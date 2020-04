Samsung Galaxy Tab S6 Lite er lansert: Dette rimelige Android-nettbrettet kan bli en rival til iPad

Etter måneder med spekulasjoner rundt Samsung Galaxy Tab S6 Lite, er den rimeligere varianten av Galaxy Tab S6 endelig her. Nå har Samsung nemlig endelig bekreftet salgsdato og pris.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite kommer i butikkene 30. april, og WiFi-varianten vil koste 4690 kroner mens utgaven med 4G vil gå for 5290 kroner. Nettbrettet kommer i de to fargene Oxford Gray og Angora Blue.

Dette gjør at Galaxy Tab S6 Lite plasserer seg i omtrent samme prisklasse som iPad 10.2, så det blir spennende å se hvordan den klarer seg som en konkurrent til Apples nettbrett når vi får testet den skikkelig.

Hva er Samsung Galaxy Tab S6 Lite?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite er utstyrt med en skjerm på 10,4 tommer og en oppløsning på 2000 x 1200 punkter. Den er også utstyrt med S Pen slik som Tab S6, men den har ikke det samme sporet på baksiden der man kan oppbevare pekepennen.

Batteriet er på 7040 mAh, og Samsung lover at det skal holde til 13 timers videoavspilling og 12 timer med internettbruk.

Frontkameraet er på 5 MP mens kameraet på baksiden er på 8 MP, og selv om det ikke kan måle seg med kameraene i Tab S6, så vil de nok fungere helt fint til videosamtaler og et og annet bilde.

Det fremkommer ikke av dagens pressemelding nøyaktig hvilken prosessor Tab S6 Lite er utstyrt med, men det oppgis at den har fire kjerner på 2,3 GHz og fire på 1,7 GHz, noe som i hvert fall bekrefter at det er snakk om en rimeligere variant enn Snapdragon 855-brikken som sitter i Tab S6.

Når det kommer til RAM er den utstyrt med 4 GB mens lagringen består av 64 GB, og dette kan utvides til 1 TB med minnekort.

Vårt inntrykk er at spesifikasjonene også kan sammenlignes med iPad 10.2, og når vi får mulighet til å teste Tab S6 Lite skikkelig blir det spennende å se hvilket av de to nettbrettene som gir deg mest for pengene.