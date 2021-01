Lekkasje vitner om trådløs lading i OnePlus 9 – mens OnePlus 9 Pro får en raskere variant

Trådløs lading ser ut til å bli bedre på OnePlus-telefoner, om man skal dømme etter ny etterretning som hevder at OnePlus 9 Pro vil inneha trådløs lading på imponerende 45 W.



Ifølge en artikkel ført i pennen av den populære kilden Max Jambor, kjent for å være ganske så nøyaktig med informasjonen han serverer angående kommende telefoner, så skal OnePlus 9 Pro få trådløs lading på 45 W.



Dette, særlig om man sammenligner det med 30 W-ladingen på dagens OnePlus 8 Pro, føles som en skikkelig oppgradering. Lekkasjen sier ingenting om hva slags hastighet det skal være på den vanlige ladingen (med kabel), ei heller hva slags ladehastigheter vi får se i OnePlus 9, men Jambor merker seg at han regner med at også grunnmodellen vil få trådløs lading.

Ifølge tidligere artikler om emnet, så kan det dog vise seg at OnePlus 9 Pro kommer med 65 W kablet lading, noe vi ført ble introdusert til med OnePlus 8T. Ved vanlig bruk, så betyr dette at du kan proppe inn strøm som kan holde en hel dag i løpet av få minutter med lading, både trådløst og med kabel.

Jambor har også andre gode nyheter: Det forventes at OnePlus planlegger å introdusere trådløs lading i alle OnePlus 9-modellene som er på vei. Det vites dog for øyeblikket ikke hva slags hastigheter den trådløse ladingen vil ha på andre OnePlus 9-enheter.



Tidligere lekkasjer har snakket om at OnePlus 9-serien kan ha trådløs lading på 30 W, så det er ikke unaturlig å tenke at flaggskipet kan få noe raskere trådløs lading, mens de rimeligere modellene har noe tregere lading.

Trådløst i alle retninger

OnePlus 9 Pro skal også kunne lade tilbehør som ørerpopper eller smartklokker. Dette takket være reversibel trådløs lading-funksjonalitet, som vi har sett tidligere i telefoner som Huawei P40 Pro og Samsung Galaxy S20.



Det har ikke vært snakk om noen spesifikk ladehastighet, men vi regner ikke med at den reversible trådløse ladingen kommer til å være i nærheten av like rask som den vanlige varianten.

I tillegg kan batteriet i OnePlus 9 vokse seg større, fra 4300 mAh som var det man kunne finne i OnePlus 8, til 4500 mAh i de nye modellene. Selv om dette kanskje ikke er det helt store hoppet kontra forgjengerne, så passer nok mengden ganske godt sammen med rask lading, og kan finne på å være en god kombinasjon for brukere som ofte er på farten.



Vi regner med at vi kommer til å få høre mer om OnePlus-telefonene fra og med mars og utover, så spiss ørene og hold utkikk etter lekkasjer og rykter nå i tiden fremover mot lansering.