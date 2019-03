Samsung Galaxy S10 er vanskelig å reparere mener iFixit

Forhåndssalget av Samsung Galaxy S10-serien nærmer seg slutten, og hvis du er en av dem som venter på sin nye telefon eller som planlegger å kjøpe en så bør du vite litt om hvor vanskelig den er å reparere om noe skulle skje.

Ekspertene hos iFixit har fått tak i Samsung Galaxy S10, den dyrere Galaxy S10+ og den rimeligere Galaxy S10e, og de har som vanlig plukket dem fra hverandre alle sammen. Galaxy S10 og S10e vises frem med trinn-for-trinn-bilder, mens S10+ blir plukket fra hverandre på video.

Som med de fleste moderne mobiltelefoner, var det også her mye lim som holdt de nye flaggskiptelefonene til Samsung sammen, men når du først har kommet forbi alt det så er resten av telefonene ganske modulære. Det var enkelt for iFixit å få av bakpanelene, og deretter trengte de bare å fjerne én eneste Philips-skrue for å kunne plukke bort komponentene som blokkerte for hovedkortet. Det betyr at det burde være en ganske enkel jobb å bygge ut sistnevnte om det skulle bli nødvendig.

Bilde: iFixit

Ikke bare gode nyheter

Dessverre er det også har de enkle reparasjonene tar slutt. iFixit fant ut at USB-C-porten er loddet til hovedkortet, og det gjør det veldig vanskelig å bytte den ut.

Noe annet som ofte må byttes ut er batteriet, og det har Samsung valgt å lime fast. Det er fortsatt mulig å bytte det, men iFixit opplevde det som vanskelig å fjerne.

Det største problemet er likevel den nye ultrasoniske fingeravtrykkleseren som er bygget inn i skjermen. iFixit oppdaget at sensoren er smeltet inn i skjermen, så om det skulle skje noe med den så må hele skjermen byttes. Det må man bare regne med at blir en dyr affære.

Bilde: iFixit

Til slutt endte iFixit opp med å gi Galaxy S10-telefonene en reparasjonspoengsum på 3 av 10, noe som er dårligst hittil for Samsung. Fjorårets Galaxy S9, Google Pixel 3 og Huawei Mate 20 Pro fikk på sin side alle poengsummen på 4 av 10.