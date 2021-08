Paralympics i Tokyo 2020: datoer, norske deltakere, grener – slik ser du sommerens leker, uansett hvor du befinner deg

De olympiske sommerleker i Tokyo er over, men det er ingen grunn til å skru av TV-er, nettbrett og mobiltelefoner riktig ennå – i de kommende to uker skal Paralympics Tokyo 2020 avgjøres.

Paralympics, Tokyo 2020 Dato: Tirsdag den 24. august–søndag den 5. september 2021 Vert: Tokyo, Japan Hovedkanal for Paralympics i Norge: NRK1 og NRK2 Se Paralympics på nett: NRK TV Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Den sekstende utgaven av de paralympiske sommerleker går av stabelen i den japanske hovedstaden den 24. august, og vil vare helt frem til 5. september.



Norge har en stolt historie innen de paralympiske leker, med hele 612 medaljer totalt, fordelt på 242 gull-, 204 sølv- og 167 bronsemedaljer – og sjefen for den norske troppen, Cato Zahl Pederson, sto i sin tid for hele 14 av disse.



Under de forrige sommerlekene, i Rio de Janeiro i 2016, ble det utdelt åtte medaljer til norske idrettsmenn og -kvinner, tre gull, to sølv og tre bronse. Norge ligger per nå på en trettende plass på den internasjonale medaljelisten, men vi stiller med en meget sterk gruppe utøvere i 2021, så vi skal ikke se bort i fra at stillingen blir en annen den 5. september.

Slik ser du de norske Paralympics-sendingene, uansett hvor du befinner deg

Paralympics i Tokyo 2020 er et globalt arrangement, og det er ikke usannsynlig at du vil finne konkurransene på TV uansett hvor du befinner deg i verden. Likevel, er du i utlandet og vil se de norske sendingene når mesterskapet foregår, så er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Bruker du en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokkeringene som gjerne settes opp av de ulike strømmetjenestene, og du kan få med deg sendingene fra TV-Norge og Eurosport uansett hvor du befinner deg i verden.



I tillegg til å hjelpe deg med å få tilgang til strømmeinnhold, så fungerer VPN-tjenester slik at du i praksis er sikrere på nett. Den krypterte tunnelen vil for eksempel kunne beskytte deg mot usikre Wi-Fi-nettverk og andre nysgjerrige øyne. Det er helt lovlig å benytte seg av VPN-tjenester, og det kan bidra til lavere skuldre når du surfer på nett. Hvis du vil ha en full oversikt over de beste VPN-tjenestene på markedet, så kan du ta en titt på vår guide over de aller beste tilbyderne i 2021.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Paralympics-sendingene fra utlandet.

Slik ser du de norske sendingene fra Paralympics i Tokyo 2020

Det er NRK som har rettighetene til sendingene av Paralympics i Tokyo 2020.



Hovedkanal for sendingene vil være NRK, og her kommer dekningen av de aller fleste grener å finne sted. Enkelte arrangementer vil sendes på NRK2.



Hvis du vil strømme Paralympics, så er det NRK TV som gjelder. Heldigvis er statskanalen helt gratis, selv på nett – og etter regelendringene i EU i 2017 er det også mulig å strømme fra NRK TV om du befinner deg innenfor EU/EØS' grenser.



Om du befinner deg utenfor Norge og EU/EØS under Paralympics i Tokyo kan du benytte deg av en VPN-tjeneste og kople deg til en server i Norge, og dermed få med deg de norske sendingene.

Norske utøvere i Paralympics i Tokyo 2020

Den norske troppen består av total 15 utøvere, og Norge er representert i 8 av de 23 idrettsgrenene som arrangeres.



Flaggbærere for Norge under åpningsseremonien den 24. august (klokken 12:50 på NRK1) er rytter Jens Lasse Dokkan og friidrettsutøver Ida Louise Øverland.

Badminton:

Helle Sofie Sagøy, Kristiansand Badmintonklubb



Bordtennis:

Aida Husic Dahlen, Randesund IL-BTG

Nora Korneliussen, Fokus BTK

Tommy Urhaug, Stord BTK



Dressur:

Jens Lasse Dokkan, Hasle Hestesportsklubb

Ann Cathrin Lübbe, Atlungstad Rideklubb



Friidrett:

Salum Ageze Kashafali, Norna-Salhus

Ida Yessica Nesse, IL Tyrving

Ida Louise Øverland, IK Hind



Roing:

Birgit Skarstein, Christiania Roklub



Svømming:

Sarah Louise Rung, Stavanger Svømmeklubb

Fredrik Solberg, Tønsberg Svømmeklubb



Skyting:

Heidi Sørlie-Rogne, Kisen Miniatyrskytterlag

Jørn Dalen, Kisen Miniatyrskytterlag



Sykling:

Suzanna Tangen, Grenland SK

Idrettsgrener i Paralympics i Tokyo 2020

Bueskyting

Friidrett

Badminton

Boccia

Kano (sprint)

Sykling (landevei)

Sykling (bane)

Ridning

Fotball (Five-a-side)

Goalball

Judo

Styrkeløft

Roing

Skyting

Sittevolleyball

Svømming

Bordtennis

Taekwondo

Triatlon

Rullestolbasket

Rullestolfekting

Rullestolrugby

Rullestoltennis

Når skal de norske utøverne i aksjon i Paralympics i Tokyo 2020?

