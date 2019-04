Sony kan være i ferd med å kansellere Xperia Z5 Tablet

Det har vært stille på nettbrett-fronten hos Sony i det siste. Vi har ikke sett noe fra den kanten siden Xperia Z4 Tablet i 2015, og nå kommer det frem at det heller ikke er sikkert at vi kommer til å få se flere nettbrett fra selskapet.

Ifølge en kilde Android Marvel mener er pålitelig, har Sony jobbet på en 10-tommers Xperia Z5 Tablet og en 8-tommers Xperia Z5C Tablet, begge planlagt lansert i år, men som nå skal ha blitt kansellert, siden «salgstallene ble ikke som forventet i 2018 for telefoner i de øvre sjiktene, noe som også gjelder Xperia XZ2 og XZ2 Compact.»

Man kan gjerne ta dette ryktet med en dugelig klype salt, særlig siden den opprinnelige kilden ikke har noen særlig fartstid når det gjelder lekkasjer. Man kan også stusse litt ved at navnene som blir nevnt, siden Sony nå har skiftet branding til «XZ» for telefoner. Saken kan selvsagt likevel være reell.

Tøft for nettbrett

Sony har riktignok slitt en del med telefon-salgstallene de siste årene, og nettbrett-markedet ser ut til å være enda tøffere for samtlige selskaper, rent bortsett fra de som har tatt navnet etter en frukt. Det gir derfor mening om Sony begynner å fokusere på et mindre antall mer profitable enheter.

Nyheten er likevel trist. Selv om Sony Xperia Z5 Tablet ikke nødvendigvis var en bestselger var det likevel et berømmelig forsøk, med 4,5 stjerner i vår test, og lett kunne karakteriseres som en av de beste Android-konkurrentene til iPad Pro-brettene.

Det er ikke slik at vi nå tenker at Sony er fullstendig ute av gamet, men siden nettbrett-nyhetene lar vente på seg (rent bortsett fra en lekkasje av en Sony APK-fil), og nå dette ryktet om at Sonys nyeste er kansellerte, så kan man i alle fall ikke regne med at noen Sony-nettbrett er på trappene riktig enda.

Kilde: Phone Arena