Overklokket AMD Radeon RX 6800 XT skal etter sigende matche ytelsen til Nvidia RTX 3090

Det har vært et hektisk år for både Nvidia og AMD, der begge har lansert nyvinninger som kjemper om topplasseringen på vår liste over de beste skjermkortene på markedet. De seneste ukene har vært fabelaktige for tilhengere av AMD-GPU-er, siden rekordene Nvidia satte for bare noen skarve uker siden faller som fluer – Nvidias posisjon trues nå i tillegg av overklokkingspotensialet i AMDs nyeste.

Vi har håpet i det lengste på at ryktene om at AMDs nye skjermkort skal klare langt høyere frekvenser enn offisielt oppført skulle være sanne, og nå begynner det å hviskes om at det kan være hold i snakket. I en nå slettet tvitring av Twitter-brukeren Raichu (@OneRaichu), viste det seg at Radeon RX 6800 XT klarte en klokkefrekvens på over 2,5 GHz, og smadret derfor de 2,25 GHz-ene det forventes at kortet skal klare.

Ikke bare det, men det sensurerte skjermbildet gav også inntrykk av at strømforbruket holdt seg under kortets offisielle maksgrense på 300 W.

6800XT is very well.It can OC to 2.5+Ghz and perf close to 3090...November 12, 2020

Som ovennevnt åpner denne klokkefrekvens en for en ytelse som er i nærheten av Nvidia RTX 3090, og kanskje også bedre enn Nvidias flaggskip i enkelte spill, som vi så glimt av i AMDs offisielle lanseringevenement.



Ytelsesnivået når det gjelder utvinning av kryptovaluta ble også nevnt i forbindelse med RX 6800 XT-kortet til AMD. Denne skal ifølge Twitter-brukeren @Kopite7kimi være mye dårligere enn den man får med RTX 3080, noe som er gode nyheter for alle som er nervøse for at kryptovalutagjengen skal hamstre inn samtlige kort før resten av oss får summet seg.

Det ser virkelig ut til å bli AMDs år i år. Zen 3 slår alle rekorder og Big Navi ser ut til å bli en minst like stor suksess, gitt at de ender opp med å yte like bra som forhåndsomtalen tilsier.