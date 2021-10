The Wheel of Time sesong 1: premieredato, skuespillere, trailer, handling med mer

The Wheel of Time er Amazon Primes store fantasyserie i 2021. Etter to års venting har vi dessuten fått tatt oss en liten titt på denne TV-serien. Dessuten er premieredatoen blitt spikret til 19. november 2021.

Den første traileren for serien ble sluppet på seriens offisielle kontoer i sosiale medier 2. september. Den har økt vår lengsel etter seriens snarlige premiere. Du kan se den første traileren lengre ned på denne siden – så mange ganger du vil!

Foruten den første traileren har vi samlet opp mange andre nyheter og opplysninger om den første sesongen av The Wheel of Time. Nedenfor finner du hele seriens rollebesetning, hint om hva den første sesongen kan handle om, andre tolkninger av Robert Jordans verden og mye mer.

Vær oppmerksom på at vi nedenfor kommer inn på spoilere for bokserien The Wheel of Time, så hvis du ikke vil vite noe om handlingen i bøkene og hva som kan dukke opp i serien, burde du kanskje ikke lese videre. Hvis du derimot slår følge, får du vite alt som er verdt å vite om første sesong av The Wheel of Time.

Premieredato for første sesong av The Wheel of Time: 19. november 2021

(Image credit: Amazon Studios)

Den første sesongen av serien The Wheel of Time har endelig fått en offisiell premieredato. Som en del av den første traileren til serien (som du kan se nedenfor) bekreftet Amazon at The Wheel of Time får premiere 19. november 2021.

Våre tidligere antagelser ga oss en premieredato for serien i løpet av årets tre siste måneder, så vi er glade for å ha truffet rett på dette punktet.

Trailer for første sesong av The Wheel of Time: se de første bildene fra serien

Inntil nå har vi måttet nøye oss med offisielle bilder og noen veldig korte teser-trailere og seriens karakterer. Ventetiden har vært lang for å få en offisiell titt på selve serien, men endelig fikk vi en trailer å fordype oss i.

Seriens første trailer, som du kan se ovenfor, ble sluppet 2. september. Den ga oss en detaljert titt på hvordan man har etterlignet Jordans arbeide.

Det er mye å like ved den nye, første traileren. Her får vi mange panoramaer, massevis av fantasy-action og til og med litt humor pakket inn i den to minutter lange filmen. Nå kan vi begynne å telle ned til seriens offisielle premieredato 19. november.

Handlingen i første sesong av The Wheel of Time: hva dreier den seg om?

(Image credit: The Wheel of Time on Twitter)

Spoilere fra bokserien The Wheel of Time følger.

The Wheel of Time er en innviklet fortelling. Bokserien består av 14 bøker, og den avsluttes av Jordans kollega innenfor fantasylitteratur, Brandon Sanderson, som selv var en stor fan av serien. Akkurat som Game of Thrones utspiller den seg på en mengde forskjellige steder med en like stor mengde karakterer. Dermed finnes det mange tråder å følge i fortellingen.

Handlingen er et fantasy-epos som vil strekke seg over flere sesonger. Mer om dette senere. Men hva kan vi fortelle om handlingen i den første sesongen?

Da Amazon i 2018 offentliggjorde at de skulle gjøre en tolkning av Jordans bøker, kom det et for sammendrag fra Deadline om hva vi kan vente oss i den første sesongen av The Wheel of Time.

Serien utspiller seg i en verden som ikke har fått noe navn. Bokseriens tilhengere kaller den «The Redlands» eller «The World of the Wheel». I serien følger vi Rand al’Thor, en ydmyk gutt som lever i en liten landsby kalt «the Two Rivers».

Etter at Rands hjem er blitt angrepet av «the Dark One», en ond skapning som vil ødelegge verden, blir Rand reddet av Moiraine Damodred, en mektig magiker og medlem av en den hemmelige organisasjonen Aes Sedai som utelukkende består av kvinner.

I troen på at the Dark One leter etter «the Dragon Reborn» – en lysets mester som i følge profetiene kan beseire mørkets herre – leder Moiriane Rand ut på en farefull reise som spenner over flere kontinenter og som kommer til å avgjøre verdens skjebne.

