Nvidia RTX 3000-serien for bærbare lansert – kommer nå endelig til gaming-laptoper

Nvidias presentasjon under CES 2021 har endelig bekreftet ryktene som har vært i omløp en god stund nå – den grønnkledde produsenten har nå annonsert RTX 3000-serien for bærbare PC-er, noe som gjør at vi nå endelig får Ampere i gaming-laptoper.



Dette er en utrolig spennende lansering, i og med at dette betyr at vi fremover vil få et enormt ytelseshopp i nye gaming-laptoper. Det er tross alt to år siden RTX 2080 for bærbare maskiner ble lansert, så dette er en sårt trengt oppgradering.

Ampere tilbyr bedre ray tracing- og DLSS-ytelse, noe som betyr høyere FPS i ekstremt høye oppløsninger, samtidig som man fortsatt kan beholde grafikkinnstillingene på de aller høyeste nivåene. Nå vil dette snart være å finne i gaming-laptoper.

Neste generasjon gaming-laptoper

De nye GPU-ene baserer seg som nevnt på Ampere-arkitekturen, noe som vil si at dette er RTX-kort av andre generasjon med tredje generasjon Max-Q-teknologi. Den sistnevnte funksjonaliteten skal ifølge Nvidia tilby dobbelt så bra kjøling kontra tidligere generasjoner.

Det å kunne tilby høy ytelse i tynne og lette bærbare PC-er uten at disse produserer mer varme enn de kan kvitte seg med er en balansegang det ikke er lett å håndtere, noe Nvidia hevder de har fått bukt med via AI – Max-Q nå i langt større grad klare å holde styr på strømbruk og varme.



Dynamic Boost 2.0 skal fordele strømforbruket mellom CPU, GPU og minne via AI som skal oppdatere status for hvert bidige bilde som produseres på skjermen, dette skal føre til at strømforbruket fordeles mer fornuftig og til bedre ytelse.

Nytt i år er også Whisper Mode 2.0 som vil gi brukere tilgang til å kontrollere hvor mye lyd som produseres av laptopen de bruker. Dette er snakk om et krav til hvordan de bærbare PC-ene designes. Vi håper dette kan føre til at maskinene vi har på fanget holder seg kalde, samtidig som de ikke høres ut som en jetmotor.



De nye laptop-GPU-ene annonsert av Nvidia er som følger:

1,5x raskere enn RTX 2070. Kan kjøre de seneste spillene i 90 FPS ved 1440p, og finnes i maskiner som koster fra omlag 11 000 kroner. RTX 3080 mobile: Verdens raskeste laptop-GPU, har 16 GB GDDR6-minne. Klarer over 100 FPS på høyeste innstillinger ved 1440p. Maskiner med denne GPU-en koster fra omlag 17 000.

Vi regner med at gaming-laptoper med de nye RTX 3000-GPU-ene kommer til å dukke opp under CES 2021-messen, og forhåpentligvis får vi muligheten til å teste maskinene, slik at vi kan få et inntrykk av nøyaktig hvor stort hoppet i ytelse og kjøleevne er.