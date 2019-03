Hytteutstyr: 11 produkter som gjør hytteturen bedre

Hvis du trenger noe hytteutstyr eller ekstra moro til hytta, er du kommet til rett sted. Vi nordmenn elsker hyttene våre og vi utstyrer dem med stadig mer underholdning og bekvemmeligheter. Større, bedre TV. Spillkonsoller. Musikkavspillere i alle rom, ikke minst ute ved jacuzzien. Spill, både TV-spill og brettspill. Aktivitetsmålere. Og selvfølgelig: Godt kamerautstyr til å forevige all kos og hygge.

Under har vi samlet sammen et raust knippe produkter som kan gjøre seg godt på en moderne hytte.

Aktivitetsarmbånd for å holde deg i bevegelse

Fitbit Charge 3

Ta kontroll på treningen din

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Nei | Batteritid: Seks dager | Kompatibilitet: Android/iOS

Lett design

Stor skjerm

Ikke GPS innebygget

Ikke fargeskjerm

Charge 3 er en mer raffinert utgave av Charge 2, med et lettere design som ser bedre ut på håndleddet.

Skjermen er større og skarpere enn den du får med mange av de andre aktivitetsmålerne på denne listen, men den er fortsatt sorthvitt.

I motsetning til enkelte andre får du ikke innebygget GPS, men den er til gjengjeld vanntett og utstyrt med full sporing av trening og pulsmåler. Du kan også få GPS-sporing ved å koble Charge 3 til telefonen din.

Du må betale litt mer for denne enn du må for en del av de andre produktene på denne listen, men hvis du setter pris på Fitbits app og brukeropplevelse så vil du bli storfornøyd med dette valget.

Les hele vår test: Fitbit Charge 3

Trådløse øreplugger til treningsøkta

RHA TrueConnect

Den regjerende kongen av helt trådløse ørepropper

Akustisk design: Lukket | Vekt: 13 g | Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz | Elementer: 6 mm | Elementtype: Dynamisk | Følsomhet: Ukjent | Impedans: Ukjent | Batteritid (innebygget): 5 timer | Batteritid (ladeeske): 20 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: Nei

Balansert og detaljert lyd

Glimrende byggekvalitet

Stabil forbindelse

Fingeravtrykkmagnet

Bløte knapper

Selv om TrueConnect er RHAs første helt trådløse hodetelefoner, har de virkelig lagt ned innsatsen som måtte til får å lage en av de beste trådløse hodetelefonene på markedet. Kombinasjonen av lydkvalitet, batteritid og stabil trådløs forbindelse gjør at dette er et par hodetelefoner du kan stole på at vil fungere hver dag.

Vår forrige favoritt Jabra Elite 65t satte standarden for hva helt trådløse hodetelefoner skal være, og de er fortsatt et par svært gode propper. Blant annet får du en smart funksjon som lar deg høre lyd for omgivelsene når du trenger det, og en app som lar deg justere lyden etter eget ønske.

Vi foretrekker bare stabiliteten og den gode lydkvaliteten til RHA TrueConnect. RHAs alternativ har også en høyere kvalitetsfølelse, sammenlignet med plastproppene til Jabra.

Les hele vår test: RHA TrueConnect

Høyttaler – både ute og inne

UE Wonderboom

Den beste utendørshøyttaleren

Vekt: 0,43 kilo | Størrelse: 102 x 93,5 mm (H x D) | Batterilevetid: Opptil 10 timer | Trådløs rekkevidde: 33 meter | Frekvensrespons: 80 Hz – 20 kHz | Høyttalerelementer: to 40 mm aktive enheter og to 46,1 mm x 65,2 mm passive bassenheter | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Ikke tilgjengelig | AUX-inngang: Nei | USB-lading: Nei

360-graders lyd

Flerpunktsteknologi

Vanntett

Litt begrenset lyd

Når noen spør oss om å anbefale en vanntett høyttaler, er UE Roll 2 alltid på toppen av lista. Vi elsket Roll 2 sin unike form og 15-meters rekkevidde, og selvsagt var lyden bra også. Det som manglet, var bassen. Logitech, UEs morselskap, har fikset Roll 2 sin bassmangel ved å lage et produkt med det passende navnet UE Wonderboom.

Vi mener UE Wonderboom overgår Roll 2 på nesten alle felt, med unntak av at den mangler Roll 2s praktiske strikk. Hvis du leter etter en av de beste vanntette bluetooth-høyttalerne på markedet, er det likevel vanskelig å finne noen bedre enn UE Wonderboom.

Les hele anmeldelsen: UE Wonderboom

TV på hytta

Samsung Q7FN QLED TV

Den beste 4K-TV-en for veldig lyse rom

Forbløffende nøyaktighet i fargene

Fungerer veldig bra om man ser TV på dagen

VA panel med kantbaklys

Begrenset innsynsvinkel

Samsungs Q7FN er ikke kremen av kremen når det gjelder QLED-teknologi – den bragden står Q9FN for – men førstnevnte er et bra kompromiss mellom pris og ytelse. Den har en lyssterk skjerm, tre typer HDR, og ekstremt nøyaktige farger – alt dette til under 20 000,-.