Rand er imidlertid ikke den eneste skikkelsen som kan være den såkalte Dragon Reborn. Hans to mannlige venner – Matrim «Mat» Cauthon og Perrin Aybara – kan også være helten Moiraine er på utkikk etter.

Med på reisen til Moiraine, Rand, Mat og Perrin følger også Rands kvinnelige venn Egwene al'Vere, Nynaeve al'Meara (den vise kvinnen fra Two Rivers) og Moiraines vaktkollega Lan Mandragoran.

Sammen håper denne gruppen å kunne beseire the Dark One for godt, men deres reise vil ikke følge en rett linje. The Dragon Reborn kan dessuten risikere å ødelegge menneskeheten i stedet for å befri den, så skjebnen til Randlands vil avgjøres uansett hvem som viser seg å være lysets mester.

Ut over dette er det ikke så mye som er åpenbart av seriens handling – med mindre du har lest bøkene. Skulle man anta at den første sesongen bare vil konsentrere seg om seriens første bok, The Eve of the World, tar man feil.

Under en spørrestund på Instagram avslørte Judkins at sesong 1 tar for seg hele serien, ikke bare The Eve of the World, noe som nok betyr at vi får se deler av handlingen fra andre bøker i den første sesongen.

On the ensemble focus... pic.twitter.com/jJ5u2sbJtBMay 20, 2021 See more

Et element fra The Eye of the World som vil bli inkludert i sesong 1, er den rubinprydede dolken. I bøkene er dette en gjenstand fra Shadar Logoth, en urgammel by som forfalt til ruiner etter at den omfavnet mørket som byens innbyggere hadde kjempet hardt for å avverge.

Dolken er besatt av mørke krefter. Den manipulerer alle som kommer i dens besittelse og utgjør en fare for seriens mest fremtredende skikkelser.

I februar kom Amazon med en teaser-trailer som viste en person som fikk sine hender på dolken. På grunn av spoilerfaren vil vi ikke avsløre hvem disse hendene tilhører, men hvis du vil vite hvem det er, kan du kikke på Twitter-meldingen nedenfor:

Where the Shadow waits. pic.twitter.com/Y1WS0HFwqrFebruary 17, 2021 See more

I en samtale med Entertainment Weekly forklarte Judkins at byen Shadar Logoth «ble bygget opp fra grunnen av for bare 15 minutters sendetid, ettersom den var svært sentral for handlingen. Det kan virke overflødig, men det er nødvendig for The Wheel of Times overordnede handling.

Vi vil også få se «Heron Mark Blade» i den første sesongen. I bokserien kan sverdmestere dekorere sverdet med et Heron-merke, særlig hvis de har mestret kunsten å kjempe med sverd.

Dette våpenet har en fremtredende rolle i serien (uten at vi skal avsløre for mye), men det er ingen overraskelse at det er med. I desember 2020 slapp Amazon en teaser om hvordan teamet deres hadde skapt sverdet til serien.

Crafting the blade. #WOTonPrime pic.twitter.com/fD4X9n7OcnDecember 2, 2020 See more

Første sesong av The Wheel of Time: hvor mange episoder er det?

(Image credit: Amazon Studios)

Sesong 1 inneholder seks episoder. Dette ble bekreftet på nettsidene til Writers’ Guild of America West i desember 2020, sammen med seriens navn.

Episode 1 – Leavetaking

Episode 2 – Shadow's Waiting

Episode 3 – A Place of Safety

Episode 4 – The Dragon Reborn

Episode 5 – Blood Calls Blood

Episode 6 – The Flame of Tar Valon

I et eget innlegg i sosiale medier avslørte Judkins at episodene i seriens første sesong vil få en varighet på mellom 50 og 65 minutter.

That’s a wrap on @rafejudkins (aka "Shadowrunner"?) Q&A on Instagram.Thread here for #TwitterOfTime pic.twitter.com/FfWxCW4jJCMay 20, 2021 See more

Når det gjelder regissørene, er Briesewitz (Stranger Things, Westworld) ansvarlig for de to første episodene, Wayne Yip (Hunter, Lord of the Rings) regisserer to, mens de to siste regisseres av Salli Richardson-Whitfield (NCIS, Alterd Carbon).

