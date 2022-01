Microsoft Teams-oppdatering gjemmer ditt eget ansikt

En av de verste aspektene ved videosamtaler kan snart bli en saga blott i Microsoft Teams takket være en ny oppdatering som er på vei til tjenesten.



Microsoft har avslørt at de nå jobber med en oppdatering til videokonferanseplattformen som vil aktivere en ny funksjon som lar brukere gjemme sin egen videostrøm under en samtale.



Dette betyr at Microsoft Teams-brukere ikke lenger trenger å bli konfrontert med sitt eget åsyn i en anstrengt mine som prøver å vitne om at man følger med. I tiden fremover kan man simpelthen se på sine medarbeidere istedenfor.

Mer finkornet kontroll med Microsoft Teams

«Per nå blir brukernes videostrøm vist nederst i høyre hjørne av møteskjermen» står det skrevet i en oppføring på det offisielle Microsoft 365-veikartet. «Denne funksjonen gjør at brukere kan gjemme sin egen videostrøm under et møte. Dette vil hjelpe med å redusere distraksjoner under samtalen, samtidig som videostrømmen din er tilgjengelig for andre deltakere.»



Funksjonen beskrives fortsatt som «under utvikling» i Microsofts veikart, men oppføringen hevder likevel at en planlagt lansering skal finne sted i januar 2022. Når den dukker opp skal den være tilgjengelig for alle Microsoft Teams-brukere verden over, både i nettleser- og applikasjon-varianten.



Oppdateringen gir oss den seneste nyvinningen i en rekke annonsert av Microsoft som tar sikte på å hjelpe Teams-brukere med å øke produktiviteten, i en tid hvor hybridisert arbeid er stadig like aktuelt.



Dette inkluderer den relativt ferske annonseringen om at Microsoft Teams snart vil tillate at brukere slår av varsler når de er i et møte (eller simpelthen om man ikke vil forstyrres.)



Dette vil forhåpentligvis bety at vi får en slutt på distraherende varsler midt i viktige samtaler.



Nyere data samlet inn av programvareselskapet StarLeaf avslørte at nesten alle (97 %) bedrifter mener at verktøy som Zoom, Webex og Teams nå er en essensiell del av driften.



Over halvparten (57 %) av de 2000 britiske respondentene hevdet at selskapet de representerer ikke ville kunnet fungert i mer enn én time uten tilgang til kommunikasjonsverktøyene i bruk, mens 27 % innrømmet at de ville ha hatt problemer med å fungere som selskap i selv 30 minutter.