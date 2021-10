The Witcher sesong 2: utgivelsesdato, handling og alt vi vet så langt

All vi vet hittil om sesong 2 av The Witcher på Netflix.

Snart er den endelig her. Sesong 2 av The Witcher på Netflix. Den blir en lenge etterlengtet julepresang. Og ikke nok med det: sesong 3 av The Witcher er også på trappene, ettersom Netflix har sikret fremtiden for denne store og populære fantasy-serien.

Den første sesongen av av dette fantasydramaet med Henry Cavill i rollen som Geralt of Rivia har allerede lokket 76 millioner seere til strømmetjenesten. På under én måned ble serien den sjette mest populære på Netflix. Neste sesong kan vi vente oss flere monsterjakter, politiske intriger og brutal krigføring. Og vi trenger ikke vente lenge, for den nye sesongen på åtte episoder vil bli tilgjengelig allerede 17. desember – to år etter at den første sesongen dukket opp.

I sesong 2 av The Witcher slipper vi forvirrende tidslinjer. Geralt, Ciri og Yennefer vil bevege seg ut på eventyr sammen, innenfor det samme tidsrommet. Det vil gjøre det mye enklere å følge med på handlingen. Innspillingen av den andre sesongen av The Witcher ble igangsatt i begynnelsen av 2020, men akkurat som med øvrige deler av underholdningens verden ble arbeidet påvirket av pandemien. Nå er imidlertid alt klappet og klart, slik at vi kan nyte serien i oppseilingen til julefeiringen i 2021. En ekstra bonus for et norsk publikum er et de norske skuespillerne Kristofer Hivju og Agnes Born blir å se i serien.

Forfatterne har ikke manglet kildemateriale å bygge sesong 2 av The Witcher på, ettersom den første sesongen bare hentet kildemateriale fra de to første novellesamlingene fra den polske forfatteren Andrzej Sapkowski. Det betyr at det fremdeles er en rekke romaner å arbeide seg gjennom – fullpakket med spennende, folklore-inspirerte fantasyfortellinger. På bakgrunn av dette kan vi gjøre ganske gode gjetninger på hva sesong 2 av serien kommer til å by på.

I denne artikkelen har vi samlet alt vi så langt vet om sesong 2 av The Witcher.

Henry Cavill gjenopptar sin rolle som Geralt of Rivia i The Witcher sesong 2. (Image credit: Katalin Vermes)

The Witcher sesong 2 – slippes 17. desember 2021

The Witcher Season 2 premieres December 17! pic.twitter.com/8GXtt6adT7July 9, 2021 See more

The Witcher sesong 2 slippes 17. desember 2021, avslørte Netflix under det virtuelle arrangementet WitcherCon i juli 2021. Ventetiden er nesten over!

(Image credit: Netflix)

The Witcher sesong 2: Trailere og teasere

Netflix kom med den to minutter lange traileren for 2. sesong av The Witcher i juli 2021, i forbindelse med arrangementet WitcherCon. Du ser den ovenfor.

Etter dette har Netflix sluppet en offisiell trailer i tillegg til noen små sniktitter. Her medvirker blant andre den nye karakteren Nivellen (som spilles av norske Kristofer Hivju), som vi skal komme tilbake til.

Du ser disse nedenfor.

Titlene til episodene i The Witcher sesong 2 er avslørt

Under WitcherCon ble titlene til de åtte episodene i den andre sesongen av The Witcher avslørt:

A Grain of Truth

Kaer Morhen

What is Lost

Redanian Intelligence

Turn Your Back

Dear Friend

Voleth Meir

Ukjent

Titlene til episodene gir oss noen ledetråder om den andre sesongen av The Witcher. A Grain of Truth har sitt navn fra en novelle i Andrzej Sapkowkis bok The Last Wish, der Nivellen, som spilles av den norske skuespilleren Kristofer Hivju fra Game of Thrones, medvirker.

Kaer Morhen er navnet til en festning der trollmenn trenes opp. Redanian Intelligence viser til Redania, et land på kontinentet, med et eksepsjonelt spionnettverk. Redanian Intelligence er forresten også navnet til en nyhetsside som spesialiserer seg på The Witcher.

