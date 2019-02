Beste DAB-radio i 2019: Digitale radioer til all slags bruk

Velkommen til TechRadars guide til de beste DAB-radioene du kan kjøpe akkurat nå!

DAB-radioen har vært et betent tema i Norge i mange år, og man kan mene mye om hvorvidt det i det hele tatt var nødvendig å innføre digital radio, om lydkvaliteten har blitt bedre eller verre, og om kanalutvalget er godt nok.

Men når den først er her, så er det ikke til å stikke under en stol at det er veldig praktisk å bare trykke på én eneste knapp for å få underholdning til praktiske gjøremål og kaffepausen i sola.

En DAB-radio kan også være en flott gave til den som har alt, eller til den som har mistet lyden i den gamle radioen sin og bare vil ha en ny som funker.

Samtidig er utvalget av ulike radioer så stort at det er vanskelig å finne frem i mylderet av ulike produkter. Da er det godt at du har funnet frem til denne guiden, for her har vi samlet de beste modellene til ulike bruksområdet på ett sted.

Uansett om du skal ha en radio til kjøkkenet, til nattbordet eller til å ta med på farten, finner du altså gode alternativer her, og vi har også plukket ut radioer som passer til ulike budsjetter.

Pure Evoke C-F6

Et perfekt alt-i-ett-system til hjemmet

Radio: DAB, DAB+, FM | Skjerm: 2,8 tommer TFT fargeskjerm | Lading/strøm: AC-adapter | Mål: 380 x 145 x 223 mm (B x H x D) | Utgangseffekt: 20 W stereo | Tilkoblinger: Bluetooth, Spotify Connect, 3,5 mm AUX | CD-spiller: Ja

Mange avspillingsmuligheter

Spotify Connect-støtte

Ikke Chromecast-støtte

Irriterende tidsavbrudd fra app

Pure Evoke C-F6 kombinerer moderne tilkoblingsmuligheter med en god gammeldags CD-spiller, og den er blant de beste alt-i-et-systemene du kan kjøpe akkurat nå.

Den er lett å komme i gang med og en glede å lytte til, og du får alt du kan forvente å finne av funksjoner i et slikt system. Med tre tommers stereohøyttalere og 20 W utgangseffekt, kan du også få skikkelig festvolum ut av den, uten at det går utover den rike og balanserte lydkvaliteten.

Les hele vår test av Pure Evoke C-F6

(Image: © Truls Steinung)

Argon DAB2Batt

En ukomplisert DAB-radio som passer perfekt på kjøkkenbenken

Radio: DAB, DAB+, FM | Skjerm: 3-linjers OLED | Lading/strøm: AC-adapter | Mål: 20,5 x 13,2 x 11,3 cm (B x H x D) | Tilkoblinger: 3,5 mm aux inn / aux ut | CD-spiller: nei

God lyd

Alarm med snooze-knapp

Ikke Bluetooth

Ikke stereo

Utydelig merking av knappene

Argon er HiFi-klubbens eget merke, og DAB2Batt er en av flere modeller de tilbyr men den enste som er utstyrt med batteri.

Dette er en ukomplisert DAB-radio som fungerer akkurat som du forventer, og de eneste ekstra finessene den har er alarm (med snooze-knapp på toppen) og 3,5 mm-kontakt for tilkobling av eksterne kilder. Som de fleste DAB-radioer er den også utstyrt med FM, så du kan lytte til nærradiokanaler som fortsatt sender på gamlemåten.

Den er kanskje ingen vinner på design, men hvis du velger varianten i valnøtt så får du en radio som har et visst retropreg som mange vil sette pris på.

Lydkvaliteten er også, tross fraværet av stereo, mer enn god nok til at den vil gjøre nytte for seg på et kjøkken eller på nattbordet.

Les hele vår test av Argon DAB2batt

(Image: © Truls Steinung)

Jensen Buddy DAB Stereo

En DAB-radio som passer godt som stuemøbel

Radio: DAB+, FM | Skjerm: LED | Lading/strøm: strømkabel | Mål: 31,5 cm x 12,8 cm x 15,9 cm (B x H x D) | Utgangseffekt: 50 W stereo | Tilkoblinger: Bluetooth, 3,5 mm aux inn, hodetelefonutgang | Batteri: nei

Stilfull design

Grei kvalitetsfølelse

Bluetooth

Lyden kunne vært enda bedre

Noen plastdetaljer trekker ned

Er du på jakt etter en DAB-radio som vil ta seg godt ut i stua, så kan Jensen Buddy DAB Stereo være det rette valget. Her får du et stilig design i treverk med stofftrekk over høyttalerne, og med noen få unntak føles materialene veldig solide og godt bygget.

Den fungerer også like godt som Bluetooth-høyttaler, og du får med en praktisk fjernkontroll som gir tilgang til de viktigste funksjonene på avstand.

