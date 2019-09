Google Play Store får endelig mørk modus

Det har tatt tid, men når ser det ut som Google endelig er klare til å rulle ut mørk modus for Google Play Store.

Google hadde planer om å slippe mørke moduser for alle sine apper i tide til lanseringen av Android 10, noe som sammenfaller med at den nye Android-versjonen har en global mørk modus der alle apper endres automatisk. Det ser imidlertid ut som det har tatt ekstra lang tid og tilpasse enkelte apper, og noen av dem var dermed ikke klare til lanseringen.

De to som har gjenstått var Gmail og Google Play Store, men i går dukket det opp en oppdatering for Gmail på Android 10-telefoner med en mørk modus, og i dag følger altså Google Play Store etter.

Ifølge XDA Developers er det bare noen få som har fått oppdateringen hittil, men det er forventet at den skal rulles ut til alle som har Android 10 veldig snart.

Forutsatt at Google følger samme praksis som de har gjort med andre apper så blir denne oppdateringen kun tilgjengelig for Android 10, så Android Pie-brukere må klare seg med det lyse designet inntil videre.

Hvorfor mørk?

Det finnes tre grunner til å prøve den mørke modusen i Android 10. For det første er det mer behagelig for øyene, og spesielt når du bruker telefonen i mørket. Det finnes fortsatt uenighet om hvorvidt telefonskjermer (og spesielt blått lys) påvirker nattesøvnen vår, men det er uansett ikke særlig hyggelig å stirre på det kraftige lyset i et mørkt rom.

For det andre gjør mørke bakgrunner at skjermen bruker mindre strøm, noe som sikrer lenger batteritid. Googles egne studier viser at lyse temaer bruker dramatisk mye mer strøm en mørke, noe som er litt pinlig for dem fordi de inntil nylig oppfordret designere til å lage lyse grensesnitt gjennom sine Material Design-retningslinjer. Legg imidlertid merke til at dette kun gjelder AMOLED-skjermer, og at LCD-skjermers strømforbruk ikke påvirkes av lysstyrke på samme måte.

Til sist må vi ta med at mørke apper rett og slett ser kulere ut, noe som sikkert betyr aller mest for mange.