Ambient-modusen legger til en design-estetikk som garantert kommer til å blidgjøre selv de mest kritiske øyne, og spillmodusen, med sin mangel på forsinkelser, gjør at TV-en tar seg godt ut i selskap med for eksempel Xbox One X og PS4 Pro. HDR+-modusen klarer å piffe opp HD- og SDR-innhold, og 4K-materiale ser selvsagt ekstremt bra ut. Q7FN er ikke ledestjernen i QLED-serien, men er likevel et flott lysglimt om man leter mer midt på treet.

Les hele anmeldelsen: Samsung Q7FN QLED TV

Spillkonsoll for hele familien

Nintendo Switch

Den allsidige nykommeren

Mål: 10 x 24 x 14 cm (B x L x H) med Joy-Cons | Grafikkort: 768 MHz (docket)/307.2MHz (udocket) Nvidia custom Tegra SOC | RAM: 4 GB | Max oppløsning: docket 720p, udocket 1080p | Optisk stasjon: Ingen | Bærbart batteriliv: Omtrent 3 timer

Bærbar hjemmekonsoll

Flotte eksklusive førstepartsspill

Ikke like kraftig som andre hjemmekonsoller

Mindre omfattende tredjepartsutvalg

Ennå ingen fullverdig online-tjeneste

Nintendo Switch er den nye gutten i gata, tross mer enn et år på markedet, og den viser seg ennå å være veldig populær.

Dette er det mest unike alternativet på markedet for øyeblikket, ettersom du kan bruke den både som en håndholdt enhet og som hjemmekonsoll.

På Switch finner du et økende utvalg av spill med den største spennvidden fra Nintendo på mange år. Nintendo Switch gir deg alt av opplevelser, fra spennende, eksklusive spill som «Super Mario Odyssey» til ettertraktede indiespill som «Stardew Valley».

Den er ikke i nærheten av å inneha den samme kraften som standardutgaven av PlayStation 4 og Xbox-konsollene, og den kjører helt klart ikke spill i 4K eller støtter HDR (faktisk er skjermen en ganske lavoppløselig sak på 720p), så hvis du er på jakt etter en konsoll som kan vinne spesifikasjonskrigen, er det ikke denne du ser etter.

Men konsollen er antakelig den mest familievennlige på markedet, med Super Mario som frontfigur for festlige familieoppgjør på skjermen – enten kappkjøring i «Mario Kart 8 Deluxe» eller små konkurranser i «Super Mario Party». Moro for små og store!

Kjøp denne hvis du ønsker: En konsoll du kan bruke hjemme, sammen med TV-en, og dessuten ta med deg på farten, tilgang til Nintendo-eksklusive spill, og om du ikke trenger den beste oppløsningen eller de råeste spesifikasjonene.

Anbefalt lesestoff: Er du ute etter å vite mer om konsollen? Her er vår fullstendige anmeldelse av Nintendo Switch.

Kamerautstyr til alle anledninger

Panasonic Lumix TZ100

Panasonics enestående reisekamera har en større sensor enn resten av serien

Sensor: 1-tommers, 20,1 MP | Objektiv: : 25-250 mm, f/2,8-5,9 | Skjerm: 3,0-tommers berøringsskjerm, 1,040K punkter | Søker: Elektronisk søker (EVF) | Bildefrekvens: 10 bilder per sekund | Video: 4K | Brukernivå: Nybegynnere/viderekomne

1-tommers sensor

4K-video

Begrenset 10x zoom

Skjermen er ikke vendbar

Vi har fått en bølge av kompaktkameraer i eliteklassen, blant andre det utmerkede Sony Cyber-shot RX100 V, som har fått æren for kompaktkameraets superzoom.

Panasonic har med sin Lumix ZS100 (kjent som Lumix TZ100 utenfor USA) svart med å holde kamerahuset på omtrent samme størrelse som sine tidligere kameraer i ZS/TZ-serien, men samtidig fått plass til en mye større sensor i kameraet. Det betyr at pikslene kan være omtrent 2,4 ganger større enn i modeller som Lumix ZS50/TZ70 (se nedenfor). Det gjør at Lumix ZS100 produserer bilder i langt høyere kvalitet.

Den lille ulempen er at zoom-rekkevidden ikke er så stor, men du får fremdeles en elektronisk søker som gjør det lettere å komponere bilder i skarpt sollys. Ikke bare det: I tillegg til 4K-videoopptak hjelper Panasonics 4K-fotomodus deg til å ta 8MP-bilder av bevegelige motiver. Alt i alt et kraftfullt, men kostbart produkt.

