iPhone SE 3 ryktes lansert før april 2022

Når får vi se en lansering av Apple iPhone SE 3? En ny rapport fra industrianalytikere vitner om at dette vil skje i løpet av første kvartal 2022 – med andre ord i enten januar, februar eller mars – det er sannsynlig at telefonen vil se dagens lys mot slutten av denne perioden, snarere enn helt i starten på nyåret.



Spådommen stammer fra det taiwanske forskningsfirmaet TrendForce (først omtalt av MacRumors), og passer godt inn i det nåværende bildet vi allerede har dannet oss. Andre generasjon iPhone SE fikk sin debut i april 2020, så oppholdet blir, om den nye informasjonen stemmer, på omlag to år.



Som andre kilder nevner, så sier TrendForce-rapporten at 5G kommer til å være del av neste enhet. Selv om det ser ut til å bli få store design-forandringer, så later det til at den nye telefonen vil få den seneste A15-prosessoren, som per nå er å finne i iPhone 13.

Hva med spesifikasjonene?

Akkurat nå forventer vi at tredje generasjon iPhone SE kommer til å bli lansert med den samme 4,7-tommersskjermen som dagens modell innehar, og det ser ut til at Apple ser seg fornøyde med å fortsette med LCD – snarere enn å bytte til OLED-skjermene som brukes i iPhone-flaggskipene.



Når det gjelder innmaten, rent bortsett fra den ovennevnte A15-prosessoren, som burde gi oss en svært så god generell ytelse, så er det verdt å nevne at andre generasjon iPhone SE kun har 3 GB RAM og 64 GB lagring (i basismodellen), så vi forventer at begge disse spesifikasjonene vil forbedres til neste år.



Når det gjelder kameraer, så kan iPhone SE 3 bli den første i serien som får to sensorer på baksiden. Vi har ikke ennå hørt noen spesifikke rykter om dette aspektet, men Apple risikerer å fremtre gammeldagse om de lanserer en ny telefon i 2022 med kun én sensor på baksiden.

Kommentar: Hva skjer med navnet?

iPhone SE (2020). (Image credit: Future)

Når iPhone 3 SE 3 trer ut av skyggene er det en viss sannsynlighet for at telefonen ikke faktisk får navnet iPhone SE 3 – hvis Apple fortsetter sin inneværende strategi, så kommer den simpelthen til å hete iPhone SE (nok en gang), med en mulig «tredje generasjon»- eller «2022»-merkelapp for å markere et skille,



Dette gjør gjerne livet litt vanskeligere for teknologijournalister og ryktemakere, særlig siden det nå også begynner å dukke opp snakk om en iPhone SE Plus. Som navnet antyder, så forventes Plus-modellen å bli større enn standardmodellen iPhone SE – det skal være snakk om en skjermstørrelse på 5,5 tommer.



Forvirrende nok nevner én analytiker at iPhone SE Plus skal være 4,7-tommersmodellen som kommer i 2022, men at den faktiske iPhone SE 3 – med en større skjerm, på opptil 6,1 tommer – ikke skal være å finne før i 2024.



Det virker litt som om det råder litt forvirring her, siden det gir langt mer mening at tredjegenerasjonen, med små oppgraderinger og samme størrelse – altså en oppdatert versjon av den vanlige iPhone SE-varianten – kommer til å være først ut. Samtidig er det ikke umulig at Apple overrasker med et nytt navneregime i 2022.