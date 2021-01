DuckDuckGo når milepæl i kampen mot Google

Den personvernsfokuserte søkemotoren DuckDuckGo har annonsert at selskapet har nådd en milepæl. Det bekreftes at nettstedet for første gang har håndtert mer enn 100 millioner søkeforespørsler på én dag. Dette tallet representerer en stor fremgang for søkemotoren som hadde sin spede start i 2008.



Siden oppstarten har selskapet opplevd en kontinuerlig vekst, selv om mengden trafikk hele tiden har vært lavere enn søkemotorkongen Google. Likevel, siden august 2020 har DuckDuckGo jevnlig prosessert mer enn to milliarder søkeforespørsler i måneden, noe som er ganske imponerende, gitt at DuckDuckGo ikke er brukes som standard i mobile enheter, slik som eksempelvis Google eller Bing.

Samtidig har DuckDuckGo, på tross av søkemotorens økende popularitet, fortsatt arbeidet med å argumentere for mer rettferdige spilleregler i søkemotormarkedet. I et blogginnlegg ført i pennen sent i fjor poengterte selskapet at en 15-stegsprosess er nødvendig for å kunne sette DuckDuckGo som standard i nettlesere, og at dette har en negativ innvirkning på forbrukeres rett til å velge selv.

Økende personvernshensyn

Det virker som at stadig flere teknologiselskaper i økende grad tar personvern på alvor, samtidig er det ingen tvil om at mange kunder blir mer og mer oppmerksomme på den enorme mengden data som blir overlevert søkegigantene på daglig basis.

I tillegg til DuckDuckGos økende popularitet har de personvernsfokuserte appene Telegram og Signal meddelt om en flom av nye brukere, og selv de største selskapene i teknologiverdenen har begynt å ta personvern på alvor. Google jobber for tiden med et såkalt Privacy Sandbox-initiativ, mens Apple nylig påla alle utviklere å legge til personverninformasjon i alt som legges ut på App Store.



Gitt at personvern er noe brukere på nett i økende grad er opptatt av er det ikke overraskende at DuckDuckGo fortsetter den enorme veksten.

Kilde: ZDNet