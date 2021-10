Microsoft maser allerede nå om Windows 11-oppgradering

Microsoft har begynt å sende ut en ny Windows 10-oppdatering som vil laste ned den kontroversielle PC Health Chack-appen til enheten din. Dette skjer i KB5005463-oppdateringen via Windows Update, og det nevnes at denne pakken ikke blir sendt ut til kunder som allerede bruker det nye operativsystemet.



Appen brukes til å gi en kjapp tilbakemelding om hvorvidt enhetene folk bruker takler systemkravene i Windows 11, men gitt at disse er svært så strenge, så er det drøssevis av nye bærbare og stasjonære maskiner som ikke kan ta i bruk det nye operativsystemet, på tross av at det kan være snakk om svært så kraftige komponenter.

Foreløpig valgfritt

OnMST skriver at appen vil oppdatere seg selv automatisk, snarere enn at man er nødt til å oppdatere den manuelt, hvilket er en mager trøst, gitt at brukere flest er fullstendig klar over hvorvidt maskinene de eier kan kjøre det nye OS-et eller ei – og de aller fleste har en formening, og klarer å bestemme helt selv, om Windows 11 er noe for dem. Det er med andre ord vanskelig å tolke den nye oppdateringen som noe annet enn et irritasjonsmoment.



Den gode nyheten er at man ikke strengt tatt er nødt til å laste ned oppdateringen. Siden den ikke er en nødvendig oppdatering kan du ignorere oppføringen i Windows Update, eller spesifisere at du ikke ønsker å laste den ned, hvis du har automatiske oppdateringer påslått. Det er ikke slik at det såkalte PC Health Check-verktøyet gjør noe skade, men det er rimelig å anta at de aller fleste helst vil slippe unødvendig programvare på maskinen(e) sin(e).



«Denne oppdateringen installerer pc-tilstandskontrollprogrammet på Windows 10,versjon 2004 og nyere enheter. Vi installerer imidlertid ikke PC Health Check på Windows 11-enheter. Pc Health Check inkluderer diagnostikk for å overvåke enhetens tilstand og feilsøking for å forbedre ytelsen, alt fra det praktiske med ett enkelt instrumentbord.», bedyrer selskapet på støttesiden for programmet (med et smått gebrokkent språk).

Kommentar: Potensielt en ulv i fåreklær

På tross av Microsofts erklæring spår vi at meldinger om at man bør oppgradere til Windows 11 kommer til å bli stadig mer plagsomme i tiden som kommer. Hvis det faktisk er slik at PC Health Check-verktøyet sendes ut til brukere utelukkende for å «overvåke enhetens tilstand og feilsøking for å forbedre ytelsen», så er det vel relativt påfallende at Windows 11-brukere ikke kan dra nytte av programvaren?



Det er gode grunner til at folk ikke går mann av huse for å oppgradere til Windows 11 med det første. Flere har opplevd at AMDs Ryzen-prosessorer yter langt dårligere i det nye OS-et, og det er mange med nye maskiner, uten TPM 2.0 (Trusted Platform Module)-støtte, som ikke har mulighet til å ta i bruk Microsofts seneste operativsystem.



Uansett om man har muligheten til å oppgradere eller ei, så er det få grunner til å gjøre hastverk av en overgang til Windows 11, siden Windows 10 kommer til å være støttet av Microsoft (med andre ord, få regelmessige oppdateringer) frem til til og med 2025. Når det er sagt, så er likevel Microsoft kjent for å være ganske så frempå når det gjelder å få folk til å ta i bruk ny programvare. De fleste husker vel maseprogrammene som automatisk ble installert i Windows XP (for å få folk over til Windows 10), eller hvor styrete det er å holde seg unna Edge, om man foretrekker en annen nettleser.



Jo visst er det valgfritt akkurat nå, men vi regner med at Microsoft kommer til å bruke sterkere lut i tiden som kommer, for å kunne lokke folk over til Windows 11 i god før Windows 10 blir utdatert. Det er gode grunner til det. Selskapet vil tjene stort på at brukere gjør alvor av overgangen til det sikrere operativsystemet, selv om det utvilsomt kommer til å henge igjen en del stabeiser om fire års tid.