Samsung avslører kraftige nye laptoper under Galaxy Unpacked april 2021-arrangementet

Under dagens Samsung Galaxy Unpacked-arrangement innfridde selskapet på fyndordene som ble brukt i forkant av evenementet, nemlig at vi skulle stifte bekjentskap med «den kraftigste Galaxy[-enheten]» noensinne. Samsung avslørte to nye laptoper: Galaxy Book Pro og Galaxy Book Pro 360.



Disse bærbare PC-ene kombinerer den seneste bærbarteknologien på markedet, inkludert Intel-prosessorer av ellevte generasjon og støtte for 5G. All den imponerende innmaten befinner seg på innsiden av tynne og lette design, med samme gode byggkvalitet vi er vant med i smarttelefon-toppmodellene fra Samsungs Galaxy-serie, som Samsung Galaxy S21.



Selskapet har også bekreftet at begge de to laptop-modellene vil være tilgjengelige i Norge.

Alle de nye bærbare PC-ene som ble annonsert av Samsung i dag har gått gjennom grundige «militære tester», så ikke bare er de tynne og lette, men de burde også tåle en støyt i det man bruker de i diverse krevende situasjoner.

Året som gikk innebar store forandringer i hvordan vi arbeidet, noe Samsung anerkjente under lanseringen av de nye Galaxy-laptopene, og ifølge selskapet har disse maskinene blitt laget med tanke på nettopp den nye arbeidssituasjonen.



Dette innebærer at batteritiden skal være god og at tastaturet og styreflaten er komfortable i bruk.

Nykommerne avslørt

Nye Galaxy Book selges i Norge med støtte for 4G (LTE), en vekt på 1,55 kg og en tykkelse på bare 15,4 mm samt en skjerm på 15,6 tommer. Anbefalt utsalgspris for grunnmodellen med 4G-støtte vil være 9490 kroner, hvilket er relativt konkurransedyktig, og det finnes muligheter for å skreddersy innmaten.

Nye Galaxy Pro er enda lettere, vektnålen stopper på kun 0,87/0,88 kg, avhengig av hvordan man setter opp maskinvaren, og tykkelsen ligger på kun 11,2 mm. Dette er med andre ord en særdeles tynn og lett laptop – klarer man å komme seg under kiloen, så er man i toppsjiktet.



Prisene for 13,3-tommersmodellen begynner på 11 490 kroner. Igjen, en rimelig pris, gitt spesifikasjonene og at den legger seg rundt prisen til MacBook Air (M1, 2020) og hovedkonkurrenten Dell XPS 13.

Galaxy Book Pro kan også fås som 15,6-tommersmodell. Denne veier noe mer, 1,05 kg (fortsatt svært lett, med andre ord), og er 11,7 mm tykk.



For å få fatt på modellen med større skjerm må man ut med 12 490 kroner.

Til slutt har vi Galaxy Book Pro 360, en hybridlaptop som kan konverteres til et nettbrett. Denne veier 1,04/1,1 kg og er 11,5 mm tykk, om man går for 13-tommersmodellen og 1,39 kg og 11,9 mm om man velger 15,6-tommersvarianten.



13,3-tommersmodellen koster 12 490 kroner og 15,6-tommersvarianten 14 490 kroner. Galaxy Book Pro 360 har også støtte for 5G, hvilket vil si at man kan kople seg på nett med den lynraske nye teknologien, hvis man bor på et sted som har bygget ut 5G-nettet.

Galaxy Book Pro-modellene har AMOLED-skjerm, støtte for VESA DisplayHDR 500-standarden og DCI-P3-fargerommet, noe som vitner om en skjerm som virkelig er i toppsjiktet i laptopmarkedet – vi gleder oss stort til å finne ut hva skjermene klarer når vi får maskinene på testbenken. Galaxy Book Pro-serien har også støtte for Dolby Atmos.



Apropos skjermen, Galaxy Book Pro-laptopene har også en såkalt «Secret Screen»-funksjon, som kan slås på via en snarvei på tastaturet. Dette slår på et skjermfilter som gjør det vanskelig å se innholdet på skjermen fra krapp vinkel. Dette er noe vi tidligere har sett i HP-laptoper, og fungerer overraskende godt – man kan slappe litt mer av når man jobber med sensitiv informasjon i folksomme områder.

Selv om Samsung Galaxy-merkenavnet står sterkt når det gjelder smarttelefoner har selskapet slitt med å bygge opp merkevaren innen laptoper. Det er tydelig at Samsung med disse nye maskinene håper å overføre suksessen fra mobilverdenen til laptop-markedet – men er de gode nok til å klare brasene? Hold utkikk i tiden som kommer, vi i TechRadar kommer til å gjøre møysommelige tester så snart vi får Galaxy-laptopene i hende.