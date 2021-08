Den nye systemoppdateringen til PS5 gir oss en fantastisk nyvinning som alle vil sette pris på

Den nye systemoppdateringen til PS5, som per nå kun er tilgjengelig om man er beta-tester, legger til en hel del sårt trengt funksjonalitet og endringer som vil fjerne en del frustrasjon hos brukerne av Sonys inneværende konsoll – som for eksempel muligheten til å ekspandere lagringskapasiteten i PS5 ved hjelp av SSD-luken, som frem til nå har vært «låst».



Én av disse nyvinningene i den kommende systemoppdateringen til PS5 er såpass enkel og genial at du kommer til å lure på hvordan du i det hele tatt klarte deg uten. Det er ikke snakk om noe så avansert som å åpne opp maskinen og installere en ny SSD – det er tross alt ikke alle som kommer til å driste seg til slikt: Dette er snarere en forandring som alle umiddelbart kommer til å sette pris på, særlig alle som var så heldige å skaffe seg en PS5 ved lansering.



Det tok riktignok over åtte måneder å implementere, men PS5 vil nå fremover vise deg hvilken plattform titlene i spillbiblioteket ditt ble laget til. En liten merkelapp vil fortelle deg hvorvidt spillet ble utviklet for PlayStation 5, PlayStation 4, eller begge – og det er nå ingen tvil om hvilken versjon du velger å starte.

For å ta et eksempel: Her om dagen kjøpte vi en fysisk kopi av Square Enix' fantastiske remake av «Final Fantasy 7», med planer om å oppgradere den til PS5-versjonen. Siden begge versjoner bruker samme bilde i menyene, så kan det være vanskelig å vite hvilken variant som ligger på hjem-skjermen. Med den nye PS5-oppdateringen ser man umiddelbart hvilken versjon som er den riktige. Jubel i stua!

Plattform-merkelapper i PS5-brukergrensesnittet er en nyvinning i Sony-systemet som aper etter det Microsoft har gjort i Xbox Series X- og Xbox Series S-programvaren, og godt er det. Spill som er optimalisert for Microsofts nye konsoller har vært godt merket med et synlig X|S-symbol, så det har aldri vært noen tvil om hvilken variant av spillet du kjøper eller kjører. Microsoft har faktisk også merket spill laget til de opprinnelige Xbox- og Xbox 360-maskinene, for å fjerne all tvil.

Microsoft viser til og med hvilke av spillene som kan fås via Xbox Game Pass. (Image credit: The Verge)

På PS5 har det ikke vært like enkelt for brukerne. Mange har gått i fella og lastet ned forrige versjon av spillet, eller simpelthen ikke vært klar over hvilken versjon de har startet. Selv om Sony til en viss grad fikset dette irriterende problemet, har vi likevel gjort samme feilen, særlig da vi har prøvd å starte «Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2» etter at den ble oppgradert til PS5-versjon.

Nå er det såre enkelt å se forskjell

Nå som vi får de fjonge plattform-merkelappene blir det også langt enklere å bla i PlayStation Store. Nå er det enkelt å få øye på hvorvidt du øyner et PS5-spill eller et PS4-spill, uten at du trenger å gå inn på produktet og lese den mer spesifikke informasjonen.



Det at man nå får tydelige merkelapper, slik at man ser hvilke versjoner av et spill man har installert, er særlig viktig på Sony-konsollen, gitt måten maskinen håndterer enkelte nestegenerasjonsoppgraderinger på.



Ofte må man beholde PS4-versjonen av spillet for å kunne forsikre seg om at man har lastet opp save-filere og lignende før man starter den nye og forbedrede PS5-versjonen. På Xbox Series X og Series X er det ikke nødvendig å beholde den gamle versjonen av et spill, takket være såkalt Smart Delivery og Xbox Cloud Save, som automatisk skjønner hvilken versjon som best passer til maskinvaren din. Save-filer og lignende er alltid synkronisert i skyen, så du trenger aldri å bekymre deg over å måtte laste opp eller ned gammel data.

Mer i vente

Det er ikke sikkert at denne nyvinningen kommer til å stjele like mange overskrifter som det at man nå kan ta i bruk SSD-ekspansjonsporten i PS5, men det er ingen tvil om at Sonys nye merkelapper gjør konsollens brukergrensesnitt langt mer intuitivt. Hvis både Sony og Microsoft på sikt ønsker å fortsette med bakoverkompatibilitet (og vi håper at Sony er litt mer på ballen i fremtiden når det gjelder dette), så er det helt nødvendig at brukerne kan se hvilke spillversjoner de er i ferd med å kjøpe eller spille.



Selv om systemoppdateringene til PS5 ikke kommer like ofte som på Xbox Series X og Series S, som for øvrig snart kommer til å få såkalt nattmodus og 4K-dashboard, så er det tydelig at Sony er lydhøre når det gjelder tilbakemeldinger.



Nå mangler det bare mapper, støtte for 1440p og VRR, så skal vi slutte å mase.