Nå er det mulig å installere Android på Nintendo Switch

Mange tenker nok at Nintendo Switch har en formfaktor og kontroller, som gjør den helt ideell til bruk med et mobilt operativsystem som støtter et vel av populære mobilspill. Samtidig er det ingen tvil om at Nintendo aldri ville støtte slik bruk av konsollen deres.

Det japanske selskapet er kjent for å beskytte maskinvaren sin mot slik fikling, men det har ikke hindret entusiaster hos XDA Developers i å slippe en offentlig tilgjengelig (og høyst uoffisiell) versjon av Android for den populære konsollen.

Fastvaren er basert på Nvidia Shield TV-utgaven av Lineage OS 15.1 som i sin tur er basert på Android 8.1, og den gjør det mulig å surfe på nettet og spille mobilspill, i tillegg til det meste annet man kan tenke seg å gjøre på en mobilenhet.

Den tilpassede programvaren skal også fungere både i håndholdt og TV-tilkoblet modus, og både lyd og Joy-Cons skal fungere i begge moduser.

Bare en liten hake (eller egentlig mange) ...

Selvfølgelig er det også en haug med haker involvert, og den største av dem er at Nintendo selvfølgelig ikke vil ha noe av denne typen fikling. Skulle det oppstå problemer, kan du dermed glemme å få brukerstøtte fra dem.

Du må også ha en Switch som kan kjøre Hekate bootloader, noe som sannsynligvis bare er mulig om du kjøpet konsollen din før juni 2018 da Nintendo slapp en oppdatert utgave av maskinvaren.

Utover det er det også verdt å nevne at du kan få problemer med dårlig batteritid, at autorotering ikke fungerer, at Joy-Cons ikke fungerer med alle apper, og at Wi-Fi og docking kan være ustabil.

Dette er altså foreløpig en «hack» som kun passer for dem som vet hva de gjør og vi anbefaler absolutt ikke uerfarne brukere å prøve dette (du risikerer å ødelegge konsollen din), men det markerer i hvert fall en milepæl på veien mot å realisere det fulle potensialet til Nintendo Switch.