Samsung Galaxy S10 kan dukke opp tidligere enn ventet

De fleste ryktene om Samsung Galaxy S10 har til nå pekt mot at telefonene skal lanseres under eller rett før MWC 2019 som går av stabelen fra 25. februar, men nå hevder et nytt rykte at de vil dukke opp en uke før.

Det nye ryktet stammer fra The Korea Herald, som har informasjonen sin fra såkalte kilder i industrien. De oppgir ikke en nøyaktig dato, men en uke tidligere burde bety at S10 vil dukke opp rundt 18. februar.

Samme kilde påstår også at telefonen ikke vil lanseres i Barcelona slik vi hadde trodd (siden MWC foregår der), men i stedet i San Francisco.

Vi skal ikke uten videre stole på disse ryktene, men det er mulig at det kan stemme og det understøttes også av en kilde som tidligere har sagt at telefonene skal lanseres 20. februar. Ikke minst vet vi også at Samsung ikke har for vane å annonsere telefoner under MWC.

Møt Galaxy S10 E

Samsungs rimeligste S10-modell kan få navnet S10 E. Kilde: MobileFun

Men dette er ikke den eneste nyheten vi har om Galaxy S10, for vi har også hørt nye rykter om Samsung Galaxy S10 Lite, eller Samsung Galaxy S10 E som den muligens heter nå. Dette er et navn vi ikke har kommet over før, men som har blitt delt av nettbutikken MobileFun.

Den samme nettsiden nevner også noen andre detaljer som vi ikke har hørt før, som for eksempel at denne modellen i motsetning til Galaxy S10 og Galaxy S10+, ikke har fingeravtrykkleser i skjermen. De tre telefonene S10 E, S10 og S10+ skal ifølge samme kilde ha skjermer på henholdsvis 5,8, 6,1 og 6,4 tommer.

Disse skjermstørrelsene føler vi oss ganske trygge på at stemmer nå, etter å ha sett dem nevnt mange ganger. Det også godt mulig at Galaxy S10 E blir navnet på den rimeligste modellen i S10-serien, men i og med at det er første gang vi hører om dette så er vi litt mer skeptiske.

Kilder: PocketNow og GSMArena