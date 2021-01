Mangelen på GeForce RTX 3000-kort kan vare til mai – og det ser ikke stort bedre ut for AMD

Hvis du lurer på når det blir enklere å få fatt i en av de nye Nvidia RTX 3000- eller AMD RX 6000-skjermkortene, så er svaret dessverre: ikke med det første.



Vi har nylig hørt fra både AMD og Nvidia når det gjelder dette temaet, og siste nytt fra sistnevnte kommer fra en konferansesamtale med Nvidias CFO, Colette Kress, via Seeking Alpha.

Kress understreket at det har vært stor etterspørsel etter skjermkort basert på Ampere-arkitekturen, og at produksjonen fortsatt er begrenset. Videre nevnte hun at: «Vi regner med at den inneværende inventarlisten, hvilket vil si det som befinner seg hos våre AIC-partnere [tredjepartsprodusenter av skjermkort], samt det som finnes i detaljhandel og i nettbutikker, antageligvis kommer til å være av mager art gjennom hele første kvartal.»

Den dårlige nyheten her er at dette ikke betyr første kvartal som i januar til mars, men Nvidias første finanskvartal, som altså i tillegg omfatter hele april. Med andre ord kommer varelagerene til å være slunkne ut april, eller kanskje til og med ut mai, hvis ryktebørsen har rett.



Uansett hva fasiten ender opp med å bli, så var forrige uttalelse fra Nvidia mer optimistisk. GPU-produsenten mente at lagerbeholdningene ville bedre seg noe enten i februar eller mars, men nå ser det ut til at den spådommen – som også stammet fra Krass, i november 2020 – nå står for fall.

Krass utdyper: «Vår totale kapasitet har ikke vært nok til å holde tritt med den generelt store etterspørselen vi har opplevd. Vi har opplevd, når det gjelder restriksjoner, restriksjoner faktisk [sic] som stammer fra den generelle globale økningen i prosessering og den generelle kapasiteten, kapasitet som kan være nødvendig for produksjon og test og/eller underleverandører også. Men, igjen, vi fortsetter fokuset på dette, og jobber hver dag med å forbedre vår overordnede forsyningssituasjon.»



I en bisetning bekreftet Kress også at når det gjelder antallet kunder som har gått over til RTX-kort (RTX 2000- og 3000-modeller), så skal dette gjelder omlag 10 % av Nvidia-brukere.

Hva med Big Navi?

Hvis man regner med at Nvidias Ampere-lagerbeholdning kommer til å være sparsommelig de neste månedene, hva så med AMD? Siste nytt fra de rødmussede later til å være av noe mer positiv art, men dessverre virker det som at vi også når det gjelder AMD må vente en stund på at lagerbeholdningene stabiliseres.



The Verge (som også skrev om den ovennevnte Nvidia-saken) merker seg at det er positivt at AMD kommer til å fortsette å selge sine egne varianter av RX 6800, RX 6800 XT og RX 6900 XT – snarere enn å sette i gang produksjonen i bare en kort periode, for så å overlate all etterspørselen blant gamere etter Big Navi-GPU-er til tredjepartsprodusenter (noe som normalt sett er tilfellet etter en lansering.)

Dette siden tredjepartsprodusenter nesten alltid ender opp med å bli langt dyrere enn normalen, gjerne via at sisteleddet, altså butikkene, tar seg godt betalt på bakgrunn av mangelen på kort og den store etterspørselen. AMD lover altså at de skal fortsette salget av sine egne kort, og til den opprinnelige prisen. Skjermkortprodusenter generelt blir også oppfordret til å holde seg på samme prisnivå.



Dette er definitivt gode nyheter, og et realt trekk av AMD, men som The Verge nevner, så er det uklart nøyaktig hvor mange GPU-er AMD vil klare å produsere. Selskapet uttalte at referansekortene vil bli «gjort tilgjengelige for så mange gamere som mulig», hvilket høres noe ullent ut.

Samtidig, i et intervju med Anandtech, ble AMDs sjef, Lisa Su, spurt om mangelen på ikke bare Big Navi-GPU-er, men også Ryzen 5000-CPU-er.



Ifølge Su er dette «[...] resultatet av en etterspørsel-fokuserte omgivelser, snarere enn problemer med produksjon. Det er en knapphet i tilførselen grunnet etterspørsel, og dette fører uten unntak til press på våre forbruker-, PC- og gaming-serier. Når det gjelder hvordan dette har sammenheng med halvlederproduksjonen, så øker vi kapasiteten for å møte denne uventede etterspørselen. Det vil ta tid å ta igjen mangelen, men dette er hvordan vi oppfatter det.»

Hun la til: «Vi selger mange enheter, og volumet i alle segmenter øker, noe som vil skje gjennom hele 2021. Det kommer til å være en knapphet i første halvdel av året, men ved siden av forbrukere sender vi også til OEM-partnere. Det er en del sanntidsprioritering mellom sluttbrukere og OEM, men vi skjønner at forbrukere vil ha mer, og det står veldig høyt på vår liste over prioriteringer å kunne møte denne høye etterspørselen.»



Disse «knapphetene» i produksjon i første halvdel av året kommer helt klart til å føre til en viss nervøsitet hos alle som desperat prøver å få fatt på et nytt skjermkort og er ute etter informasjon om nøyaktig når vi får se en faktisk forandring i antall Big Navi-GPU-er på lager (eller toppmodellene i Ryzen 5000-serien, for den saks skyld.)