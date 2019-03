Samsung sier at ansiktsgjenkjenningen i Galaxy S10 legger mer vekt på hurtighet enn sikkerhet

Det verserer rapporter på nettet om at ansiktsgjenkjenningen i nye Samsung Galaxy S10 ikke er så sikker som man skulle tro, og flere skal ha opplevd at den har latt seg låse opp av andre enn eieren.

Unbox Therapy har også demonstrert at det er mulig å låse opp telefonen kun ved hjelp av et videopptak av eieren, og dette har også The Verge testet ut.

Dette er bekymringsverdi, men Samsung påstår at ansiktsgjenkjenningen først og fremst er ment å gi deg rask tilgang til telefonen, mens fingeravtrykkleseren legger mer vekt på sikkerhet for dem som er opptatt av det.

Samsung har sendt oss en uttales der det står:

– Ansiktsgjenkjenning er en praktisk metode for å låse opp telefonen. Trenger du høyere sikkerhet, anbefaler vi at du bruker den nye skjermintegrerte utrasoniske fingeravtrykkleseren som kun lar seg låse opp med et fysisk fingeravtrykk. Fingeravtrykkleseren er godkjent av FIDO-alliansen med verdens første sertifisering for en biometrisk komponent, og dette en bekreftelse på at den ivaretar en høy grad av sikkerhet og følger industriens beste praksis for biometriske enheter.

Fingeren er tryggere enn ansiktet

En av grunnene til at ansiktsgjenkjenningen ikke er like trygg som Apples Face ID, er at Samsung ikke gjør bruk av 3D-mapping – noe som er med på å sikre at personen telefonen ser både er den riktig og samtidig ikke et videoopptak eller et bilde av eieren.

Så hvorfor har ikke Samsung satset på 3D-mapping? Designet til Galaxy S10 gjør det i hvert fall vanskelig å få plass til en ekstra sensor, og Samsung ønsket nok at hullet i skjermen ikke skulle være større enn absolutt nødvendig.

Det er fortsatt ukjent om Samsung har planer om å forsøke å utbedre ansiktsgjenkjenningen med fremtidige programvareoppdateringer, men vi har send en forespørsel og vi kommer til å oppdatere denne artikkelen når vi eventuelt får svar.

I mellomtiden bør du nok holde deg til fingeravtrykkleseren i din nye Galaxy S10, Galaxy S10 Plus eller Galaxy S10e hvis du er opptatt av å sikre de personlige dataene dine.