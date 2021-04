Slik ser du Samsung Galaxy Unpacked-arrangementet i april 2021

Neste Samsung Galaxy Unpacked-evenement går av stabelen 28. april, 2021 klokken 16:00 norsk tid. Vi viser deg hvordan du får med det showet live.



Galaxy Unpacked-arrangementene har tradisjonelt hatt et smarttelefonfokus, men denne gangen lover Samsung at de skal presentere langt kraftigere kost. Invitasjonen hevder at «den kraftigste Galaxy[-enheten] er på vei», noe som har fått mange av oss til å spekulere i om det nå er en laptop på trappene (eller en laptop-serie.)



Er man fan av Samsung vil dette helt klart være et høydepunkt det vil være verdt å få med seg. Les videre for å finne ut hvordan du ser Samsung Galaxy Unpacked senere i dag.

Slik ser man Samsung Galaxy Unpacked april 2021-arrangementet

Samsung kommer til å ha en livestrøm av evenementet oppe og gå på flere plattformer. Du vil kunne se det hele på Samsung Unpacked-hjemmesiden, som akkurat nå er i ferd med å telle ned til avspark.



Samsung strømmer også arrangementet fra Samsungs offisielle YouTube-kanal. Videostrømmen er allerede oppe og går, trykk på videoen nedenfor for å se:

Hva forventer vi å se under Samsung Galaxy Unpacked april 2021-arrangementet?

Selv om Samsung gjerne er mest kjent for smarttelefoner og nettbrett som går under Galaxy-navnet, kan det virke som om april-evenementet istedenfor vil fokusere på datamaskiner.



Dette fordi Samsung er svært klare med «den kraftigste Galaxy»-oppbygningen i forkant, og om det er tilfellet, så kommer det antageligvis til å være snakk om en bærbar PC, som tradisjonelt er langt kraftigere enn smarttelefoner og nettbrett.

Invitasjonen kan også ha andre små drypp av hint, der vi ser at den inneholder en blå firkant og en skygge som ligner litt på en laptop.



Samsung Galaxy-merkenavnet står sterkt i smarttelefon- og nettbrett-markedene over hele verden, men det har ikke vært like fremgangsrikt når det gjelder laptoper og datamaskiner, så april-arrangementet kan være et perfekt tidspunkt for Samsung å imponere. Nå er det heldigvis ikke lange ventetiden igjen før vi får fasiten.