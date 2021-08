iPhone 13-lekkasje gir oss detaljert informasjon om mål og andre forandringer kontra iPhone 12

Et av de mest seiglivede iPhone 13-ryktene er at den nye mobiltelefonserien fra Apple kommer til å ha mindre skjermhakk enn det man finner i iPhone 12-serien, og den seneste lekkasjen vi har fått tilgang til underbygger dette – samtidig som den serverer en del spesifikk informasjon angående størrelsen på skjermhakket og andre fysiske attributter.



Lekkasjemakeren DuanRui, som befinner seg på Twitter, delte nylig noe som ser ut til å være en skisse for iPhone 13 Pro Max, og i sin analyse av bildet sammenlignet svetapple.sk (en slovakisk side som skriver om Apple-produkter) skissen med deksler som etter sigende skal være laget for iPhone 13-serien.



Den gode nyheten er at skjermhakket på iPhone 13-serien ser ut til å være 24,7 % smalere, hvis den ovennevnte informasjonen er korrekt. I skissen måler hakket 26,63 mm, mens målet basert på dekslet peker mot en lignende størrelse, nemlig 25,57 mm. iPhone 12-skjermhakket er, til sammenligning, 34,5 mm bredt.

Både skissen og dekslet vitner om at iPhone 13-serien blir omtrent 0,1 mm tykkere enn iPhone 12-serien, så forskjellen på den fronten er nær sagt uvesentlig. Den økte tykkelsen kan komme av en forsiktig forstørring av batteriene, men dette er kun spekulasjoner.



Den største visuelle forandringen ser dog ut til å komme i kamerahumpen, som i diameter ser ut til å vokst fra 3,71 cm i iPhone 12 og iPhone 12 mini til 3,9 cm i etterfølgerne. iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max, på sin side, ser ut til å få en kamerahump på 4,49 cm, sammenlignet med 3,71 cm i iPhone 12 Pro og 4 cm i iPhone 12 Pro Max.



Dette ser ut til å være på grunn av at Apple denne gangen bruker større optikk, og om man skal gå etter tilbehør svetapple.sk har fått tilgang til skal disse være større på samtlige av årets modeller.



Nettsiden hevder til slutt at volum- og av/på-knappene kommer til å befinne seg noe lavere på siden av modellene i iPhone 13-serien. Basert på dekslene de har fått tilgang på er det snakk om en forflytning på 6,2 mm på én av modellene, men det er uklart om dette også er tilfellet i alle iPhone 13-modellene.

(Image credit: svetapple.sk / innocentstore.sk)

Små eksterne forandringer kan være avslørende

Alt i alt, basert på den nye informasjonen, og mye av det tidligere materialet vi har kommet over om iPhone 13-serien, så er det ikke de helt store forandringene vi forventer å bli servert i årets modeller. Et smalere skjermhakk er selvsagt en hyggelig nyvinning, men rundt regnet kan det bli relativt vanskelig å se forskjell på en iPhone 13 og en iPhone 12.



Det mest interessante aspektet ved de nye telefonene ser ut til å bli kameramodulene. Dette gjenspeiles også i ryktene om at kameraene kommer til å få større oppgraderinger, i tillegg til de mer robuste objektivene.



Det skal være snakk om en forandring i blendertallet (noe som antakeligvis vil åpne for bedre bilder i dunkel belysning) på kameraene i enten noen eller alle modeller, en utvidet optisk zoom i iPhone 13 Pro og såkalt sensor-shift OIS (optisk bildestabilisering) i alle modeller – unntatt i Pro Max, som allerede har denne typen bildestabilisering i iPhone 12-serien.



Vi har også hørt snakk om større objektiver tidligere, flere elementer i glasset, med mer. Hvis kameraene får såpass mange gjeve oppgraderinger som det skisseres, så vil de allerede imponerende bildene man kan ta med iPhone potensielt bli svært så fagre saker, tatt med iPhone 13. Det vi ender opp å måtte betale for herligheten ser ut til å være en større kamerahump, men det høres ut som en grei byttehandel.

