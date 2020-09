Lanseringsdatoen til iPhone 12 kan være neste uke – Apple bekrefter «Time Flies»-evenement

Etter en makeløs utsettelse ser det nå ut til at Apple har brukt den antatte lanseringsdatoen for iPhone 12 til å avsløre når den faktiske avsløringen av de nye telefonene vil finne sted – evenementet det er snakk om blir altså neste uke, den 15. september.



I motsetning til andre Apple-lanseringen, som ble holdt på Steve Jobs Theatre i Cupertino, California, kommer dette til å bli et online-evenement noe lignende det selskapet arrangerte i anledning WWDC 2020.

Apple kommer til å kjøre i gang evenementet klokken 19:00. Hvis selskapet følger de foregående års format kan du forvente at strømmen holdes via YouTube og andre strømmetjenester.

Selv om selskapet ikke spesifikt har sagt at evenementet er iPhone 12-lanseringen er det bred enighet om at Apple kommer til å avsløre sine nye telefoner snart, så det vil mildt sagt ikke komme brått på – ryktene per nå tilsier at vi kommer til å få se fire nye iPhone-modeller, det vil si iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max.

Likevel så sier Bloombergs Mark Gurman, som ofte har rett når det gjelder Apple-rykter og lekkasjer, at han har blitt fortalt at dette arrangementet faktisk skal inneholde lanseringen av Apple Watch 6 og iPad Air 4 – og ifølge Gurmans kilder kommer vi ikke til å se snurten av iPhone 12 før i oktober.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaLSeptember 8, 2020

Dermed er det ikke krystallklart akkurat hva som kommer til å bli avslørt – og det er også mulig at helt andre produkter, som det også har gått rykter om, som Apple AirTags, AirPods Studio og HomePod 2, også kan finne sin plass under arrangementet.



Det kan også være at Apple har lyst til å fortelle oss når vi får ny programvare. iOS 14, iPadOS 14 og watchOS 7 skal alle være på trappene, og forventes å slippes en gang i september, så det er sannsynlig at vi får mer detaljert innsikt om nøyaktig når i neste ukes arrangement.