Judkins har skrevet pilotepisoden, mens Amanda Kate Shuman (The Blacklist), Mike og Paul Clarkson (The Haunting of Bly Manor), Dave Hill (Game of Thrones), Celine Song (hennes TV-debut) og Justin Juel Gillmer (The 100) skrevet de øvrige.

Første sesong av The Wheel of Time season 1: skuespillere

(Image credit: The Wheel of Time on Twitter)

Som vi har nevnt, har The Wheel of Time et omfattende persongalleri. Dermed kommer det ikke som noen overraskelse at listen over skuespillerne i den første sesongen er temmelig lang.

Nedenfor har vi oppført hovedpersonene sammen med de mest interessante birollene i sesong 1:

Rosamund Pike som Moiraine Damodred

Josha Stradowski som Rand al’Thor

Marcus Rutherford som Perrin Aybara

Zoë Robins som Nynaeve al’Meara

Barney Harris som Matrim ‘Mat’ Cauthon

Madeleine Madden som Egwene al’Vere

Daniel Henney som Lan Mandragoran

Sophie Okonedo som Siuan Sanche

Kae Alexander som Min Forshaw

Michael McElhatton som Tam al’Thor

Alvaro Morte som Logain Ablar

Juliet Howland som Natti Cauthon

Christopher Sciueref som Abell Cauthon

Lolita Chakrabarti som Marin al’Vere

Michael Tuahine som Bran al’Vere

Alexandre Willaume som Thom Merrilin

Johann Myers som Padan Fain

Rosamund Pike (Gone Girl og I Care a Lot) er det største navnet serien har knyttet til seg. Skuespillerinnen spiller Moiraine, Aes Sedan-medlemmet som leder Rand og hans venner på deres reise. Hun går også under navnet «Alys» i bøkene.

I en samtale med Entertainment Weekly avslører Pike at Rand og hans kompanjonger ikke stoler på Moiraine, og han tilføyer at «Moiraine er veiviseen i denne verdenen, den mystiske fremmede som kommer til byen og forandrer deres liv for alltid. De slår følge med henne på en reise som enten vil redde eller ødelegge menneskeheten.»

Josha Stradowski (Gewoon Vrienden) portretterer Rand i sin første store TV-rolle. Den nederlandske skuespilleren får selskap av Marcus Rutherford (Bulletproof), Zoë Robins (Black Christmas), Barney Harris (The Hollow Crown) og Madeleine Madden (Picnic at Hanging Rock), som blir å se i rollene som henholdsvis Perrin, Nynaeve, Mat og Egwene.

Ifølge Judkins var Rutherfords Perrin Aybara den vanskeligste rollefiguren å tilpasse formatet, merkelig nok. Ifølge en spørrestund på Instagram avslørte Rudkins hvorfor det var så vanskelig å få til Perrin:

That’s a wrap on @rafejudkins (aka "Shadowrunner"?) Q&A on Instagram.Thread here for #TwitterOfTime pic.twitter.com/FfWxCW4jJCMay 20, 2021 See more

Ifølge seriens IMDB-sida er den eneste tilbakevendende skuespilleren i serien – i tillegg til de seks vi nevnte ovenfor – Sophie Okonedo (His Dark Materials, Ratched). Hun spiller en annen Aes Sedai i form av Sidan Sanche, som i bøkene også kalles «Suki» og «Mara». Siuan dukker først opp i den andre boken, The Great Hunt. Som nevnt vil den første sesongen hente materiale fra flere av bøkene.

Kae Alexander (Fleabag, Infinite) spiller Min Farshaw i tre av sesongens seks episoder. I Jordans bøker er Min en av Rands elskere, men vi er ennå ikke sikre på om Amazon kommer til å holde seg til den delen av fortellingen. Vi tror imidlertid det, ettersom Alexander opptrer regelmessig i den første sesongen.

Det medvirker også mange andre skuespillere i den første sesongen av The Wheel of Time. De fleste av dem kommer nok bare til å dukke opp i én episode, og de som listes opp nedenfor utgjør den viktigste delen av besetningen.

Daniel Henney (Criminal Minds) spiller Lan Mandragoran, en ukronet konge (og eneste overlevende) av Malkier og Moiraines Warder. I bøkene er Warders knyttet til Aes Sedai gjennom saidar – den kvinnelige komponenten av the One Power, kilden til Aes Sedais magi – som deres livvakter.