Les hele vår anmeldelse: Panasonic Lumix TZ100

GoPro Hero7 Black

Den nye kongen av action-kameraer

Vekt: 118 g | Vanntett: 10 m | 4K video: opptil 60 fps | 1080: opptil 240 fps | 720: opptil 240 fps | Stillbilde: 12 MP | Batteritid: 1-3 timer

Flott 4K-video

HyperSmooth imponerer stort

Sliter med stemmekommandoer

Upålitelig skjerm

På papiret er Hero7 Black utstyrt med omtrent de samme spesifikasjonene som Hero6 Black, men det byr likevel å en rekke forbedringer. Den viktigste av disse er GoPros nye bildestabiliseringsteknologi HyperSmooth. Den imponerer stort, og gjør at du nærmest får den samme stabiliteten som en slingrebøyle ville gitt.

TimeWarp er en annen ny funksjon, som kombinerer timelapse (som du fortsatt kan gjøre separat) med HyperSmooth, og resultatet blir hyperlapse som blir stabil selv når du er i bevegelse. Brukergrensesnittet har også fått en overhaling, og alt dette til sammen gjør at Hero7 Black er det beste action-kameraet du kan kjøpe akkurat nå.

Les hele vår anmeldelse her: GoPro Hero7 Black

DJI Mavic 2 Pro

Dronenes konge er tilbake.

Vekt: 907 g | Fjernkontroll: Ja | Kameraoppløsning: 20 MP | Batteri: 3 850 mAh | Rekkevidde: 5 km

Flott, sammenleggbart design

Nye modi for foto og video

Overlegent kamera

Kan ikke gjøre 4K-opptak i 60 fps

Den andre generasjonen av DJIs Mavic Pro leverer de skarpeste videoene og stillbildene av alle forbrukerdronene, takket være dens slingrebøylestabiliserte Hasselblad-kamera, som kan skilte med en entommers CMOS-sensor. Bildene er mer lyssterke, mer detaljerte og merkbart bedre enn dem man kunne ta med den forrige modellen.

DJI har også gjort forbedringer på programvarefronten, der det finnes nye modi for opptak av foto og video, med blant annet hyperlapse, som skaper slående opptak fra luften.

Og dette koster. Mavic 2 Pro er blitt dyrere enn forgjengeren, og mange lot seg sikkert friste av den på Black Friday.

Les vårt førsteinntrykk her: DJI Mavic 2 Pro

La «noen andre» rydde opp

iRobot Roomba 980

Kongen av robotstøvsugerne

To timers batteritid

Smart navigasjon

Dyr

Lei av å støvsuge når ferien er over? Her har du hytteutstyr for deg som også vil kose deg med avreisen. Navnet Roomba er nærmest synonymt med robotstøvsugere, og iRobot Roomba 980 understreker hvorfor. Den inneholder smart teknologi som hindrer at den krasjer inn i gjenstander og miljøsporing som gjør at den raskt lærer hvordan huset ditt – eller hytta – ser ut, og alt dette gjør den til en imponerende rengjøringsmaskin.

Med sine 35,05 cm i diameter er Roomba 980 større enn et typisk støvsugermunnstykke, men takket være det runde designet og det roterende chassiset, så kan den manøvrere seg gjennom trange passasjer du i utgangspunktet ville trodd skulle stoppe den.

Roomba 980 fungerer glimrende på parkett, fliser og andre harde overflater (og der er den også ganske stillegående), mens den automatisk legger inn et ekstra gir på tepper.

Batteritiden er også like imponerende som rengjøringsegenskapene – den holder det nemlig gående i to timer før den må lade, og når den nærmer seg tom for strøm eller støvskuffen er full, så kjører den automatisk tilbake til ladestasjonen.

Les hele vår test: iRobot Roomba 980

Varm opp hytta før du kommer

Hvis du hater å komme til en iskald hytte, kan man nå nokså enkelt varme opp hytta på forhånd. «Ring hytta varm» kalles konseptet som alle hytteglade frysepinner ønsker seg foran neste opphold. Setter du opp en fjernstyrt GSM-kontakt i hytta ved neste anledning, kan du praktisk talt kommunisere med hytta di mens du lengter tilbake til den. I hvert fall hvis du har en normalt utrustet smarttelefon. Du kan selvsagt varme opp hytta mens du er på vei, men også måle temperaturen igjennom året og sikre hytta mot frost. Og ved strømbrudd kan du bli varslet. Topp hytteutstyr!

Brettspillet som alle liker

Noe av poenget med hytta er å komme seg vekk fra hverdagens tjas og mas, deriblant all elektronikken vi omgir oss med hjemme, på kontoret, i bilen – ja, nesten overalt. Så hvis du flykter til hytta for å slippe å tenke på batteritid, dekning og digital underholdning, finnes det også gode kjøp for deg.

Carcassonne | 218,- | Gamezone

Det prisbelønte brettspillet «Carcassonne» er utmerket for hytteturer og fungerer for hele familien. Og siden brettet blir til mens dere spiller, vil hver runde føles unik og spennende. Dette er en knallpris for et så godt spill. Se Avtale

