iPad kan endelig få støtte for mus med iOS 13

Apple har jobbet hardt med å posisjonere iPad Pro som et godt alternativ til en laptop, men fraværet av støtte for mus har vært en stor hindring – i hvert fall til nå.

Ifølge den kjente utvikleren og rykteformidleren Steve Troughton-Smith skal nemlig støtte for mus nå være på vei. Denne uttalelsen følger også etter at redaktøren for MacStories, Federico Viticci, hevdet det samme i sin podcast Connected.

Viticci nevner spesifikt muligheten for å koble en USB-mus til USB-C-porten på iPad Pro, men det er ukjent om støtte for mus dermed vil begrenses til iPad-er med en slik port. Dette ville i tilfelle være ganske begrensende, i og med at det kun er iPad Pro 11 og iPad Pro 12.9 som har dette.

If you missed last week's @_connectedfm, @viticci had a pretty interesting scoop that he'd been sitting on re mouse support coming to iPad as an accessibility feature. As far as I'm aware, that *is* indeed in the works. I feel like every pro user will turn that on, day one 😂April 22, 2019

Troughton-Smith sier på sin side i en tweet at han ikke tror Apple vil begrense støtten til USB-mus, noe som i tilfelle vil bety at du kan bruke mus med andre iPad-modeller via Bluetooth.

Uansett er dette som nevnt bare rykter foreløpig, men i og med at to ulike kilder hevder at slik støtte er på vei så er det gode sjanser for at det vil skje.

Det store spørsmålet er imidlertid når. Sannsynligvis vil dette dukke opp i forbindelse med en storoppdatering, og det er dermed mest sannsynlig at vi får se støtte for mus dukke opp sammen med iOS 13, som er ventet vist frem under WWDC 2019 fra 3. til 7. juni. Den endelige lanseringen kommer i sin tur sannsynligvis i september.

Ingen av kildene har imidlertid sagt noe om dette, så det er også mulig at vi eventuelt må vente lenger før denne støtten dukker opp for iPad.

Kilde: BGR