Nye Apple-patenter kan sikre at HomePod 2 leverer stereolyd som er tilpasset alle i rommet

Apples lenge etterlengtede oppfølger til HomePod kan låte enda bedre enn originalen, om vi skal dømme etter to nye patenter som er registrert av selskapet.

Apples patent som har et navn som kan oversettes til «Flerbruks stereobildematrise», beskriver ifølge Apple Insider et system der flere personer kan oppleve en stereoeffekt, uavhengig av hvor de sitter.

Kort forklart beskriver patentet et system der flere høyttalerelementer og avansert lydprosessering bidrar til at hver person hører lyd som er tilpasset dem. På den måten skal hver enkelt høre et tilpasset og balansert stereobilde, uansett hvor de befinner seg.

Nå lurer du sikkert på hvordan HomePod kan vite hvor i rommet du befinner deg, og det er her Apples andre patent kommer inn – den har nemlig et navn som kan oversettes til «System og metode for dynamisk kontroll av lydavspilling basert på posisjonen til lytteren».

Dette patentet beskriver et system som bruker en form for kamera eller sensor til å se hvor folk er i rommet, og om de sitter eller står.

Ideen er at den neste HomePod skal kunne oppfatte hva du gjør – om du ligger, går mot høyttaleren eller går ut av rommet – og justere lyden etter behov, eller pause avspilling til du kommer tilbake.

Psykoakustikk er gøy eller hva?

Hvis du ikke har forholdt deg til denne typen prosessering før så kan alt dette kanskje virke litt usannsynlig, men det finnes faktisk en rekke selskaper som jobber med å utvikle 3D-lyd. Creative har en løsning de kaller Super XFI, Sony viste frem 360 Reality Audio under CES 2019 og Dolby Atmos og DTS:X har allerede vært på markedet en stund.

Alle disse løsningene fungerer forskjelling. Creative bruker en programvareløsning, Atmos bruker høyttalere som er vinklet oppover og 360 Reality Audio er både et lydformat og en teknologi. Dermed er det ikke så usannsynlig at Apple får til dette, som man først skulle tro.

Kommer disse teknologiene til å gi Apples neste HomePod en fordel i konkurransen mot Amazon Echo og Google Home? Vi får bare vente og se.

Nick Pino har også bidratt til denne artikkelen.