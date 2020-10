Nå kan du starte Google Meet-samtaler direkte fra Gmail

Google Meet, som er selskapets konkurrent til Zoom og Teams, blir nå integrert direkte i Gmail, slik at det skal bli lettere å starte samtaler.

Endringen gjør samtidig at Meet, som tidligere kun var tilgjengelig for de som hadde en betalt G Suite-konto, nå er tilgjengelig for alle med en Gmail-konto.

På den måten slipper brukere å veksle mellom ulike apper for å delta i samtaler. Samtidig melder selskapet også at hvem som helst kan starte samtaler med opptil 100 deltaker uten tidsbegrensning, men det er mulig at det vil innføres en begrensning på 60 minutter på slike samtaler til høsten.

Muligheten for å bli med i eller å starte en samtale skal dukke opp i menyen til venstre i Gmail, og dette vil komme med en oppdatering som rulles ut gradvis. Dette vil også bli tilgjengelig for mobilbrukere, men det har ikke bekreftet når dette vil skje.

Google Meet er en av mange tjenester som har fått et kraftig oppsving som følge av situasjonen vi er oppe i der vi er tvunget til å kommunisere mer over nett. Tjenester som Zoom og Microsoft Teams har også fått et enormt antall nye brukere den siste tiden.

Google melder på sin side at Meet har fått rundt to millioner nye brukere hver dag, mens Microsoft har sett en økning i antall brukere på 70 prosent for Teams.

Zoom har på sin side også hatt en enorm økning, men de har samtidig gått gjennom flere kontroverser i forbindelse med ulike sikkerhetshull som har blitt avdekket.