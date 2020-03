Huaweis P40-serie er lansert – satser stort på kamera

I dag har Huawei endelig dratt sløret av sine nye toppmodeller, og ikke overraskende er det snakk om en «vanlig modell» i form av P40 og en proff-modell i form av P40 Pro. Begge er utstyrt med 5G.

I tillegg til disse to, kommer det også en Lite-utgave som vi foreløpig ikke vet så mye om, i tillegg til en P40 Pro+-versjon som ifølge Huawei skal komme senere i år.

Det er heller ikke særlig overraskende at Huawei gjør det de kan for å trekke oppmerksomheten mot kamerateknologien, noe de som kjent også har vært veldig gode på tidligere. Det er faktisk gode sjanser for at de nye telefonene kan konkurrere eller til og med overgå markedsledere som Galaxy S20-serien og iPhone 11 på det punktet, men vi kan samtidig ikke unngå å legge merke til elefanten i rommet – nemlig det faktum at P40 og P40 Pro skal selges uten Google Mobile Services, som inkluderer apper som Maps, Gmail og YouTube og ikke minst app-butikken Google Play Store.

(Image credit: Huawei)

Hva slags innvirkning dette vil få på salget er vanskelig å forutse, men vi vet i hvert fall at Huawei jobber hardt med å fylle sin egen app-butikk App Gallery med de norske appene folk er vant til å bruke.

Vi i TechRadar Norge fikk et innblikk i detaljene rundt i nye telefonene i forkant av den offisielle lanseringen, og nedenfor har vi tatt for oss det viktigste du må vite.

Satser stort på foto

Med P40-serien skyves altså kamerateknologien i front, og Huawei legger spesielt vekt på at hovedsensoren nå er over dobbelt så stort som i foregående modeller. Den er også større enn hovedsensoren til Galaxy S20 og iPhone 11.

Blant høydepunktene de trekker frem er forbedrede nattbilder ved bruk av zoom, kraftig forbedret objektsporing på avstand, mulighet for å fjerne objekter i bakgrunnen i etterkant og ikke minst slow-motion med hele 7680 bilder per sekund. Sistnevnte funksjon fremstår som spesielt spennende synes vi.

De skryter også av at AI-funksjonen ikke lenger bare gjenkjenner gjenstander, men også aktiviteter som skating, basket, golf og tennis og såkalte «moving moments» som når folk hopper mens man tar bilde.

(Image credit: Huawei)

Når det kommer til selve kamerateknologien så har de to modellene den samme hovedsensoren på 50 MP med vidvinkelobjektiv og F/1.9. P40 Pro har imidlertid et ultravidvinkelkamera på 40 MP mens P40 «kun» er på 16 MP, og telefotokameraene er på henholdsvis 12 MP og 8 MP. I tillegg har P40 Pro et 3D-dybdekamera.

På forsiden har på sin side begge modeller et 32 MP selfie-kamera, mens P40 Pro har i tillegg også en ekstra dybdesensor.

Kameraet til P40 Pro+ er svært lik P40 Pro, men den er utstyrt med enda en telefotolinse med 10x optisk zoom, i tillegg til at selfie-kameraet har noe bedre lysfølsomhet. I tillegg støtter den en hybridzoom-modus på 100x, og vår mistanke er at P40 Pro+ først og fremst er laget for at Huawei skal kunne si at de kan måle seg med Samsung Galaxy S20 Ultra på spesifikasjoner.

Spesifikasjonene til Huawei P40 og P40 Pro P40 P40 Pro Skjerm 6,1" OLED, 19.5:9, 2340 x 1080 6,58" OLED, 19.8:9, 2640 x 1200 Brikkesett Huawei Kirin 990 5G Huawei Kirin 990 5G Minne 8 GB + 128GB + NM Card 8 GB + 256GB + NM Card Batteri og lading 3800 mAh HUAWEI SuperCharge 22,5 W 4200m Ah HUAWEI SuperCharge 40W Wireless HUAWEI SuperCharge 27 W Kamera Bakkamera:50 MP(vidvinkel,F/1.9)+16 MP ultravidvinkel(f/2.2)+8 MP Telefoto (f/2.4,OIS) Frontkamera: 32 MP (f/2.0) Bakkamera:50 MP (vidvinkel,F/1.9)+ 40 MP Cine Camera (ultravidvinkel,f/1.8)+ 12 MP SuperSensing telefotokamera (f/3.4,OIS) + 3D dybdekamera Frontkamera: 32 MP (f/2.2,AF) + dybdekamera Operativsystem EMUI 10.1/ Android 10 (uten Google Mobiles Services) EMUI 10.1/ Android 10 (uten Google Mobiles Services) Vann- og støvmotstand IP53 IP68 Biometri 2D Face Unlock + fingeravtrykkleser i skjermen 3D Face Unlock + fingeravtrykkleser i skjermen Bluetooth BT 5.1,støtter for BLE,SBC,AAC,LDAC BT 5.1, støtte for BLE,SBC,AAC,LDAC WiFi WiFi 6+:802.11 a/b/g/n/ac/ax WiFi 6+:802.11 a/b/g/n/ac/ax GPS Dual Band Dual Band SIM Dual SIM+ESIM Dual SIM+ESIM

(Image credit: Huawei)

Andre spesifikasjoner

P40 er utstyrt med en 6,1 tommer OLED-skjerm med 19,5:9-format og en oppløsning på 2340 x 1080. P40 Pros skjerm er på sin side på 6,58 tommer med 19,8:9-format og oppløsning på 2640 x 1200.

Her er det verdt å merke seg at mens andre toppmodeller som Samsung Galaxy S20 har gått for 120 Hz, så har Huawei valgt å begrense seg til 90 Hz. Årsaken er ifølge Huawei at 90 Hz er mer enn godt nok, og at et hopp til 120 Hz ville trukket mye mer batteri.

Ellers hevdes det at fingeravtrykkleseren i skjermen blir raskere enn før, og at ansiktsopplåsingen skal fungere enda bedre i svakt lys.

(Image credit: Huawei)

De nye P40-modellene har mange likheter på innsiden, inkludert prosessoren som er en Kirin 990 med 5G-støtte. I tillegg får begge modeller 8 GB RAM, men P40 får 128 GB og P40 Pro får 256 GB.

Batterikapasiteten blir derimot ulik, og P40 Pro får et batteri på 4200 mAh mens P40 må klare seg med 3800. P40 Pro vil også lade litt fortere med 27W, mens P40 må klare seg med 22,5W.

Det er også forskjell på vanntetthetssertifiseringen, og P40 Pro har en sertifisering på IP68 mens P40 klarer IP53.

De veiledende prisene på de nye telefonene er oppgitt til 11.490 kr for P40 Pro og 9490 for P40.

Som nevnt skal det også komme en P40 Lite, og denne er oppgitt å koste svært overkommelige 3490 kr.