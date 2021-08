Windows 365-priser avslørt – her er alt du trenger å vite

Microsoft har nå satt i gang sin nye Windows 365-tjeneste, et tilbud som gjør at kunder kan få tilgang til Windows 10 på en helt ny måte – noe som også snart vil gjelde Windows 11.



Den nye tjenesten ble annonsert i juli, og er en skytjeneste som tilbyr strømming av Windows kjørende på ekstern maskinvare til en nær sagt hvilken som helst enhet (inkludert klienter som kjører på macOS, Linux og Android.)



Fra og med i dag kan bedrifter begynne å implementere sky-PC-er via Windows 365, som kan brukes mot et månedlig vederlag. Microsoft har holdt kortene tett til brystet når det gjelder prisen på tjenesten, med unntak av én liten lekkasje, men har nå publisert en fullstendig liste over hva man må ut med for å ta i bruk skytjenesten.

Kostnader og konfigurasjoner

Windows 365 er delt opp i to forskjellige typer abonnementer: Windows 365 for bedrifter, og Windows 365 for virksomheter. Førstnevnte er ment for selskaper med 300 arbeidstakere eller mindre, mens sistnevnte tar sikte på større organisasjoner – begge har dog samme funksjonalitet.



Totalt sett er det tolv forskjellige Windows 365-konfigurasjoner å velge mellom, der alle tilbyr forskjellige nivåer med ytelse og lagringsplass.



Det billigste abonnementet tilgjengelig har én vCPU, 2 GB RAM og 64 GB lagringsplass. Dette koster 228,50 kroner (eksklusive MVA) per bruker per måned. Denne pakken kan for eksempel passe til arbeidstakere i callsentra og kundeservice, eller ansatte som kun trenger tilgang til enkel programvare.



I andre enden av skalaen, for brukere som ofte må utføre oppgaver som krever mer av maskinvaren (folk i kreative yrker, programvareutvikling og lignende), kan selskapet tilby konfigurasjoner som gir en tilgang til 8 vCPU-er med 32 GB RAM og 512 GB lagringsplass. Denne varianten koster 1542,30 kroner (eksklusive MVA) per bruker per måned.



Valgene man har når det gjelder priser og konfigurasjoner varierer lite mellom bedrift- og virksomhetabonnementene, men er man et større selskapet som tar i bruk virksomhetabonnementene vil man få et lite avslag per abonnement på drøye 38 kroner per sky-PC.

(Image credit: Microsoft)

Kunder som benytter seg av bedriftsabonnementer kan også dra nytte av avslaget, men må da allerede abonnere på Windows 10 Pro-lisenser, den bedriftsorienterte versjonen av Microsofts nåværende operativsystem.



Microsoft forklarer systemet i en spørsmål og svar-seksjon med det følgende: «Windows Hybrid Benefit er tilgjengelig for kunder som har enheter med gyldige Windows 10 Pro-lisenser. Hver person som tildeles lisens på Windows 365 Business med inkludert lisens på Windows Hybrid Benefit, må være den primære brukeren av en Windows 10 Pro-lisensiert enhet. Denne enheten må dessuten være vedkommendes primære arbeidsenhet.»



«For å opprettholde rabatter i løpet av abonnementsperioder der du har tilgang til Windows 365-tjenesten, må du også få tilgang til tjenesten fra den Windows 10 Pro-lisensierte enheten din minst én gang i løpet av samme periode.»



Det er også mulig å prøve tre av de forskjellige konfigurasjonene gratis (den mest kraftige av de tre har 4 vCPU-er, 16 GB RAM og 256 GB lagringsplass) i 60 dager. Prøvelisensen får man dog bare én av per organisasjon.



Det er ikke så lett å sammenligne dette med andre tjenester på markedet, siden mange baserer pris på hvor mye man bruker maskinvaren i skyen, mens Windows 365 regner alt sammen til én enkelt sum i måneden. Microsofts priser later likevel til å være konkurransedyktig i alle konfigurasjonene.



For å gi en viss pekepinn kan vi sammenligne med Amazons tjenester, som kan tilby en virtuell Windows-PC med lignende spesifikasjoner som den laveste Windows 365-konfigurasjonen fra Microsoft. Denne koster 28 amerikanske dollar i måneden (omlag 245 norske kroner.)

Nye muligheter

Den nye skytjenesten fra Microsoft forventes å gjøre det mer smidig å ekspandere en (virtuell) maskinpark i bedrifter, og kan utgjøre store forskjeller i kostnad, administrasjon og produktivitet.



Istedenfor at operativsystemet og applikasjonene holdes lokalt, noe som både koster lagringsplass og prosesseringstid, strømmer Windows 365 alle applikasjoner, data og innstillinger via skyen, noe som gjør at enheten arbeidstakeren har i hende i praksis blir en tynnklient. Ved i praksis i nulle ut kravene som stilles til ytelse i lokal maskinvare kan Windows 365 gjøre at bedrifter får lavere utgifter, og dermed frigjøre resurser fra driftskostnader til bruk i investeringer.



Det som virkelig er besnærende med systemet er at bedrifter ikke låser seg til spesifikke konfigurasjoner med en spesifikk ytelse. Windows 365 lar bedriftskunder forandre på ytelsen de innehar i samsvar med ytelsen de trenger, avhengig av hva som skjer i selskapet på månedlig basis. Dette kan detaljstyres helt ned til hver enkelt ansatt, så om 10 personer plutselig ikke lenger trenger grovkalibret maskinvare, så er det en smal sak å nedskalere konfigurasjonene og dermed spare en hel del penger.



For å gjøre overgangen så enkel som mulig for IT-avdelinger kommer sky-PC-ene til å dukke opp i Microsoft Endpoint Manager, akkurat som vanlige (lokale) PC-er, og oppdateringsprosessen vil være identisk.



Vi ser også for oss at Windows 365 i fremtiden vil kunne tilbys vanlige kunder, men Microsoft har foreløpig vegret seg fra å bekrefte eller avkrefte dette, i møte med spørsmål.