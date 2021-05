Microsoft Teams-oppdatering gjør endelig slutt på konflikten mellom deg og PowerPoint

Det å fremføre presentasjoner via Microsoft Teams kommer snart til å bli langt på vei smertefritt takket være en ny oppdatering.



PowerPoint Live ser ut til å fjerne en del problemer ved det å klargjøre og utføre en presentasjon ved hjelp av Microsofts videokonferanseplattform – nå skal de ulike programvarepakkene fungere langt bedre sammen.



Ifølge Microsoft 365-veikartet skal oppdateringen komme til Microsoft Teams-brukere som bruker Windows senere denne måneden, mens macOS-brukere heller ikke må vente lenge på den nye funksjonaliteten.

Teams og PowerPoint i tospann

Den nye PowerPoint Live-funksjonen skal muliggjøre at de som skal holde en presentasjon kan starte denne direkte inne i Microsoft Teams-møtet, uten at de trenger å dele skjermen med deltakerne.



Brukere kan starte presentasjonen ved å klikke på en ny «Presenter i Teams»-knapp i PowerPoint, noe som lar brukeren som presenterer navigere rundt på enheten de bruker, uten at publikum ser noe av dette.



Alternativt kan personer som holder presentasjoner dele presentasjonen ved å trykke på «Del innhold»-knappen innad i Microsoft Teams-samtalen. Dette området vil nå ha en egen PowerPoint Live-seksjon, der man kan klikke på filen man trenger for å starte presentasjonen.

Personer som presenterer innhold kan også samtidig ha oversikt over lysbildene, sine notater og chatten i et enkelt vindu. Det at man får tilgang til chat-vinduet ved siden av presentasjonen bør betyr at vedkommende som holder presentasjonen får med seg viktige spørsmål og kommentarer, og lar også møtedeltakere få tilgang til lenker og videoer innad presentasjonen på ethvert tidspunkt.



PowerPoint Live kommer til å være tilgjengelig for Microsoft Teams-brukere som har et Office 365 E3/A3/E5/A5-abonnement, eller Microsoft 365 for offentlig sektor (hvilket snart skal lanseres.)



Nyheten kommer i kjølvannet av Microsoft annonserte at Teams snart kommer til å støtte automatiske opptak av alle møter.



Funksjonen, som lenge har vært tilgjengelig i rivaler som Zoom, har etter sigende vært under utvikling i lengre tider, og kommer til å innebære at man får en advarsel på starten av en samtale, for å informere brukere om at møtet tas opp. Opptaket skal være tilgjengelig for nedlasting etter at møtet er over.

Kilde: WindowsLatest