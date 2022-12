Nå kan du laste ned Apple Watch-appen for dykkere

Oceanic+-appen (Åpnes i ny fane) er endelig klar for Apple Watch Ultra. Appen forvandler Apple Watch Ultra til en brukervennlig dykkerdatamaskin.

Det er Huish Outdoors som har utviklet appen i samarbeid med Apple. Nå gør appen det mulig for hobbydykkere å benytte klokken ned til 40 meters dyp.

Oceanic+ på Apple Watch Ultra – sammen med tilsvarende app på iPhone … gjør at du får alle de viktigste funksjonene til en dykkerdatamaskin, inkludert trygg planlegging av dykk.

Test: Apple Watch Ultra (Åpnes i ny fane)

Apple Watch Ultra er den mest hardføre utgaven av Apple Watch så langt. Den er sertifisert i henhold til WR100 og EN 13319, altså internasjonalt anerkjente standarder for dykkerutstyr inkludert dybdemålere.

Urkassen i titan måler 49 mm. Skjermen beskyttes av safirglass, og er dessuten den største og mest lyssterke skjermen på en Apple Watch så langt – med en lysstyrke på opptil 2000 nits.

Sideknappen på klokken kan stilles inn til å starte Oceanic+ automatisk på skjermen før man påbegynner et dykk. Under et dykk vil et trykk på knappen markere en kompassretning.

Andrea Silvestri, Vice President hos Huish Outdoors, ledet utviklingen av Oceanic+.

«Noe av det mest revolusjonerende med den nye appen vår, er brukergrensesnittet. Fargene, animasjonene og én enkelt pil som forteller deg om du skal opp, ned eller bli der du er … det er den enkleste måten å formidle opplysningene på», sier Silvestri i en pressemelding. Andrea Silvestri har designet dykkerdatamaskiner siden begynnelsen av 1990-årene.

Les mer om appen på Apples nettsider (Åpnes i ny fane).