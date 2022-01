Problemer med MacBook-batteriet? macOS Monterey 12.2 kan være årsaken

macOS Monterey 12.2-oppdateringen ble sluppet den 26. januar, og enkelte brukere har allerede meldt om problemer med den nye programvaren. Det ser ut til at tilkoplet Bluetooth-tilbehør gjør at MacBook-maskiner våkner fra dvalemodus, noe som fører til at batteriet brukes unødig.



Som MacRumors skriver, er det det vanskelig å si hvor stort omfanget av denne programvarefeilen er per nå, men det har dukket opp en del innlegg i sosiale medier som Twitter og Reddit i tiden siden oppdateringen ble lagt ut, noe som vitner om at det i det minste er snakk om en viss mengde folk som opplever problemene.

Here's what the #macOS #Monterey 12.2 #bluetooth sleep/wake battery-murdering glitch looks like, personified by my keyboard's capslock light. off=sleep, on=darkwake. Leave ur laptop unplugged & sleeping overnight, 👋🏼buh-bye to its battery! #goodtimes pic.twitter.com/O45y7MYLtlJanuary 31, 2022 See more

Apple har ikke kommentert saken foreløpig, men det ser ut til at feilen i praksis forårsaker at Mac-maskinene det gjelder ender opp med å bruke hele batteriet hvis den ligger i dvale over natten, noe som ikke var tilfellet før man oppdaterte til macOS 12.2.



Etter litt detektivarbeid utført av brukere som blant andre @Jpavao, ble det klart at Bluetooth-tilbehør tilsynelatende vekker maskinene kontinuerlig, noe som fører til tildels heftig batteribruk om en lar Mac-enhetene ligge i dvalemodus i noen timer. Alt tyder på at den seneste oppdateringen står bak, siden både Intel-baserte og nyere M1-baserte maskiner ser ut til å være rammet.



Slår man av Bluetooth-funksjonen på maskinen, eller kopler fra alt BT-tilbehøret før man lar maskinen sove, omgår man problemet. Dette er selvsagt ikke en ideell løsning på sikt, særlig ikke om man er avhengig av ekstern mus, tastatur og hodetelefoner og bruker maskinen daglig.



Apple gjorde for øvrig betaversjonen av Monterey 12.3 tilgjengelig for utviklere forrige uke, men noen løsning på det ovennevnte problemet ble ikke nevnt i det medfølgende skrivet, så det er vanskelig å spå hvorvidt den nye oppdateringen kommer til å hjelpe på Bluetooth- og batteriproblemene når den lanseres for alle macOS-brukere, eller om en mindre programvareoppdatering er i løypa. Vi har tatt kontakt med Apple, i håp om å få en avklaring.

Det er forståelig om en vegrer seg for å oppdatere når slike nyhetssaker er i omløp, men vi anbefaler likevel alltid å holde enheten din oppdatert og installere de nyeste versjonene av OS-et, slik at sikkerheten opprettholdes. Eventuelle problemer som dukker opp i kjølvannet av en større oppdatering, uavhengig om det er snakk om Windows eller macOS, pleier å bli fikset på kort tid.



Det er likevel viktig å merke seg at oppdateringer sjelden fører til helt perfekte tilstander hos samtlige brukere. En oppdatering som ordner opp i Bluetooth-problemet kan like gjerne introdusere en annen programvarefeil i samme slengen, som rammer helt andre brukere og bruksmønstre. Samtidig vet vi at det er langt mer risikabelt å bruke eldre versjoner av operativsystemer enn det er å holde maskinen oppdatert, så ikke vent med Monterey 12.2 – sannsynligheten er stor for at enheten din kommer til å fungere helt fint.



Det er ikke uvanlig at programvareoppdateringer forårsaker sære feil som krever litt innsats. Dette er selvsagt irriterende for de brukerne det gjelder, men ofte finnes det midlertidige triks som kan holde ting gående frem til produsenten klarer å finne en permanent løsning. I dette tilfellet kan man for eksempel la MacBook-maskinen stå i laderen over natten, eller kople fra Bluetooth-tilbehør når det ikke er i bruk.



Hvis du har andre problemer med Monterey kan du ta en titt på guiden våre britiske kolleger har skrevet. Her finner du løsninger på en del vanlige problemer med Apple seneste operativsystem.