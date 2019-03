Huawei Mate 30 kan bli en 5G-telefon ifølge selskapets toppsjef

Huawei har nettopp lansert de nye flaggskiptelefonene P30 og P30 Pro, men selskapet nevnte i den forbindelse ingenting om en 5G-modell, tross at konkurrenter som Samsung og Xiaomi slipper henholdsvis Galaxy S10 5G og Mi Mix 5G. Det kan imidlertid endre seg med Huaweis kommende Mate 30.

Under P30-lanseringen i Paris uttalte nemlig sjef for Huaweis forbrukerdivisjon, Richard Yu, at selskapet vurderer å utstyre Mate 30 med 5G. Han la samtidig også til at P30 og P30 Pro ikke har dette fordi 5G-nettene fortsatt er under utbygging.

For øyeblikket jobber flere sør-koreanske telefonselskaper med å bygge ut 5G-nett, og det kan gjøre det landet til det første i verden med et slikt nett. Samtidig jobber Verizon med det samme i USA og EE med det samme i Storbritannia, og her hjemme har både Telenor og Telia startet pilotprosjekter.

Yu sier at han tror tiden vil være inne for 5G mot slutten av året, og at det vil være «klart for Mate-serien» som det er ventet at slippes i oktober.

Den brettbare telefonen Huawei Mate X som er ventet mellom juni og august skal også få 5G, og det er dermed sannsynlig at det blir den første Huawei-enheten med slik teknologi.

Lansering av Huawei Mate 30 er fortsatt langt unna, og det er mye vi ikke vet om telefonen, men vi i TechRadar skal bringe deg alt som dukker opp av nyheter og rykter frem mot lanseringen.