Dear Friend viser trolig til et brev Geralt skrev til Yennefer i Witcher-bøkene. Voleth Meir viser til en ny karakter som spilles av Ania Marson. Voleth Meir er angivelig alvisk for «dødelig mor», og det ser ut til at karakteren vil spille en viktig rolle i fortellingen om Ciri.

Hva den åttende episoden handler om er tydeligvis så hemmelig at vi må vente for å få vite hva den heter.

(Image credit: Netflix)

The Witcher sesong 2: velkjente og nye karakterer, inkludert Vesemir

Introducing Vesemir: Kim Bodnia will play the Continent's oldest and most experienced Witcher in Season 2 of #TheWitcher. pic.twitter.com/HAmYciZ5K4February 28, 2020 See more

Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) og Freya Allan (Ciri) vender tilbake i sesong 2 av The Witcher. Netflix har offentliggjort det meste av rollebesetningen. Her er oversikten over roller som videreføres fra den første sesongen:

Henry Cavill som Geralt av Rivia

Anya Chalotra som Yennefer

Freya Allan som Ciri

Joey Batey som Jaskier

Anna Shaffer som Triss

Eamon Farren som Cahir

MyAnna Buring som Tissaia

Tom Canton som Filvandrel

Lars Mikkelsen som Stregobor

Terence Maynard som Artorius

Therica Wilson Read som Sabrina

Lilly Cooper som Murta

Jeremy Crawford som Yarpen Zigrin

Royce Pierreson som Istredd

Mimî M Khayisa som Fringilla Vigo

Anya Chalotra innehar igjen rollen som Yennefer i den andre sesongen av The Witcher. (Image credit: Netflix)

Her er oversikten over nye karakterer som blir å se i sesong 2 av The Witcher:

Kim Bodnia som Vesemir

Kristofer Hivju som Nivellen

Adjoa Andoh som Nenneke

Liz Carr som Fenn

Simon Callow som Codringher

Graham McTavish som Dijkstra

Kevin Doyle som Ba'Lian

Chris Fulton som Rience

Cassie Clare som Philippa Eilhart

Paul Bullion som Lambert

Yasen Atour som Coën

Basil Eidenbenz som Eskel

Joel Adrian som Hemrik

Mecia Simson som Francesca

Aisha Fabienne Ross som Lydia

Agnes Bjorn som Vereena

Carmel Laniado som Violet

Rebecca Hanssen som Drottning Meve

Alastair Parker som ukjent

I den første sesongen var Geralt noe av en ensom (hvit) ulv, men i den andre sesongen vil vi stifte bekjentskap med flere trollmenn.

Vi vet at Kim Bodnia fra Killing Eve spiller treneren Vesemir, som også står sentralt i den animerte Witcher-prequelfilmen Nightmare of the Wolf, og at vi vil få se Witcher-skolen i Kaer Morhen.

Paul Bullion, Yasen Atour og Basil Eidenbenz slutter seg også til rollebesetningen som henholdsvis Lambert, Coën og Eskel. Redanian Intelligence har dessuten meddelt at Joel Adrian vil spille en annen Witcher kalt Hemrik.

Fans av bøkene og spillene kjenner allerede til Lambert og Eskel, som begge tilhører Geralt og Vesemirs School of the Wolf. Det er interessant at produsentene later til å slenge inn flere trollmenn i sesong 2, ettersom de vanligvis betraktes som en utdøende rase. Selv om det finnes referanser til andre skoler som Cat og Bear i bøkene, later Geralts avdeling til å være en av de få som aktivt gjør noe for å bekjempe den enorme trusselen kontinentet står overfor.

Når det gjelder andre offisielle kunngjøringer av rollebesetningen, vil Kristofer Hivju, mest kjent som Tormund Giantsbane i Game of Thrones, spille Nivellen, en mann som er dømt til å leve i et monsters legeme. En ikke altfor vill gjetning går ut på at vi får se ham i første episode av The Witcher sesong 2, A Grain of Truth, ettersom dette også er tittelen på den novellen av Andrzej Sapkowski hvor han dukker opp.

I mars 2021 avslørte Netflix at ytterligere syv karakterer var kommet til, nemlig Adjoa Andoh som Nenneke, Liz Carr som Fenn, Simon Callow som Fenns partner Codringher, Graham McTavish som Dijkstra, leder for de redanske vepnede styrkene, Chris Fulton som magikeren Rience, Cassie Clare som Philippa Eilhart og Kevin Doyle som Ba’Lian – en helt ny skikkelse i serien.

