iPad Pro (M2, 2022) begynner å nærme seg en MacBook-erstatter

Apple har annonsert en oppdatert iPad Pro som blant annet kan tilby den kraftige nye M2-prosessoren, kjent fra MacBook Air (M2, 2022.) Det nye Pro-nettbrettet får riktignok ikke de samme skrikende fargene som tidende generasjon iPad, men kan likevel skilte med en del fjonge nye funksjoner i Apple Pencil 2, i tillegg til forbedringer i medieopptak og avspilling, takket være M2. Nye iPad Pro kan forhåndsbestilles allerede nå, og kommer i butikk 26. oktober.



Hjertet i nye iPad Pro er Apple M2-brikken, som inkluderer ny bilde- og medieprosessering som gir forbedringer innen videoopptak og redigering. iPad Pro vil kunne ta opp i ProRes-formatet, men selve kameraene forblir de samme som i Pro-forgjengeren. Du får fortsatt samme hovedkamera på 12 MP, en ultravidvinkel og et selfiekamera på 12 MP i front.

Apple Pencil 2 har også fått en del ferske funksjoner med oppdaterte iPad Pro. Når stylusen er 12 mm over skjermen (og nærmere) forstår iPad Pro at den befinner seg der og gir tilgang til nye såkalte Hover-funksjoner. Disse later først og fremst til å være myntet på folk som driver med tegning og kunst, men Apple sier at iPad Pro kommer til å vise en større tekstboks når pennen er over skjermen, noe som gir deg mer plass å skrive på.



Nye iPad Pro klarer å konvertere håndskrift til digital tekst raskere, takket være ytelsen i den nye Apple M2-brikken. CPU-kjernene vil være 15 % raskere enn i forgjengeren, en forbedring det kan være vanskelig å merke noe til, men Neural Engine vil få en vesentlig oppgradering. Neural Engine-delen av prosessoren tar seg av for eksempel maskinlæring, hvilket inkluderer stemmegjenkjenning og håndskrift-prosessering.

Apple har også tatt seg tid til å oppgradere nettverksytelsen i nye iPad. De nye nettbrettene støtter nå Wi-Fi 6E, en raskere variant av Wi-Fi 6 som bruker sitt eget frekvensbånd. Selv iPhone 14 Pro mangler denne funksjonaliteten, men nyere mobiltelefoner, som for eksempel Google Pixel 7 Pro støtter teknologien. iPad Pro har også flere frekvensbånd i 5G-varianten.



iPad Pro er på ingen måte billig. 11-tommeren koster fra 11 290 kroner, men skal du ha 5G må du ut med 13 390 kroner. 12,9-tommeren koster fra 15 490 kroner med kun Wi-Fi, mens for 5G-støtte må du ut med minst 17 590 kroner (alle de ovennevnte modellene er 128 GB-varianter.)



iPad på 12,9 tommer gir deg en bedre skjerm enn 11-tommeren. Med førstnevnte får man Apples XDR-skjerm, som i praksis vil si en LCD-skjerm med mini-LED baklys og lokal dimming. Begge modellene har samme pikseltetthet (264 PPI.)

Årets oppdatering av iPad Pro er ikke overstadig spennende. Prosessoren er den største oppgraderingen, men er ikke mer enn marginalt raskere. Den nye Apple Pencil-funksjonaliteten (som fungerer uten kontakt med skjermen) er lignende de vi så i Samsung Galaxy Note II helt tilbake i 2012, og de virket ikke spesielt nyttige for ti år siden heller, så hva er det egentlig som er nytt?



Apple M2-prosessoren gjør ikke mye ut av seg, men den åpner for støtte for interessante nye funksjoner som er på vei i iPadOS 16.1. Nye Stage Manager-funksjoner vil gjøre multitasking bedre på iPad, noe som tradisjonelt sett har vært et sårt punkt. Ny støtte for eksterne skjermer gjør at man vil kunne kople større monitorer til iPad, istedenfor motsatt vei – å bruke iPad Pro som skjerm for en annen enhet.



Apple har i lengre tider hevdet at iPad er en faktisk datamaskin, men med det nye OS-et begynner faktisk plattformen å snike seg stadig nærmere den høytflyvende påstanden. Det er selvsagt slik at alle de nye iPad-modellene kommer til å ta i bruk det nye operativsystemet, men nye iPad Pro kommer til å tilby mer av alt som gjør den til en konkurrent kontra for eksempel MacBook – riktignok til en ganske så stiv pris.