OnePlus 10 Pro og fire andre mobiler skal etter sigende få 125 W-lading i 2022

Oppo avslørte i fjor at de har lynrask ladeteknologi som yter 125 watt på vei, hvilket muliggjør å lade et telefonbatteri fra null til hundre på bare 20 minutter. Nå later det til at vi har fått mer informasjon om modellene som vil få denne teknologien i 2022.



Ifølge Notebookcheck.net mener den anerkjente lekkasjemakeren @stufflistings å vite at OnePlus 10 Pro, Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4, en Oppo N-modell og Reno 8 Pro alle kommer til å få en hurtiglading som yter 124 watt.



Oppo og OnePlus fusjonerte tidligere i år, mens Realme er del av samme gruppe. Reno er på sin side en merkevare underlagt Oppo, så det er ikke spesielt overraskende at det er akkurat disse merkene som får de nye ladehastighetene til neste år.

Realme GT 2 Pro, Find X4 series, OnePlus 10 Pro, OPPO N series phone, Reno 8 Pro to feature 125W fast charging. pic.twitter.com/AnwtIz4BogNovember 12, 2021 See more

Tidligere rykter

Denne informasjonen kommer ikke ut av det blå: Det var allerede kjent at Oppo Find X4 antakeligvis kommer til å få lading på 125 watt, og vi har også tidligere hørt lignende nyss om Realme GT 2 Pro.



Når det gjelder lekkasjer rundt OnePlus 10 Pro, så har ikke ryktebørsen sagt noe spesifikt om superrask lading, men det ville ha vært en naturlig oppgradering. OnePlus 9 Pro har lading på 65 watt, så det vil i så fall være snakk om et betydelig hopp.



Det at Oppo N-modellen blir nevnt er interessant: Det er årevis siden sist vi så en Oppo N-telefon. Den foregående modellen heter Oppo N1 og ble lansert i 2013. De ferske ryktene impliserer at Oppo nå er i ferd med å gjenopplive navnet (og kanskje også 360-graderskameraet?)

Kommentar: Hurtiglading blir stadig bedre

(Image credit: Truls Steinung)

Flere smarttelefonspesifikasjoner har stagnert i de senere år, men ladehastighetene har fortsatt en rivende utvikling. De seneste Xiaomi-telefonene klarer opptil 120 watt, og nå ser det ut til at Oppo kommer til å tukte sine kinesiske kolleger utpå nyåret.



Den superraske ladeteknologien fungerer i praksis ved å dele opp batteriet i to, for så å lade hver halvdel separat, i parallell. En rekke sikkerhetstiltak har blitt implementert, slik at man unngår overoppheting.



Man kan stille spørsmålstegn ved hvor sunt det er for telefonbatterier å lade i en slik hastighet over tid, og hvor mye dette har å si for levetiden på sikt. Per nå ser det ikke ut til at disse hastighetene sliter nok på batteriene til at det vil ha noen betydelig påvirkning innen folk kjøper seg ny telefon.



Det blir likevel interessant å se alle detaljene rundt hvordan lading på 125 watt fungerer når disse telefonene lanseres i 2022. Vi ønsker oss selvsagt i både pose og sekk – større batterier er alltid et pluss – men kortere ladetid er slettes ikke noe å kimse av.