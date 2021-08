Sony har laget en ny PS5-modell – hva er nytt?

Det er ennå noen uker igjen til PS5 fyller sitt første år, men allerede nå har Sony tilsynelatende (i det stille) lansert en ny modell med reviderte spesifikasjoner.



I kjølvannet av en avsløring tidligere i sommer, da en japansk butikkoppføring vitnet om at det potensielt eksisterte en ny PS5-variant, har australske Press Start nå klart å spore opp en av de mytiske konsollene i butikkhyllene.



Tidligere rykter mente å vite at det kun var den såkalte Digital Edition-varianten som kom til å få forandringer, men nå later det til at også den ordinære PS5-modellen også blir oppdatert.

Den nye PS5-maskinen har et nytt serienummer, så hvis du er ute etter å skaffe deg en, så må du ta en ekstra titt og forsikre deg om at det står CFI-1102A på maskinen, snarere enn CFI-1000, som var serienummeret til originalen.

Hva er nytt i den nye PS5-modellen?

Vi har ennå ikke klart å få rede på alle forandringene i den nye PS5-modellen, men vi vet det følgende:



Den mest åpenbare forandringen er å finne i skruen til stativfestet – delen som lar deg flytte på stativet, slik at du kan sette konsollen enten horisontalt eller vertikalt. Originalmodellen hadde en skrue man trengte skrutrekker for å fjerne, mens den nye maskin har en variant som kan skrus ut for hånd.

Fascinerende nok har også de nye modellene en lavere vekt – opptil 300 gram lavere, ifølge diverse artikler. Det er på ingen måte noe å kimse av, og det skal bli spennende å høre hva som har forårsaket slankeprosessen. Dette er en imponerende forbedring, særlig siden det skjer såpass tidlig i livsløpet til konsollen, og det lover godt for alle som venter på PS5 Slim.



En revidert modell kan potensielt også bety at det snart vil bli enklere å få fatt i en PS5. Det vitner om at Sony nå forbedrer produksjonsprosessen, og forhåpentligvis at selskapet snart vil klare å holde tritt med etterspørselen.



Vi har tatt kontakt med representanter for Sony i håp om å få mer inngående informasjon om forskjellene mellom den gamle og den nye PS5-modellen – vi oppdaterer artikkelen ved tilbakemelding.