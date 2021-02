Googles seneste Android-oppdatering varsler deg om passordet ditt er hacket

Google avslørte nylig oppdateringer i flere av sine mest brukte apper, inkludert en betydningsfull oppgradering i Passordsjekk-funksjonaliteten (Password Checkup) i Passordlagring (Password Manager).



Passordsjekk kan nå ta rede på om et eller flere av dine lagrede passord du bruker på nett via Android-telefonen din har blitt stjålet eller lekket på nett, for eksempel via et nettangrep.



Hvis det er tilfellet kommer Passordsjekk nå umiddelbart til å si i fra til brukere som har blitt rammet, og umiddelbart be dem om å forandre på passordene som nå kan utgjøre en sikkerhetsrisiko – i tillegg vil denne funksjonaliteten nå fungere på alle apper.

Passordsjekk

Passordsjekk, som først ble lansert i oktober 2019 (men den gang kun tilgjengelig på Google Chrome), kommer nå til å integreres i Googles Autofylltjeneste (Google Autofill), som lar brukere kjapt fylle ut innloggingsinformasjon og passord på nett.



Google sier at oppdateringen nå gjør det raskere og lettere å logge inn i apper og tjenester ved hjelp av automatisk utfylling. Hvis man nå bruker tjenesten til å logge inn på en app på telefonen ved hjelp av autofylltjenesten, så sjekkes dette mot en database som inneholder en liste over kjente passordlekkasjer, inkludert de som potensielt allerede har blitt stjålet og frigitt på nett.

Hvis innloggingsinformasjonen til en bruker dukker opp i en av disse listene får vedkommende et varsel der Google gir en informasjon om hvordan man kontrollerer og forandrer på passordet.

(Image credit: Google)

«Nå som digitale tjenester eksisterer i alle deler av livet er det viktigere enn noensinne at man er sikker på at online-informasjonen forblir sikker», skrev Arvind Kumar Sugumar, en utvikler hos Googles Android-team i et blogginnlegg som annonserte nyheten.



«Passord er normalt sett første forsvarslinje mot hackere, og siden det skjer mange dataangrep som kan eksponere disse passordene for offentligheten må brukere være årvåkne i når de beskytter innloggingsinformasjonen sin.»

Android-systemet bruker det samme personvernsfokuserte API-et som ligger til grunn for Passordsjekk i Chrome, og sikrer at bare en kryptert hash av innloggingsinformasjonen forlater enheten og at den faktiske sjekken om hvorvidt informasjonen potensielt har blitt eksponert for omverdenen kun skjer lokalt på brukerens enhet – noe som i klartekst betyr at Google aldri har tilgang til det ukrypterte hashtallet som representerer brukerens passord.



Passordsjekk finnes på Android 9 og senere – og om man har lyst til å slå på autofylltjenesten i Google på Android-telefonen man bruker det bare å åpne opp Innstillinger, gå til System -> Språk og inndata -> Avansert -> Autofylltjeneste. Der kan du trykke på Google for å sjekke om tjenesten er slått på.



Hvis du vil ta en titt på resten av oppdateringene fra Google, ta en titt på vår (engelske) oversiktsside her.