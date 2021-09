«God of War: Ragnarök» vil gi spillere muligheten til å uttrykke seg selv med nye skjold

Det ser ut til at «God of War: Ragnarök» kommer til å tilby både Kratos og oss spillere mer variasjon i hva slags skjold vi kan bruke.



Ønsket om å kunne tilby flere valgmuligheter sammenlignet med «God of War», 2018, ble nevnt av spillets hoveddesigner, Eric Williams, i et intervju med «God of War»-youtuber Jon Ford.

Gaming Weeks Nå handler alt om spill hos oss i TechRadar! I tiden fremover kommer vi til å servere deg drøssevis av artikler om gaming i alle dets former, på alle plattformer du kan tenke deg, inkludert PC, PlayStation, Xbox og Nintendo. Vi ønsker også at du skal kunne nyte alle dine spill på den absolutt beste og billigste maskinvaren på markedet. Derfor har vi samlet en rekke knalltilbud til deg i en helt egen artikkel – ta turen innom og sjekk om du finner noe som frister!

I intervjuet blir Williams presentert for en detalj i den seneste «God of War: Ragnarök»-traileren, som Ford har merket seg, der det ser ut som om Kratos' såkalte Guardian Shield har et nytt design, og at Kratos ser ut til å bruke det på en annen måte enn før. Williams innrømte at dette stemmer, og sa at han ikke ville «gå dypere inn på det», men at spillet kommer til å ha «forskjellige skjold, og at de har forskjellige defensive egenskaper og bruksområder.»



Grunnen til dette, forklarte Williams, er at både han og utviklerteamet Santa Monica Studio «virkelig ønsker å åpne opp ekspressive valg i hvordan du bygger din Kratos, i utstyret og hva du har med deg og slike ting.»

Dette, la Williams til, innebærer aspekter «helt ned til forsvaret, slik at du på en måte kan spille litt annerledes, og at fiende vet hvordan de skal respondere på det, eller tvinge deg inn i forskjellige situasjoner, der du er nødt til å bruke forskjellige ting. Jeg mener det kommer til å bli morsomt for spillere å utforske dette, men vi vil også være mer ekspressive, du vet, valgene dine betyr noe når du setter opp karakteren.»



Dessverre går ikke Williams videre inn på detaljene når det gjelder hva disse egenskapene vil innebære, men om man saumfarer traileren får man i alle fall noen glimt av nye design på skjoldene. Uansett hvordan man vrir og vender på det virker det som en god idé å forsøke å gjøre det defensive mer variert og interessant, slik at man ender opp med et velutviklet og potensielt mer taktisk utfordrende kampsystem.

Kommentar: Avslutter med et smell

«God of War: Ragnarök» er spillet som vil avslutte seriens nordiske saga, som startet med «God of War» i 2018, og basert på det vi har hørt om spillet så langt så ser det ut til at Santa Monica Studio tar sikte på å avslutte med et smell, ved å bygge videre på den allerede fantastiske formelen i forgjengeren.



Dette er ikke første gangen Williams har snakket om å gi spilleren flere muligheter til gi uttrykk for personlige egenheter når det gjelder utstyret og egenskapene Kratos besitter. I et ferskt intervju med IGN, sa designeren: «Så, i 'Ragnarök', det vi rent spesifikt prøver å gjøre med Kratos, vi prøver å gi spilleren langt flere muligheter til å uttrykke seg.»



I det intervjuet nevnte Williams også at Atreus har «flere oppfølgings- og oppbyggingsmanøvre for Kratos» i kamper, og la til at «[...] det kommer til å være litt flere 'samtaler' med fiendene, gitt alle de nye verktøyene.»



Det å legge til slike variasjoner gjøres tilsynelatende delvis fordi det nå er mulig å gjøre det, og delvis fordi det forbedrer spillopplevelsen. «Variasjon bare for variasjonens skyld er ikke en ting i det hele tatt», fortalte Williams IGN, «det er der fordi det underbygger det vi prøver å gjøre. At Kratos klatrer opp på en kant med en kjetting, og så kolliderer med fienden og faller ned igjen, du kunne ikke gjøre slikt [i 2018]. Mesteparten av spillingen forrige gang fant sted på flatmark. Nå er det litt høyde i det.»



Vi var riktig så fornøyde med kampsystemet i «God of War» fra 2018, men bevares, vi skal ikke klage hvis Santa Monica Studio har bestemt seg for å gjøre ytterligere forbedringer. «God of War: Ragnarök» forventes lansert på PS5 og PS4 i løpet av 2022.