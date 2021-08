Nvidia knuser AMD i dette viktige segmentet

På tross av at konkurrentene har presset på fra alle kanter har Nvidia klart å opprettholde ledelsen i AI-brikker brukt sky- og datasentre.



Nvidia har også klart å opprettholde et aldri så lite gap mellom seg selv og resten av rivalene, ifølge en ny artikkel fra teknologiforskningsfirmaet Omdia, som hevder at produsenten hadde 80,6 % markedsandel i 2020.



I fjor hadde selskapet 3,2 milliarder amerikanske dollar i inntekter, opp fra 1,8 milliarder året før. Hoveddelen av inntjeningen kom fra GPU-baserte brikker, som Omdia informerer at utgjør de ledende typene AI-prosessorer brukt i sky- og datasenterutstyr.

Hvorvidt Nvidia kommer til å dominere i dette segmentet i fremtiden gjenstår å se, siden Omida forventer at markedet for AI-prosessorer kommer til å vokse i høy hastighet, og dermed tiltrekke seg mange nye produsenter. Den globale størrelsen på inntjeningen innen AI-prosessorer i sky- og datasentre steg med 79 % i fjor, og endte opp på 4 milliarder amerikanske dollar.



Innen kalenderen bikker 2026 forventer selskapet at omsetningen skal nidobles, og ende opp på 37,6 milliarder amerikanske dollar.



Ifølge Jonathan Cassell, førsteanalytiker innen avansert databehandling hos Omdia, har Nvidia et fortrinn kontra konkurrentene i at de allerede har et etablert forhold til klientene.

«Nvidias Compute Unified Device Architecture (CUDA)-verktøy er nærmest universelt brukt av fellesskapet av AI-programvareutviklere, noe som gir selskapets GPU-baserte brikker et stort fortrinn i markedet», sier Cassel.



«Samtidig, Omdia spår at andre brikkeprodusenter kommer til å tilegne seg store markedsandeler i de kommende årene i takt med at markedet aksepterer alternative GPU-baserte brikker og andre typer AI-prosessorer.»

Økende konkurranse

Omdia mener at Xilinx, Google, Intel og AMD er det største konkurrentene, og at disse i det minste kommer til å tilegne seg noe av AI-kaken. Xilinx tilbyr såkalte field programmable gate array (FPGA)-produkter, Googles Tensor Processing Unit (TPU) AI ASIC brukes mye i deres egne skyprodukter (hyperscale datasentre), mens Intels alternativ er proprietære Habana AI ASSP-kjerner og FPGA-produkter for AI-prosessering i sky- og datasenterservere.



AMD, som per nå ligger på femteplass, tilbyr GPU-baserte AI ASSP-er i sky- og datasenterservere.