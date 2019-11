Half-Life: Alyx er alt annet enn Half-Life 3

Valve annonserte tidligere i uka at et nytt Half-life-spill er under utvikling, men Half-Life Alyx er ikke akkurat oppfølgeren vi har håpet på at skulle komme.

Spillet skal slippes i mars 2020, det er et fullverdig VR-spill satt i Half-Life-verdenen, og det skal bli kompatibelt med alle PC-baserte VR-headset.

Det er vel og bra, men det vanskelig å ikke være litt skuffet over at dette ikke er Half-Life 3.

Hva handler det om?

(Image credit: Valve)

Ifølge Valve er half-Life: Alyx satt mellom hendelsene i Half-Life og Half-Life 2, og vi følger Alyx Vance og hennes fra Eli mens de i hemmelighet gjør motstand mot den brutale okkupasjonen av jorda av den mystiske utenomjordiske rasen The Combine.

Som navnet til spillet hinter om, spiller du altså som Alyx, og målet ditt er å nedkjempe The Combine og redde menneskene fremtid.

Ifølge Valve har Half-Life: Alyx blitt designet fra bunnen av for å være et VR-spill, og det inneholder samtidig «alle elementene du forventer av et Half-Life-spill som utforsking, oppgaveløsning, kamp og en intrikat historie som knytter det hele sammen med alle de ikoniske karakterene vi kjenner fra Half-Life-universet».

Selv om dette altså ikke er Half-Life 3, så er det i det minste hyggelig å se at Valve faktisk ferdigstiller et spill i denne serien etter så mange år med venting.

Du kan se traileren nedenfor:

– Alle hos Valve gleder seg til å returnere til Half-Life-universet. VR har gitt oss ny giv, og vi har investert mye av oss selv i teknologien. Men vi er i utgangspunktet spillutviklere, og det å dedikere oss til et så ambisiøst VR-spill som dette er like spennede, uttaler Valve-sjef Gabe Newell i en pressemelding.

Forhåpentligvis kan nytt liv i denne spillserien føre til at Half-Life 3 kommer litt nærmere å bli en realitet. Vi krysser fingrene.

Half-Life: Alyx er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå, og prisen er satt til 59.99 dollar. Eier du VR-brillene Valve Index, får du det gratis.