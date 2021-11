Ny trailer for sesong to av «The Witcher» viser Ciri og Geralt på nye eventyr

Den offisielle traileren for sesong to av «The Witcher» er nå tilgjengelig på nett – og basert på det vi får servert her, så er det ingen grunn til å tro at Netflix kommer til å gi slipp på fantasy-herredømme riktig ennå.



Traileren ble sluppet i Halloween-helga og viser grandiose vyer fra andresesongen av «The Witcher». Her får man duse kjøringer, intrikate kameraføringer, flust med fantasy-horror-action og en viss pekepinn på hvor mye som står og faller på at Geralt og hans kumpaner kommer triumferende ut av forviklingene de befinner seg i.



Se den nye traileren her:

I «The Witcher», sesong to, kommer vi til å følge Geralt of Rivia (Henry Cavill) i det han fortsetter å våke over prinsesse Ciri (Freya Allen) i kjølvannet av sluttminuttene i sesong én. Tittelkarakteren er i ferd med å ta med seg Ciri til barndomshjemmet Kaer Morhen, men det later ikke til at radarparet kommer til å være så trygg som Geralt håper i det gamle slottet.



Ikke bare må den stakkars krigeren holde Ciri trygg blant et utall monstre og andre uhumskheter, men Geralt må også forholde seg til noe potensielt enda mer farlig: den mystiske kraften som bor i Ciri.

Yennefer of Vengerberg (Anya Chalotra) lever i beste velgående etter strabasene i første sesong, men Geralt tror at hun gikk med i slaget ved Sodden Hill. Trollkvinnen er nå i fangenskap hos Nilfgaard-folket, og spørsmålet nå er om hun klarer å rømme og finne igjen Geralt, Ciri og de andre volverne. Tiden vil vise. Det vi imidlertid er ganske sikre på er at «The Witcher» fortsatt kommer til å være en av våre favorittserier på Netflix.



Sesong to av «The Witcher» lanseres på Netflix fredag den 17. desember.

Kommentar: Vil «The Witcher» fortsette å være like besnærende i 2021?

(Image credit: Netflix)

Netflix har utvilsomt store forhåpninger om at sesong to av «The Witcher» skal gjøre det bra. Seriens førstesesong ble raskt en av de mest populære TV-seriene på strømmetjenesten i etterkant av lanseringen i desember 2019. Tilhengerne av serien er heller ikke snaue med å bedyre sin elsk overfor serien, så vi regner med at mange vil sitte fast i sofaputa når neste sesong kommer ut nærmere jul.



Likevel er ikke «The Witcher» alene om å fylle TV-ruta med fantasy på slutten av 2021.



Amazons TV-versjon av «The Wheel of Time» lanseres på Prime Video den 19. november. Sisteepisoden kommer riktignok ut før sesong to av «The Witcher» starter, men vi skal ikke se bort i fra at det kan bli kniving om TV-titterne.

Det er på ingen måte alle som kommer til å se «The Wheel of Time»-episodene med en gang de blir lagt ut, og Amazon lanserer heller ikke alle episodene samtidig. Mange vil antakeligvis derfor vente til hele sulamitten er ute før de benker seg foran kopekassa. I tillegg vil det være mange som ikke hører om «The Wheel of Time» før blodfansen begynner å snakke varmt om serien, og henger man litt etter, så kan plutselig Geralt få konkurranse fra TV-versjonen av Jordan-bøkene.



Samtidig er det ikke til å stikke under stol at «The Witcher» også har en stor og lojal fanskare, ikke bare på grunn av førstesesongen, men det er allerede millioner av tilhengere av bøkene og spillene som tørster etter nytt om Geralt.



Uansett hva utfallet blir skal det bli artig å se de to strømmegigantene konkurrere om fantasy-seernes gunst på slutten av året.