Blant de øvrige medvirkende er Mecia Simson i rollen som Francesca, Aisha Fabienne Ross i rollen som Lydia og norske Agnes Born i rollen som Vereena. Deadline har også meddelt at Carmel Laniado har tilsluttet seg besetningen i rollen som en ung skikkelse ved navn Violet, i mist tre episoder.

Jaskier i The Witcher sesong 2. (Image credit: Netflix)

Den andre sesongen av The Witcher vil få helt andre regissører enn i sesong 1, og Netflix har bekreftet hvem de er:

Ed Bazalgette (The Last Kingdom, Doctor Who)

Sarah O'Gorman (Jamestown, Cursed)

Geeta Patel (Santa Clarita Diet, Meet the Patels)

Stephen Surjik (Daredevil, The Umbrella Academy, Wayne’s World 2)

The Witcher sesong 2 - handling: hva som skjer videre, ifølge bøkene

Advarsel: inneholder spoilere fra The Witcher-bøkene, inkludert mulige detaljer om kommende sesonger.

En stor snakkis omkring sesong 1 av The Witcher var hvordan handlingen var fordelt på flere forskjellige steder og utspilte seg over en ikke-lineær tidslinje (selv om det nylig frigitte Witcher-kartet og tidslinjen hjelper en hel del). Dette resulterte i en slags antologi med flere fortellinger.

I et intervju med Vulture måtte Hissrich innrømme at hun hadde «misforstått hvordan de fleste ville underholdes». Hun sa «jeg elsker å utfordres når jeg ser på TV», men innså at det kanskje ikke var tilfellet for alle. Hun nevnte at de eventuelt vil legge inn tilbakeblikk for å gjøre saker og ting tydeligere. Hissrich bekreftet overfor Vulture at Geralt, Ciri og Yennefer denne gangen befinner seg innenfor den samme tidsrammen. Hun sa imidlertid at «alle tre er ikke sammen og lykkelige hele tiden» og at vi vil følge flere korte historier i løpet av seriens andre sesong: «Vi vil ikke hele tide fortsette å introdusere nye karakterer, nye verdener eller kongeriker».

(Image credit: Katalin Vermes/Netflix)

I et intervju med GamesRadar avslørte hun at 2. sesong ville bli »mye mer konsentrert». Det er en sterkere drivkraft i fortellingen, ettersom alle forholdene som begynte å bli bygget opp i den første sesongen begynner å ta form for alvor i sesong 2. Alle byggeklossene som settes opp i verdenen begynner endelig å anta mer konkrete former.

Dette «litt mer konkrete« er Ciris historie. Dette diskuterte Hissrich i et intervju med Redmania Intelligence, der hun sa at Ciri vil være «hovedfokus» i sesong 2.

Men hva handler Ciris fortelling om? I bøkene er Ciris fortelling en stor del av den sentrale handlingen. Historien strekker seg over fem bøker som begynner med Blood of Elves, som konsentrerer seg om Ciri og hennes kongelige, magiske Elven-arv, hennes forhold til Geralt, hennes kamp for overlevelse og hvordan alt dette former begivenhetene på kontinentet.

Når det gjelder temaet for sesong 2 av The Witcher, kan vi se på de temaene Hissrich la vekt på ved sin første gjennomlesning av The Last Wish. Hun nevnte senere i et intervju med Vulture at hun først og fremst satte pris på utfordringene som kom med temaer som «marginaliseringen av mennesker i samfunnet, rasisme og fremmedfiendtlighet, men også moralens gråsoner».

Dette er emner som allerede ble introdusert i den første sesongen, men de kan meget vel utvikles videre, særlig med tanke på Jaskier (Dandelion i bøkene og spillene). I en samtale med Vulture forklarte Hissrich at hun ikke vil få ham til å fremstå like mye som den ubehagelige kvinneforføreren han er i bøkene, men heller at seerne i sesong 2 skal «heie på ham og håpe at han finner ekte kjærlighet – hvis det er dette han er ute etter».

