Samsung annonserer ny OLED-TV, for første gang på ti år

For første gang på snart et tiår annonserer Samsung nå en ny OLED-TV for vanlige forbrukere. Samsung S95B. Selskapet sier at det nye apparatet vil tilby «[...] langt mer enn det som har vært tilgjengelig i OLED-TV-er frem til nå.»



S95B kommer i to størrelser – 55 og 65 tommer – og tar i bruk Neural Quantum Processor 4K som allerede sitter i selskapets flaggskip-QLED-modeller som fjorårets Samsung QN95A og Samsung QN90A.

Ifølge informasjon tilsendt TechRadar skal S95B også ha «[...] OLED brightness booster og perceptional colour mapping for å gi lysere, mer nøyaktige høydepunkter og de mest realistiske fargene.» Det ligner en hel del på språket LG bruker i promoteringen av de kommende OLED-TV-ene C2 og G2.



S95B tar i bruk Tizen-plattformen (kjent fra andre Samsung-produkter), som har blitt totalrenovert i anledning 2022, samt Samsungs viktigste lydteknologier, Object Tracking Sound og Q-Symphony, sammen med Dolby Atmos.

Er dette QD-OLED-TV-ene som Samsung har snakket så varmt om?

Under CES 2022-messen fikk enkelte medlemmer av pressen lov til å ta en sniktitt på de Samsung Display-produserte QD-OLED-panelene, som ifølge ryktene skal stamme fra LG Display. Vi har klart å bekrefte disse ryktene, men selskapet har heller ikke benektet at dette er tilfellet.



Sannsynligheten er stor for at TV-ene Samsung presenterer nå er de samme QD-OLED-modellene selskapet har snakket så varmt om i det siste, særlig om man tar i betraktning at modellene skal være både mer lyssterke og ha mer nøyaktig fargegjengivelse enn andre OLED-TV-er.

Når det er sagt, så er det kanskje enkelte som mener dette er en helomvending fra Samsungs side, som i lange tider har messet om hvor mye bedre QLED er enn OLED.



Samsung sier riktignok at de ønsker at kundene skal få «[...] enda mer fleksibilitet til å velge teknologien som passer deres behov og preferanser» – noe som åpner for at sørkoreanerne kan forsette sitt utrettelige forsvar av den gamle LCD-teknologien, samtidig som de prøver å erobre OLED-markedet.

Hvor mye koster TV-ene?

Forhåndsbestilling av Samsung S95B er allerede mulig om man bor i USA. Det ser ut til at 65-tommeren QN65S95BAFXZA kommer til å koste 2 999 dollar (i overkant av 26 000 norske kroner), mens 55-tommeren QN55S95BAFXZA skal koste 2 199 dollar (omlag 19 300 kroner.)



I den norske pressemeldingen var det ingen konkret informasjon om pris eller tilgjengelighet, men Samsung mener å vite at modellene vil være å finne i Norden i løpet av andre kvartal 2022.

Samsung S95B er noe dyrere enn sammenlignbare modeller fra rivalene, i alle fall i USA. 55-tommersvarianten av LG C1 kan for eksempel kjøpes for 1 245 dollar via Amazon (omlag 10 950 norske kroner), mens 65-tommeren kan kjøpes for 1 999 via Best Buy (omlag 17 500 kroner.)



Vi har, som ovennevnt, ikke fått noen inngående informasjon om hvor mye TV-ene kommer til å koste i Norge, men vi ser ikke for oss at prisene vil legge seg noe lavere enn en direkte oversettelse av de amerikanske. Ikke spesielt rimelige OLED-TV-er, med andre ord.



Når det gjelder hvor godt Samsung S95B kommer til å gjøre det kontra eksisterende OLED-modeller, så gleder vi oss stort til å få TV-ene i hende. Duellen mellom LG og Samsung kan bli svært så interessant.