Galaxy S23-serien kan bli den første som får Samsungs 200 MP-kamera

Det har versert nok av rykter og lekkasjer om Samsung Galaxy S22 i de seneste månedene, men akkurat nå fisker vi frem teleskopet og tar en bråtitt ut mot horisonten og Samsungs flaggskiptelefon i 2023 – Galaxy S23.



Ifølge den anerkjente kilden @Universelce – som normalt sett treffer godt med sine spådommer – skal Galaxy S23 Ultra-modellen inneha en sensor på 200 MP i hovedkameraet, som kommer til å «optimaliseres over flere år.»



For ordens skyld kan vi nevne at vi regner med at Samsung Galaxy S22 Ultra vil få et kamerasystem med fire enheter på baksiden, bestående av en hovedsensor på 108 MP, to vidvinkelkameraer på 12 MP samt et ultravidvinkelkamera på 12 MP – fortsatt ganske så imponerende.

Samsung has optimized the 108MP sensor for three years, and the result is better year by year, which is better than replacing the sensor frequently. It is said that the S23 Ultra will adopt 200MP sensor from next year, and then it will be optimized for several years.December 25, 2021 See more

Megapiksler oppe og i mente

200 MP-sensoren det er snakk om har allerede blitt avduket av Samsung: ISOCELL HP1 er den første sensoren i mobilindustrien på 200 megapiksler, og skal være i stand til å fange førsteklasses bilder i dunkel belysning, for ikke å snakke om 8K-video i 30 FPS.



Selskapet har likevel ikke avslørt når sensoren vil være å finne i smarttelefoner. Xiaomi 12 skal vises frem for første gang i morgen, og det har vært snakk om muligheten for at telefonen kommer til å være den første som tar i bruk kameraet med rekordoppløsning – og dermed komme i forkant av Samsung, som produserer sensoren.



Hvis 200 MP-sensoren ikke dukker opp i Xiaomi 12 kan ventetiden bli betydelig lengre, siden neste naturlige kandidat vil være Galaxy S23, som antakeligvis vil lanseres i starten av 2023. Galaxy S22, på sin side, forventes lansert i februar 2022, mens Samsung Galaxy S21 FE vil dukke opp neste måned.

Kommentar: Store oppgraderinger i mobiltelefonkameraer

(Image credit: Samsung)

Ryktet om at Samsungs ISOCELL HP1 på 200 MP, med sine 1/1,22" vil være å finne i Galaxy S23 Ultra er ikke tatt fra løse luften – det har vært snakk om denne kombinasjonen i minst én måned.



Siden sensoren nå offisielt har blitt avslørt er det naturlig at vi får flere spådommer om hvilke telefoner beistet vil sitte i. Sensoren har relativt små piksler (0,64 µm), samt en ny piksel-binning-teknologi som Samsung kaller ChameleonCell.



Den ovennevnte teknologien gjør at man kan kombinere flere piksler sammen under bruk. De ulike modusene innbefatter såkalt 2x2-binning og 4x4-binning, der sistnevnte tilsvarer en pikselstørrelse på 2,56 μm, og en oppløsning på 12,5 MP. De større pikslene vil føre til at man kan fange mer lys, noe Samsung mener vil innebære lysere og klarere bilder tatt innendørs eller i dunkel belysning sent på dagen.



Hvorfor må vi (potensielt) vente helt til 2023? Det er mer arbeid involvert enn bare å lage sensoren: Samsung må omorganisere produksjonslinjene sine slik at disse komponentene kan lages i store antall, og det er mye ingeniørarbeid som skal til for å inkorporere sensorene inn i en faktisk smarttelefon.