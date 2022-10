iPad Pro (2022) med M2-prosessor lansert – sammen med iPad 10,9" og ny Apple TV 4K

Apple overrasket og introduserte i dag (den 18. oktober) tre nye produkter. Nye iPad Pro (M2, 2022) (Åpnes i ny fane); selskapets nye toppmodell innen nettbrett, nå med M2-prosessor av samme type som sitter i nye MacBook Air og MacBook Pro; en iPad (Åpnes i ny fane) på 10,9 tommer med nytt design, utført i fire skrikende farger, samt en ny Apple TV (Åpnes i ny fane) med støtte for 4K, Dolby vision, HDR10+ og Dolby Atmos.

Ny iPad Pro med M2-prosessor

Rent bortsett fra den nye prosessoren i iPad Pro (M2, 2022) ligner det nye nettbrettet, rent funksjonelt, en hel del på den foregående modellen. Man får blant annet USB-C, Retina-skjerm, Thunderbolt, Stage Manager med mer.

Rundt regnet kan dette karakteriseres som en mindre oppdatering, gitt at Apple her for det meste ser ut til å ha fokusert på den nye prosessoren. Likevel er det ingen tvil om at M2-brikken gjør nye iPad Pro en hel del kraftigere. Ifølge Apple har denne prosessoren CPU-kjerner som er 15 % raskere enn de man finner i M1-brikken, mens GPU-delen øker ytelsen med 35 %.

(Image credit: Apple)

Apple informerer også at man med iPad Pro og iOS 16 kan bruke Apple Pencil til en hel del oppgaver uten å være i nærheten av skjermen (opptil 12 mm unna) – hvilket kan bli interessant, litt avhengig av i hvor stor grad funksjonen kan skreddersys.



«Dette gjør at brukeren kan tegne og illustrere med enda større presisjon, og fører til at alt brukeren gjør med Apple Pencil enda enklere og mer intuitivt. Med funksjonen Handwrite, for eksempel, forstørres tekstfeltet automatisk når Apple Pencil nærmer seg skjermen og konverterer håndskrift. Det å skrive tekst går ennå raskere.»



I praksis er dette et nettbrett som kan fungere som en habil erstatning for en vanlig laptop, og som en direkte konkurrent til MacBook Air. Samtidig er det ikke til å stikke under stol at den bærbare PC-en er et billigere alternativ.

Nye iPad Pro (M2, 2022) vil være å finne i to størrelser, 11 tommer og 12,9 tommer, med og uten støtte for mobildata. Prisene starter på 11 290 kroner for 11-tommeren med 128 GB lagringsplass og kun støtte for Wi-Fi, men strekker seg helt opp til 32 990 kroner for iPad Pro 12,9" med 2 TB lagringsplass og støtte for både Wi-Fi og SIM.



Nye iPad Pro kan bestilles fra og med i dag og blir tilgjengelig i butikk den 26. oktober. Samme tilbehør vi allerede kjenner fra før er fortsatt tilgengelig: Magic Keyboard, andre generasjon Apple Pencil samt et arsenal av etuier.

Ny versjon av iPad 10,9" også lansert

(Image credit: Apple)

Er man av typen som trenger en ny iPad, men ikke har råd til å punge ut astronomiske summer, så hadde Apple også et passende nettbrett på lur, nemlig nye iPad (grunnmodellen) på 10,9 tommer. Den nye modellen har et mildt sagt fargerikt design, og har nå også fått en heldekkende Liquid Retina-skjerm. Nye iPad fås i fire forskjellige skrikende farger (blå, rosa, sølv og gul), og koster fra kroner 6 290, om du velger å gå for den enkleste modellen med 64 GB lagringsplass og støtte for Wi-Fi. Den dyreste varianten går for 10 490 kroner, hvilket innebærer 256 GB lagringsplass og støtte for både Wi-Fi og SIM.



Bare for å understreke det: Den dyreste konfigurasjonen av nye iPad koster altså mindre enn den billigste varianten av nye iPad Pro.



Nye iPad kan bestilles fra og med i dag, og dukker opp i butikk den 26. oktober.

Ny Apple TV 4K

(Image credit: Apple)

Apple var imidlertid ikke fornøyde med kun nye iPad-modeller. Selskapet slapp også en helt ny Apple TV 4K-variant. Den nye modellen kan blant annet skilte med ny A15 Bionic-prosessor (50 % bedre ytelse kontra forgjengeren) og HDR10+. Resten av spesifikasjonene ligner stort på forgjengeren, men en ny detalj er USB-C-lading i Siri Remote, istedenfor Lightning. Nytt i år er også at de to forskjellige konfigurasjonene skilles ved at varianten med minst lagringskapasitet (64 GB) ikke lenger kan koples til nettverket ved hjelp av Ethernet.



Den rimeligste modellen (Apple TV 4K med Wi-Fi) koster 1 790 kroner, mens varianten med dobbelt så mye lagringskapasitet (128 GB) går for 2 090 kroner, og med på kjøpet får man altså muligheten til å bruke Ethernet. Apple TV 4K (2022) kan bestilles nå og kommer i butikk mellom 4. og 9. november.