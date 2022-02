Hold deg fast – Netflix kommer til å lansere én film i uka i 2022

Netflix har nå avslørt et helt drøss av filmer de kommer til å lansere i 2022 – og kjære vene, for en liste(!), fylt til randen med de største filmstjernene i verden.



I en pressemelding røpte strømmegiganten en busslast med filmer som kommer til å lanseres eksklusivt på plattformen i løpet av året. Netflix bekreftet også at det kommer til å være snakk om én ny film hver uke mellom nå og 31. desember. Det kommer ikke til å være noen mangel på nytt å se på når man planter stumpen i sofaen fremover.



For å feire annonseringen la Netflix også ut en skrytevideo for 2022, med klipp fra noen av filmene, på diverse sosiale medier. Her får man servert litt av hvert, for å si det mildt. Ta en titt på videoen her:

Vi visste allerede at noen av disse Netflix-filmene, som for eksempel «Knives Out 2», «Pinocchio» (fra Guillermo del Toro) og «The Adam Project», kom til å bli lansert i år, men at hele listen skulle være så overdådig ante vi ikke.



Nå som vi vet at titler som «The Gray Man», «Enola Holmes 2» og «They Cloned Tyrone» også er på vei, mistenker vi at 2022 kommer til å bli Netflix' beste år hittil – i alle fall når det gjelder film.



For en oversikt over de største filmene som er på vei til Netflix i år, inkludert de som allerede har fått en lanseringsdato og informasjon om hvilke skuespillere som medvirker, ta en titt på listen nedenfor:

Texas Chainsaw Massacre (18. februar) – Sarak Yarkin, Elsie Fisher, og Mark Burnham

– Sarak Yarkin, Elsie Fisher, og Mark Burnham Against the Ice (2. mars) – Nikolai Coster-Waldau og Joe Cole

– Nikolai Coster-Waldau og Joe Cole The Adam Project (11. mars) – Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, og Zoe Saldana

– Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, og Zoe Saldana Choose or Die (15. april) – Asa Butterfield og Eddie Marsan

– Asa Butterfield og Eddie Marsan Operation Mincemeat (11. mai) – Colin Firth, Matthew Macfayden, og Kelly Macdonald

– Colin Firth, Matthew Macfayden, og Kelly Macdonald Senior Year (13. mai) – Rebel Wilson, Alicia Silverstone, og Justin Hartley

– Rebel Wilson, Alicia Silverstone, og Justin Hartley Blonde (ukjent lanseringsdato) – Ana de Armas, Adrian Brody, og Bobby Canavale

– Ana de Armas, Adrian Brody, og Bobby Canavale The Bubble (ukjent lanseringsdato) – Karen Gillan, David Duvochny, Keegan-Michael Key, og Leslie Mann

– Karen Gillan, David Duvochny, Keegan-Michael Key, og Leslie Mann Day Shift (ukjent lanseringsdato) – Jamie Foxx, Dave Franco, og Snoop Dogg

– Jamie Foxx, Dave Franco, og Snoop Dogg Enola Holmes 2 (ukjent lanseringsdato) – Millie Bobby Brown, Henry Cavill, og Helen Bonham Carter

– Millie Bobby Brown, Henry Cavill, og Helen Bonham Carter The Good Nurse (ukjent lanseringsdato) – Eddie Redmayne og Jessica Chastain

– Eddie Redmayne og Jessica Chastain The Gray Man (ukjent lanseringsdato) – Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, og Jessica Henwick

– Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, og Jessica Henwick Guillermo del Toro's Pinocchio (ukjent lanseringsdato) – Ewan McGregor, Tilda Swinton, David Bradley, og Christoph Waltz

– Ewan McGregor, Tilda Swinton, David Bradley, og Christoph Waltz Knives Out 2 (ukjent lanseringsdato) – Daniel Craig, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Edward Norton, og Janelle Monae

– Daniel Craig, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Edward Norton, og Janelle Monae Matilda (ukjent lanseringsdato) – Emma Thompson, Lashana Lynch, og Stephen Graham

– Emma Thompson, Lashana Lynch, og Stephen Graham Me Time (ukjent lanseringsdato) – Kevin Hart og Mark Wahlberg

– Kevin Hart og Mark Wahlberg The Mother (ukjent lanseringsdato) – Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, og Omari Hardwick

– Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, og Omari Hardwick The Mothership (ukjent lanseringsdato) – Halle Berry, Jaiden S. Smith, og Omari Hardwick

– Halle Berry, Jaiden S. Smith, og Omari Hardwick The Pale Blue Eye (ukjent lanseringsdato) – Christian Bale, Gillian Anderson, Toby Jones, og Harry Melling

– Christian Bale, Gillian Anderson, Toby Jones, og Harry Melling The School for Good and Evil (ukjent lanseringsdato) – Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, og Michelle Yeoh

– Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, og Michelle Yeoh Slumberland (ukjent lanseringsdato) – Jason Momoa, Chris O'Dowd, og Marlow Barkley

– Jason Momoa, Chris O'Dowd, og Marlow Barkley Spaceman (ukjent lanseringsdato) – Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano, og Kunal Nayyar

– Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano, og Kunal Nayyar Spiderhead (ukjent lanseringsdato) – Chris Hemsworth, Miles Teller, og Jurnee Smollett

– Chris Hemsworth, Miles Teller, og Jurnee Smollett They Cloned Tyrone (ukjent lanseringsdato) – John Boyega, Jamie Foxx, og Teyonah Parris

– John Boyega, Jamie Foxx, og Teyonah Parris We Have a Ghost (ukjent lanseringsdato) – Anthony Mackie, David Harbour, og Tig Notaro

– Anthony Mackie, David Harbour, og Tig Notaro White Noise (ukjent lanseringsdato) – Adam Driver, Greta Gerwig, og Don Cheadle

– Adam Driver, Greta Gerwig, og Don Cheadle Windfall (ukjent lanseringsdato) – Jason Segel, Lily Collins, og Jesse Plemons

– Jason Segel, Lily Collins, og Jesse Plemons The Wonder (ukjent lanseringsdato) – Florence Pugh, Tom Burke, og Ciaran Hinds

– Florence Pugh, Tom Burke, og Ciaran Hinds You People (ukjent lanseringsdato) – Jonah Hill, Eddie Murphy, og Julia Louis-Dreyfus

Den ovennevnte videosnutten fra Netflix, som viser filmprogrammet for 2022, viser bare strømmetjenestens egenproduserte engelskspråklige filmer, men det skal også være et drøss filmer fra andre land på vei også.



Alt fra sørkoreanske produksjoner, som «20th Century Girl», via japanske og franske, som «Bubble» og «Bigbug», til indiske filmer som «Khufiya» er på plakaten. Netflix med andre ord virkelig på produksjoner med internasjonalt snitt. Ikke så rart, kanskje, siden Netflix-serier som «Squid Game» og «Money Heist» har gjort det så godt.