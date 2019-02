Test: Pure Siesta Charge

Pure har produsert både klokkeradioer og andre typer radioer lenge, og dette er bare siste tilskudd til en lange serie ulike modeller.

Det som skiller Pure Siesta Charge fra alle de andre er først og fremst muligheten til å lade telefonen din trådløst. Så lenge telefonen din er kompatibel med Qi-lading, kan du ganske enkelt legge den oppå Siesta Charge så går ladingen av seg selv.

Qi er den ledende standarden for trådløs lading, og det kan vi i stor grad takke Apple for. Spørsmålet blir bare om det gjør Pure Siesta Charge til et produkt du bare må ha?

Design og funksjoner

Pure har valgt å holde ting enkelt med Siesta Charge. Du får ikke noe særlig utvalg av porter eller CD-spiller her, men den har funksjonene man gjerne forventer fra en enhet som dette: du får DAB-radio, FM-radio, alarm, nedtelling og Bluetooth 5.0 så du kan strømme musikk fra telefonen din.

Siesta Charge er kompakt og lett, og Pures egen CrystalVue+ glassfront med automatisk neddemping av LED-skjermen.

Den trådløse ladefunksjonen er veldig nyttig, og ikke minst godt implementert. Overflaten til høyttaleren er dekket av et elastisk materiale som bretter seg rundt sidene av enheten, og midt på sitter det et stilig lynsymbol som indikerer hvor du skal plassere telefonen når du vil lade den.

Den trådløse ladingen vil imidlertid kun være mulig å bruke hvis du har en nyere smarttelefon med slik støtte, eller hvis du går til innkjøp av et ladedeksel.

iPhone har hatt trådløs lading siden iPhone 8, og har du en eldre modell finnes det altså deksler som kan lades trådløst og samtidig sende strøm videre til batteriet i telefonen. Samsung har også hatt Qi-lading på plass siden Galaxy S7 og S7 Edge, mens andre kompatible Android-telefoner inkluderer LG G7 ThinQ, LG V30 og Sony Xperia XZ2.

På oversiden sitter det tre alarmknapper, så du kan sette opp tre separate vekketider med ulikt volum og ulik lyd. Den kjedelige pipingen du får som standard er ikke akkurat hyggelig å høre på, men den er jo tross alt ment å vekke deg. Du kan heldigvis velge å våkne til din favorittradiokanal i stedet, og det blir forhåpentligvis litt hyggeligere.

Du kan lage forhåndsinnstillinger for opptil 40 FM- og DAB-kanaler, så du slipper å gå gjennom kanal etter kanal for å finne den du vil ha. (Samtidig mister du nok noe av poenget og får akkurat samme problem hvis du tar i bruk alle de 40 forhåndsinnstillingene.)

På baksiden av Siesta Charge finner du en USB-port til kablet lading, tilkobling til strømledning, og en aux-port der du kan koble til eksterne lydkilder.

Lyd

Pure Siesta Charge er laget for å fungere som en klokkeradio og Bluetooth-høyttaler, og til de formålene fungerer den perfekt.

Volumkontrollen har 32 distinkte nivåer, men alt under 10 er mer eller mindre lydløst og selv nivå 32 er ikke så mye å skryte av – spesielt ikke med tanke på den svake bassen. Siesta Charge holder altså ikke når du skal ha fest, men på kjøkkenet eller soverommet gjør den seg veldig godt.

Den har to høyttalere som er vendt ut til hver side, og til sammen leverer de et helt greit stereobilde. Det er også positivt at lyden ikke vrenger selv på fullt volum, og mellomtonegjengivelsen ganske god til å være denne typen radio.

For deg som fortsatt lytter til FM, er det greit å vite at Siesta Charge leverer på dette punktet også. I begynnelsen var vi litt bekymret for mengden støy vi fikk, men det løste seg da vi gikk til innstillingene og trykket på «Autotune». Den beste mottakelsen får du hvis du strekker antenneledningen så langt ut som mulig, og det beste er nok om du henger opp enden av ledningen et sted.

Du får ikke den presise justeringen til en analog knott når du skrur deg gjennom kanalene, men når du holder søkeknappen inne oppnår du noe av det samme.

Konklusjon

Pure Siesta Charge er en stilig og velutformet klokkeradio og Bluetooth-høyttaler, som leverer på nesten alle fronter.

Den har god lyd og enkle justeringsmuligheter, og inkluderingen av en Qi-lader kommer veldig godt med – så lenge du har bruk for det.

Du får ikke pumpende bass eller avanserte trådløse tilkoblingsmuligheter, men Siesta Charge utfører jobben den er satt til å gjøre på en utmerket måte.