Beklager, men «The Witcher» sesong 3 kommer ikke med det første

«The Witcher» sesong 3 kommer ikke til å bli filmet med det første, ifølge serieskaper Lauren Schmidt Hissrich.

I et eksklusivt intervju med TechRadar under en pressekonferanse i forbindelse med lanseringen av «The Witcher» sesong 2 avslørte Hissrich at fantasy-serien fra Netflix ennå ikke har kommet spesielt langt med arbeidet på tredjesesongen.



Hissrich måtte medgi at manusforfatterne nylig ble ferdige med sitt arbeid på episodene, og at den «kreative prosessen starter først nå» å komme i gang som følge. Hun kom likevel med noen forlokkende ord til fansen når det gjelder hva man kan forvente seg av sesong 3 ved lansering, men ville ikke gi oss noen konkret dato for når selve innspillingen kommer i gang.

«Faktisk er dette vår siste uke [3. desember] med manusarbeidet», fortalte Hissrich oss. «Vi er nesten ferdig med manusarbeidet, og det er utrolig. Jeg er svært begeistret over hvordan sesongen tar form, fordi den er basert på min favorittbok i sagaen, det vil si 'The Time of Contempt'.»

«Jeg føler at sesong 1 og 2 har lagt grunnarbeidet for alt det store som er i ferd med å skje», la hun til. «Men, den kreative prosessen har nå akkurat kommet i gang. Vi har manusene, og nå blir regissørene med, skuespillerne kommer tilbake, og vi begynner virkelig å dykke dypere og reflektere og forsikre oss om at det er den perfekte sesongen.»

If there’s any doubt who the star of the show is… #Witchmas https://t.co/rPI8BXooP7December 13, 2021 See more

«The Witcher» sesong 2 ble endelig lansert på Netflix, fredag den 17. desember – noe som heldigvis betyr at vi kan sette strek for den to år lange ventetiden på fortsettelsen av den enormt populære TV-serien.



At sesong 3 var på vei visste vi allerede, siden Netflix avslørte at neste kapittel fikk klarsignal i september 2021.

Hissrich, Netflix og resten av de medvirkende hadde håpet å kunne presentere arbeidet på TV-skjermen tidligere enn det, men etter at filmingen av sesong 2 ble utsatt en rekke ganger – på grunn av den pågående pandemien, og at Henry Cavill pådro seg en skade – var det ingen annen råd enn å utsette premieren, i påvente av at innspillingen og postproduksjonen var ferdigstilt. Nå er det med andre ord bare å krysse fingrene for at sesong 3 ikke lider samme skjebne, og at strømmegiganten klarer å få fortgang i filmingen.



Tilhengere av TV-serien kommer uansett ikke til å være i manko på The Witcher-innhold i ventetiden mellom sesong 2 og sesong 3. «The Witcher: Blood Origin», en miniserie i seks deler, forventes lansert på Netflix i 2022 – og Hissrich har allerede avslørt hvorfor fansen kommer til å bli «overrasket» over serien, som foregår før Geralts tid. Andre prosjekter i samme univers er også under utvikling, inkludert en familievennlig TV-serie som ble annonsert under Netflix' Tudum-arrangement i september 2021 (ifølge Polygon.)



Det er heller ikke lenge siden Henry Cavill, som spiller Geralt of Rivia, snakket om sitt involvement i «Mass Effect»-serien fra Amazon Studios. Dog, hvis «Man of Steel»- og «Enola Holmes»-skuespilleren ender opp med å medvirke i sci-fi-eposet kan vi se for oss at det blir vanskelig å lage sesong 3 av «The Witcher» i et spesielt forrykende tempo.