Michael McElhatton (Game of Thrones) portretterer Rands adopterte pappa Tam, Alvaro More (Money Heist) spiller en Asha'man fra Black Tower ved navn Logain Albar, Alexandre Willaume (Deep State) har fått rollen som Thom Merrilin, en skald som følger med Moiraines gruppe.

Juliet Howland (Doctors) og Christopher Sciueref (Cardinal Burns) spiller Mats foreldre Natti og Abell Cauthon, Lolita Charabarti (Silent Witness) og Michael Tuahine (The Time of Our Lives) portretterer Egwenes mor og far. Endelig spiller Johann Myers (Snatch) Padan Fain, en sekundær antagonist i bøkene

Det er ennå ikke kjent hvem som vil innta rollen som den onde Dark One, men ettersom seriens antagonist er en levende og kosmisk kraft, er det trolig at serien bare vil trenge en stemmeskuespiller til denne rollen.

Første sesong av The Wheel of Time: vil det komme flere sesonger og eventuelle filmer?

(Image credit: Amazon Studios)

Ja, sammen med Judkins presentasjon av traileren på JordanCom har de offisielle kanalene for The Wheel of Time i sosiale medier avslørt at filmingen av sesong 2 har begynt.

And the wheel keeps weaving... Filming for Season 2 of our series kicks off today! #TheWheelofTime pic.twitter.com/Dpj26qabMWJuly 19, 2021 See more

Når det gjelder spørsmålet om hvor mange sesonger serien kommer til å romme, vil det ikke bli 14 (mer om dette nedenfor). Som vi sa tidligere, har Judkins bekreftet at hver sesong vil kombinere flere av Jordans bøker, ettersom det vil ta for lang tid å fullføre TV-serien med den samme graden av kompleksitet.

On the reality of adaptations... pic.twitter.com/mcfu47xZcwMay 20, 2021 See more

Men hvor mange sesonger kan det bli, da? The Wheel of Time omfatter som nevnt 14 bøker i alt, men det finnes også en prequel samt to bøker på siden.

Med i alt 17 bøker totalt i dette fantasy-eposet, skulle det inne forundre oss om to eller tre bøker legges til grunn for hver av sesongene. Hvis vi skulle få rett i disse spekulasjonene, vil i så fall Amazons Wheel of Time få seks eller syv sesonger for å fullføre fortellingen.

Det kreative teamet bak The Wheel of Time har allerede begynt å innlemme ytterligere skuespillere. På seriens offisielle Instagram-side ble det avslørt at den danske skuespilleren Salle Salée er blitt hentet inn til en rolle som ennå ikke er blitt avslørt. Det er bare å sette i gang spekulasjonene om hvem hun skal spille.

A post shared by 🔹️The Wheel Of Time🔹️ (@thewheeloftime_) A photo posted by on

Til slutt kan vi fortelle at ifølge Hollywood Reporter er en filmtrilogi om The Wheel of Time også på trappene. Ifølge HRs artikkel fra 13. juli skal Zack Stent (X-Men: First Class & Thor) skrive en fortelling over tre filmer basert på Jordans «Age of Legends»-bøker fra Wheel of Time-serien.

Age of legends-trilogien vil utspille seg flere årtusener før handlingen i TV-serien, i noe som heter »the Second Age». Filmene vil følge Aes Sedai (og deres mannlige motstykker) nærmere og konsentrere seg om One Power, som er kilden til all magi i Wheel of Time-universet.

Når en allmektig ondskap slippes løs over landet, drives mannlige kanalisatorer (The Wheel of Times magiske wielders) til vanvidd og gjør bruk av One Power i et forsøk på å ødelegge verden. Det er opp til en liten gruppe kvinner som forenes under White Tower å stanse dem.

Det er ikke klart hvordan Rosamund Pikes Moiraine vil passe inn i dette (hvis hun gjør det overhodet), eller om Amazon vil kjøpe rettighetene til filmtrilogien.

Akkurat nå er det ingen filmpartner eller distributør knyttet til Age of Legends-filmene, men de vil komplettere Amazons TV-satsing og inngå i Wheel of Times verden. Vi vil oppdatere denne saken når vi vet mer om dette.