(Image credit: Netflix)

Flere av disse temaene er allerede blitt introdusert, da begynnelsen av Blood of Elves i første sesong dekkes gjennom beleiringen av Cintra og Cintras fall, samt Ciris flukt. Du kan ellers vente deg å se mer av livet under Nilfgaard-styre og et høyt spenningsnivå mellom mennesker og ikke-mennekser.

Det storslagne Kaer Morhen burde dukke opp i større grad i sesong 2 av The Witcher. Dette er urtidshjemmet og ankerfestet for Witchers, og Geralt tvinges til å føre Ciri til festningen for å beskytte henne og trene henne opp. Her tar han et mye større ansvar for Ciri og blir som en farsfigur for henne. Samtidig dukker en mystisk og kraftig trollmann opp (som også er ute etter Ciri), og vi får dessuten se mer krig og mørk magi, flere profetier og naturligvis monsterjakter. Alt dette får sesong 2 av The Witcher på Netflix til å arte seg virkelig lovende.

Du kan også regne med å få se mer til Fringilla. Da Vulture spurte Hissrich om dette, svarte hun: «Dere kommer absolutt til å se mer til Fringilla. Vi graver dypere i hennes historie og hvordan hun havnet hos Nilfgaard, hvem hun er som person og hvordan hun og Yennefar havnet på så ulike veier i livet». Med andre ord kan vi vente oss flere tankekontrollerende masker …

The Witcher sesong 2: vil bli etterfulgt av en animert Witcher-film

Foruten sesong 2 av The Witcher, er det også offentliggjort at en Witcher-film i anime-stil skal produseres for Netflix. Filmen får navnet The Witcher: Nightmare of the Wolf, og utgivelsesdatoen er ennå ikke kjent.

Den vil bli skrevet av Beau DeMayo (som skrev den tredje episoden i sesong 1), og konsentrerer seg om Vesemir, Geralts mentor. Han skulle være velkjent for alle som kjenner til spillene og bøkene. Filmen vil bli animert av Studio Mir, som også har skapt den anerkjente Legend of Korra-serien.

Nightmare of the Wolf vil handle om «en ny trussel kontinentet står overfor». Nå vet vi at Kim Bodnia vil spille Vesemir i sesong 2, og da er det sannsynlig at vi også får høre hans stemme i animasjonsfilmen.

Vi kan få syv sesonger av The Witcher på Netflix – og tredje sesong er allerede bekreftet

(Image credit: Netflix)

The Witcher vil kunne kjøre på Netflix i temmelig lang tid fremover. I en samtale med SFX sa Lauren Hissrich at hun har tenkt ut ideer til hele syv sesonger. Vi er temmelig sikre på at det finnes rikelig med kildemateriale til at dette skal kunne gjennomføres.

Vi har til gode å se historiene til Geralt, Ciri og Yennefer, som fører dem over kontinentet til en rekke forskjellige steder og introduserer oss for noen av de beste fantasy-karakterene som er skapt. Ciris utvikling er et ypperlig fundament for fremtidige fortellinger i The Witcher-universet, der vi får se kombinasjoner av temaer som familie og kjærlighet, mystikk og magi.

The Witcher sesong 3 ble bekreftet i september 2021. Det er også en prequel-serie på trappene, kalt The Witcher: Blood Origin. Vi er klare for alt!

The Witcher er kommet for å bli

Den første sesongen fjernet enhver flik av uro om serien var skapt for å fylle igjen et Game of Thrones-format hull i vår bevissthet. Serien lyktes imidlertid i å fortelle historier på sin egen måte, som ble presentert i en fantasiverden som allerede har fanget mange menneskers interesse og deltagelse. Selv om det er lite trolig at mye materiale vil bli hentet fra spillene (ifølge Sapkowski er de ikke veldig tro mot kildematerialet, men tolker ganske fritt med innslag av hans arbeider), vet vi at fans vil sette pris på subtile referanser til dem, akkurat som i sesong 1.

Hissrich og gjengen hennes føler ikke noe behov for å stresse, og lar arbeidet ta den tiden det tar. «Vi vil ikke stresse med produktene. Det tjener ingen på». Hvis den kommende sesongen er like god som den første, vil det definitivt være verdt ventetiden.

Hvis det kan hjelpe mot The Witcher-abstinensene dine, kan du endelig høre på den offisielle versjonen av «Toss a Coin to your Witcher» på Spotify.