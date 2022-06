Samsung Galaxy Watch 5-fargene dukket opp på nett – lansering om kort tid

Vi teller ned til lanseringen av Samsung Galaxy Watch 5 og Samsung Galaxy Watch 5 Pro, og et par nye lekkasjer har nå gitt oss litt mer innsikt i hva slags farger vi kommer til å kunne velge mellom – mye tyder på at smartklokkene snart dukker opp i butikk.



Den velkjente lekkasjemakeren Evan Blass (opens in new tab) har delt en relativt stor kodesnutt som ser ut til å avsløre Galaxy Watch 5-fargene. Ifølge tvitringen er det snakk om Silver, Sapphire og Graphite i standardvarianten og Silver, Sapphire og Pink Gold om du velger å gå for den mindre modellen.



Hvis det er Galaxy Watch 5 Pro du trakter etter, og om lekkasjen stemmer, så er det to fargevalg denne gangen: Black Titanium og Gray Titanium. Tidligere rykter har også ymtet om at den dyrere varianten skal bestå av noe mer eksklusive materialer.

Dukket opp hos FCC

Rent bortsett fra fargene, vet vi også (takket være SamMobile (opens in new tab)) at såkalte LTE-versjoner (støtte for SIM-kort) av Galaxy Watch 5 allerede har gått gjennom registreringsprosessen hos FCC (Federal Communications Commission) i USA, hvilket kan tyde på at lanseringen er rett rundt hjørnet.



Vi har ikke hørt noe direkte fra Samsung om disse smartklokkene riktig ennå, men gitt at Samsung Galaxy Watch 4 og Samsung Galaxy Watch 4 Classic ble avduket i august 2021, er det rimelig å anta at oppfølgerne dukker opp i august 2022 – sammen med et knippe brettbare telefoner.



Hvis det er tilfellet kommer vi nok til å høre langt mer om de nye smartklokkene i ukene som kommer, før Samsung får det offisielle markedsføringsmaskineriet i gang.

Kommentar: Hva ender vi opp med i august?

Ingenting er bekreftet eller annonsert fra offisielt hold riktig ennå, men det har vært en relativt stødig strøm med lekkasjer og rykter om de nye Samsung-smartklokkene, så at det kokes i hop noe spenstig i Sør-Korea er det ingen tvil om. Det har også vært snakk om en mulig tredje modell på vei, en enda mer eksklusiv variant som skal ligge hakket over 5 Pro.



Akkurat nå tenker vi at kabalen går opp om vi antar at Samsung Galaxy Watch beholder samme navn, mens dagens Samsung Galaxy Watch Classic blir hetende Samsung Galaxy Watch Pro – og at en større og mer luksuriøs variant ligger på topp.

Når det gjelder faktiske forbedringer over fjorårets modeller mener ryktemølla å vite at 2022-modellene i det minste vil få langt raskere ladehastighet enn tidligere – en velkommen forandring, selv om batteritiden vil ende opp på stedet hvil.



Alt nytt er ikke godt nytt, for det går også rykter om at Classic/Pro-modellen i år vil hoppe bukk over den roterende ringen rundt chassiset. I så fall vil brukere måtte klare seg uten en temmelig intuitiv måte å manøvrere seg rundt i menyer og apper. Vi håper enkelte av modellene i det minste beholder ringen.