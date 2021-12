Nei, iPhone SE 3 vil ikke gjøre 1,4 milliarder Android-brukere til konvertitter

De siste månedene har det dukket opp drøssevis av rykter om Apples iPhone 14 og iPhone SE 3, og det seneste fra den kanten vitner om at det faktisk er den sistnevnte modellen som kommer til å bli viktigst for Apple.



En forskningsrapport fra JP Morgan, sitert av Reuters, hevder at i fall Apple faktisk lanserer en iPhone SE 3 i 2022, så kan dette føre til at så mange som 1,4 milliarder Android-brukere skifter til iOS-økosystemet, og at entitetene som vil tape mest på dette vil være produsenter av Android-modeller i de lavere og midtre sjiktene.



Forskningsrapporten nevner spesifikt selskaper som Samsung og Huawei, men disse er på ingen måte de neste som slåss om den nedre halvdelen av smarttelefonmarkedet. Xiaomi, Vivo, OnePlus, Realme med flere vil sannsynligvis også ende opp som tapere i et slikt Android vs. iOS-scenario.

Slik henger tallene sammen

Spørsmålet er hvorfor JP Morgans analytikere er såpass betatt av iPhone SE 3. I korte trekk ser det hele ut til først og fremst å handle om 5G, siden dette kommer til å bli den første rimelige iPhone-modellen som støtter den nye teknologien. Denne funksjonaliteten kan også gjøre iPhone SE 3 fristende for 300 millioner brukere av eldre iPhone-modeller, som også mangler 5G-støtte.



Dette er dog ikke det eneste JP Morgan merker seg som viktig. Selskapet skriver også at såkalte innbytte-salg kan gjøre iPhone SE 3 til en ekstra rimelig oppgradering for mange.



Samik Chatterjee (som for øvrig er rangert med fem stjerner på Refinitiv Eikon, basert på hans treffprosent på estimater) sier at selv om «Apples innbytteprogram for ikke-iPhone-modeller ikke er like attraktive som iPhone-bytteverdiene, så kan det likevel lede til en snittstartpris på $269 til $399 [Jour. anm: amerikanske dollar] for 5G-varianten av iPhone SE, hvilket er likevel svært konkurransedyktig», ifølge Reuters.

Det ovennevnte prissjiktet kan oversettes til mellom 2400 og 3500 norske kroner (uten moms), men i praksis vil prisene nok variere ganske så mye mellom ulike verdensregioner.



Ved å bytte inn en eldre modell kan kjøpere skaffe seg en iPhone med 5G til enten lav eller mellomstor pris, hvis JP Morgans spådommer medfører riktighet, og dette kan altså føre til at et stort antall brukere av Android-telefoner (og eldre iPhone-modeller) fristes.

At iPhone SE får 5G kommer ikke til å ha enorm innvirkning (Image credit: Future)

Kommentar: La oss være litt realistiske

Selv om Reuters (med flere) har valgt å gå ut med sensasjonalistiske overskrifter i møte med denne informasjonen, så later det til at hovedpoenget til JP Morgan kan ha gått tapt. Smått begravd i detaljene blir det eksplisitt sagt at JP Morgan ser for seg 30 millioner iPhone SE-salg i 2022 – hvilket er temmelig langt unna 1,4 milliarder.



Det rapporten (som vi kun har sett deler av) presumptivt prøver å meddele er at iPhone SE 3 kommer til å gjøre at iPhone-sortimentet blir tilgjengelig for et større publikum enn tidligere – altså, de 1,4 milliardene (og, det er verdt å understreke, dette gjelder altså personer som ikke kan eller vil bruke altfor mye penger på en telefon) – men det sier selvsagt ikke noe om antallet brukere som faktisk kommer til å kjøpe modellen.



Svært mange brukere er godt fornøyde med Android-telefoner, selv de som bruker billigere varianter, så at man plutselig får muligheten til å kjøpe en rimelig iPhone trenger ikke å bety stort.



5G burde ikke være et spesielt besnærende salgsargument heller, siden det ikke bare er tilgjengelig i svært mange nye modeller, men det heller ikke noe man absolutt må ha i en telefon, særlig ikke om man er ute etter rimeligere varianter – og det er noe Android-produsentene er gode på.



Det er altså denne 5G-støtten – i tospann med potensielt gode innbytteløsninger – som JP Morgan ser ut til å fokusere på, siden dette er tredje iPhone SE, og rent bortsett fra en raskere prosessor, så er det ikke ventet at mye annet kommer til å forandre seg kontra iPhone SE (2020), skal man tro lekkasjene.



Samtidig bør vi understreke at selv om det ikke på noen måte er sannsynlig at Apple kommer til å stjele til seg halvparten av de 2,8 milliardene aktive Android-brukerne i verden, så ser det likevel ut til at 2022 kommer til å bli et godt år for selskapet.



JP Morgan spår at totalsalget for iPhone kommer til å ligge på 250 millioner neste år, hvilket er 10 millioner flere enn 2021-estimatet. Det kan være delvis drevet av iPhone SE 3-salg, men vil også få god drahjelp av iPhone 14, som forventes å være en stor oppgradering, og ha et helt nytt design i Pro-variantene.



Hvorvidt noe av dette faktisk kommer til å finne sted – og hvor godt telefonene kommer til å selge – gjenstår å se. Når det gjelder iPhone SE 3, så bør det ikke være så lenge til at vi får mer konkret informasjon, siden ryktebørsen spår modellen lansert tidlig i 2022.

Kilde: Phone Arena