Er du kresen på lydkvalitet er den kanskje ikke det beste alternativet, men mange vil oppleve den gode taletydeligheten og det helhetlige lydbildet som mer enn bra nok.

Lese hele vår test av Jensen Buddy DAB Stereo

Revo SuperSignal

Denne passer perfekt på nattbordet

Radio: DAB, DAB+, FM | Skjerm: 93 x 47 mm OLED | Lading/strøm: AC-adapter | Mål: 135 x 140 x 207 mm (B x H x D) | Utgangseffekt: 10 W mono | Tilkoblinger: Bluetooth, 3,5 mm AUX IN | Batteri: 5 timer | Vekt: 2,16 kg

Fantastisk lydkvalitet

Stor OLED-skjerm

Kun monolyd

Ikke USB-inngang

Byggekvaliteten til Revo SuperSignal er helt fantastisk og det samme er lyden, men det er likevel måten Revo har satt brukervennlighet foran alt annet vi liker aller best. Berørings-snooze-funksjonen, volumhjulet og Bluetooth-muligheten er alle veldig nyttige, og vi setter også enorm pris på OLED-skjermen som sikrer at soverommet forblir mørkt. I tillegg har skjermen fått en veldig stilig typografi.

Det viktigste er likevel lyden, og kvaliteten er på topp med presisjon, varme og kraft. Når det er sagt så er det litt synd at du kun får monolyd, men det er kanskje likevel nok til nattbordsbruk.

Lese hele vår test av Revo SuperSignal

Pure Siesta Charge

En DAB-radio med innebygget trådløs lader

Radio: DAB, DAB+, FM | Skjerm: LCD-skjerm med auto-dimming | Lading/strøm: AC-adapter | Mål: 145 x 155 x 80 mm (B x D x H) | Tilkoblinger: Bluetooth, 3,5 mm aux inn | Batteri: Nei | Vekt: 825 g

Flott design

Trådløs lading med QI-standarden

God lyd

Lite bass

Trådløs lading er ikke nyttig for alle

Pure Siesta Charge er i utgangspunktet en ganske konvensjonell klokkeradio med DAB og Bluetooth, men som navnet gir et hint om så har den en triks i ermet – på oversiden har den nemlig en trådløs lader til mobiltelefonen din. Har du en telefon som støtter Qi-lading (Apple- og Samsung-telefoner av nyere dato i tillegg til mange andre), så får du altså en praktisk lader på nattbordet.

Ellers er Siesta Charge utstyrt med en USB-port på baksiden til kablet lading, 40 forhåndsinnstillinger for DAB- og FM-kanaler og et lyssterk display som dimmes automatisk.

Ikke minst leverer den også helt grei lyd størrelsen tatt i betraktning, og den gjør jobben så lenge du ikke har fort store forventningen til bassgjengivelsen.

Pure Siesta Charge er et glimrende alternativ hvis du er ute etter en klokkeradio og samtidig kan dra nytte av muligheten til å lade telefonen trådløst.

Les hele vår test av Pure Siesta Charge

Tivoli Audio PAL+ BT

En DAB-radio du kan ta med deg i alt slags vær

Radio: DAB, DAB+, FM, AM | Skjerm: 70 x 30 mm LCD-skjerm | Lading/strøm: AC-adapter | Mål: 157 x 92 x 93 mm (B x H x D) | Tilkoblinger: Bluetooth, 3,5 mm aux inn | Batteri: 16 timer | Vekt: 875 g

Lang batteritid

Sprutsikker

Lite verdi for pengene

Knotete kontroller

Få digitale radioer har innebygde batterier og sprutsikkert og portabelt design, så PAL+ BT stiller i en egen klasse sånn sett. De 16 timene med batteritid er en stor fordel, og det gjør den til et godt (men dyrt) alternativ til en Bluetooth-høyttaler du kan ta med deg ut i hagen eller i en park.

Tilkoblingene for hodetelefoner og aux inn kommer godt med, mens lydkvaliteten er helt grei. Samtidig er ikke Bluetooth akkurat en dyr teknologi og PAL+ BT leverer ikke god nok lyd til å forsvare den stive prisen. Den uvanlig store fjernkontrollen er også helt nødvendig å bruke, fordi kontrollhjulet på toppen ikke byr på en spesielt god måte å kontrollere kjernefunksjonene på.

Til slutt og sist er dette en kompakt DAB-radio som kan tas med rundt i huset (og hvor som helst ellers), og det er den gode batteritiden, muligheten for Bluetooth, og den basstunge lyden som gjør at den i hvert fall nærmer seg å forsvare prisen. Den passer også perfekt til bruk på badet.

Les hele vår test av Tivoli Audio PAL+ BT