Bordtennis:

25. august

04:30 – Menn, single, kvalifisering (Tommy Urhaug)

05:20 – Kvinner, single, kvalifisering (Aida Husic Dahlen)

10:20 – Kvinner, single, kvalifisering (Nora Korneliussen)

14:20 – Kvinner, single, kvalifisering (Aida Husic Dahlen)

26. august

02:40 – Menn, single, kvalifisering (Tommy Urhaug)

09:40 – Menn, single, kvalifisering (Tommy Urhaug)

09:40 – Kvinner, single, kvalifisering (Nora Korneliussen)

27. august

04:00 – Kvinner, single, kvalifisering (Aida Husic Dahlen)

09:40 – Kvinner, single, kvartfinale (Nora Korneliussen)

10:20 – Menn, single, kvartfinale (Tommy Urhaug)

28. august

02:40 eller 07:20 – Kvinner, single, semifinale (potensielt Nora Korneliussen)

04:40 – Kvinner, single, semifinale (potensielt Aida Husic Dahlen)

06:40 – Menn, single, semifinale (potensielt Tommy Urhaug)

29. august

03:00 – Menn, single, finale og bronsefinale (potensielt Tommy Urhaug)

05:45 – Kvinner, single, finale og bronsefinale (potensielt Aida Husic Dahlen)

30. august

04:45 – Kvinner, single, finale (potensielt Nora Korneliussen)



Svømming:

26. august

02:40 – 200 meter medley, kvinner, forsøk (Sarah Louise Rung)

03:25 – 100 meter bryst, menn, forsøk (Fredrik Solberg)

10:30 – 200 meter medley, kvinner, finale (potensielt Sarah Louise Rung)

11:40 – 100 m bryst, menn, finale (potensielt Fredrik Solberg)

28. august

04:10 – 100 m bryst, kvinner, forsøk (Sarah Louise Rung)

12:20 – 100 m bryst, kvinner, finale (potensielt Sarah Louise Rung)

29. august

02:45 – 50 meter fri, menn, forsøk (Fredrik Solberg)

10:35 – 50 meter fri, menn, finale (potensielt Fredrik Solberg)



Ridning:

27. august

08:00 – Individuell test (Jens Lasse Dokkan)

11:50 – Individuell test (Ann Cathrin Lübbe)

30. august

11:00 – Individuelt, fristil, finaler (potensielt Ann Cathrin Lübbe og Jens Lasse Dokkan)



Friidrett:

27. august

03:10 – 100 meter, menn, forsøk (Salum Ageze Kashafali)

28. august

05:30 – 100 meter, menn, semifinale (potensielt Salum Ageze Kashafali)

29. august

03:10 – Diskos, kvinner, finale (Ida Yessica Nesse)

14:00 – 100 meter, menn, finale (potensielt Salum Ageze Kashafali)

31. august

04:45 – 100 meter, kvinner, forsøk (Ida Louise Øverland)

13:05 – 100 meter, kvinner, finale (potensielt Ida Louise Øverland)

4. september

04:50 – 200 meter, kvinner, forsøk (Ida Louise Øverland)

12:50 – 200 meter, kvinner, finale (potensielt Ida Louise Øverland)



Roing:

27. august

02:30 – Singlesculler, kvinner, forsøk (Birgit Skarstein)

29. august

03:50 – Singlesculler, kvinner, finale (potensielt Birgit Skarstein)



Sykling:

31. august

01:00 – Temporitt, kvinner (Suzanna Tangen)

1. september

05:20 – Landeveisritt, kvinner (Suzanna Tangen)



Skyting:

1. september

02:30 – 10 meter luftrifle, liggende, kvalifisering (Jørn Dalen)

04:30 – 10 meter luftrifle, liggende, finale (potensielt Jørn Dalen)

04:30 – 10 meter luftrifle, liggende, kvalifisering (Heidi Sørlie-Rognes)

06:45 – 10 meter luftrifle, liggende, finale (potensielt Heidi Sørlie-Rognes)

4. september

05:30 – 50 meter rifle, liggende, kvalifisering (Heidi Sørlie-Rogne)

07:45 – 50 meter rifle, liggende, finale (potensielt Heidi Sørlie-Rogne)

5. september

02:30 – 50 meter rifle, liggende, kvalifisering (Jørn Dalen)

04:30 – 50 meter rifle, liggende, finale (potensielt Jørn Dalen)



Badminton:

2. september

02.00 – Gruppespill, kvinner (Helle Sofie Sagøy)

3. september

02.00 – Gruppespill, kvinner (Helle Sofie Sagøy)

4. september

02:00 – Semifinale, kvinner (potensielt Helle Sofie Sagøy)

5. september

02:00 – Finale, kvinner (potensielt Helle Sofie Sagøy)